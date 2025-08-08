Dom Książków, Tarnów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Obywatele do Ministry Kultury: apelujemy o zakup Domu Książków. Liczba podpisów rośnie

Trwają starania o zakup ikonicznego Domu Książków w Tarnowie przez skarb państwa i uruchomienie w nim muzeum. Ma w tym pomóc petycja skierowana do nowej Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marty Cienkowskiej. W dwa dni pod petycją podpisało się ponad 1000 osób i stale podpisują się kolejne.

Ukończona w 1977 roku willa tarnowskiego lekarza Stanisława Książka i jego rodziny, zaprojektowana przez wybitnego krakowskiego architekta Wojciecha Pietrzyka (1930-2017), należy do absolutnie wyjątkowych realizacji polskiej architektury powojennego modernizmu. Jest to dzieło oryginalne i nowatorskie na tle epoki, utrzymywane przez lata z szacunkiem do wizji architekta [...] Dlatego apelujemy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wykorzystanie niepowtarzalnej okazji do wykupienia tego unikatowego dzieła, zapewnienia mu ochrony i stworzenia warunków dla jego udostępnienia szerokiej publiczności.

— piszą w petycji prof. Piotr Korduba, dr Dorota Leśniak-Rychlak, Julia Dragović, Grzegorz Piątek i dr Michał Wiśniewski. Apel do ministry wspiera ponad 20 osób związanych z architekturą i sztuką:

Marcin Brataniec, Artur Celiński, Anna Cymer, Maciej Czarnecki, Julia Dragović, Olga Drenda, dr Michał Duda, Tomasz Fudala, prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich, Marlena Happach, Patrycja Jastrzębska, dr Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Aleksandra Kędziorek, Kacper Kępiński, prof. Piotr Korduba, dr Bożena Kostuch, dr Dorota Leśniak-Rychlak, Grzegorz Piątek, Anda Rottenberg, Anka i Wilhelm Sasnalowie, Anna Syska, dr Jarosław Trybuś i dr Michał Wiśniewski.

Prezydent Tarnowa, Jakub Kwaśny, powiedział w lipcu Architekturze-murator, że choć dom robi wrażenie, miasto go nie kupi: "miasta dzisiaj nie stać na takie wydatki".

Będziemy mieć czwarty Iconic House?

Dom Książków w Tarnowie jest wystawiony na sprzedaż. Jednocześnie, od 3 miesięcy, udostępniany jest do zwiedzania. Biletowane zwiedzanie pomyślane jest na podobieństwo zachodnich domów z listy Iconic Houses (zrzeszającej ikony architektury udostępnione do zwiedzania). Organizatorami są Elżbieta Szópińska-Betlej, agentka nieruchomości odpowiadająca za sprzedaż domu, oraz Julia Dragović, Maciej Czarnecki. Wydarzenie, któremu stale patronuje Architektura-murator, odpowiada na ogromne zainteresowanie doskonale zachowanymi oryginalnymi wnętrzami domu (w lipcu podczas sprzedaży biletów padły serwery platformy sprzedażowej), ale i udowadnia, jak wielki potencjał ma tarnowska willa. Na rzecz domu stale działają Ewa Łączyńska-Widz z BWA Tarnów oraz dr Michał Wiśniewski z Fundacji Instytut Architektury.

W Polsce tylko trzy domy znajdują się na liście Iconic Houses, i tylko jeden z nich wybudowano w powojniu - jest to modernistyczny dom Oskara i Zofii Hansenów w Szuminie. Jeżeli Dom Książków zostanie przeznaczony na muzeum, miejsce na liście ma gwarantowane.

Następne zwiedzanie willi już 9 i 10 sierpnia.

