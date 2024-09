Społeczna Agencja Najmu w Dąbrowie Górniczej. Sposób na dostępne cenowo mieszkania?

Murator Remontuje: Tapetowanie Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szansa na mieszkanie w cenie niższej niż rynkowa

Społeczna Agencja Najmu w Dąbrowie Górniczej oferuje lokale z tańszym czynszem i dodatkowymi świadczeniami dla najemców. Trwa nabór osób chętnych do wynajmu mieszkania na preferencyjnych warunkach. Społeczna Agencja Najmu (SAN) to nowatorskie narzędzie w polityce mieszkaniowej i społecznej w Polsce.

Do kogo adresowana jest oferta SAN i jak to działa?

Oferta SAN-u jest adresowana do osób z tak zwanej luki czynszowej, czyli zarabiających zbyt dużo, by otrzymać mieszkanie komunalne i jednocześnie za mało, by kupić mieszkanie na kredyt czy wynająć je komercyjnie na rynku. Dąbrowski SAN to wspólne przedsięwzięcie miasta i Fundacji Habitat for Humanity Poland. Pozyskiwane są mieszkania z rynku wtórnego oraz miejskie pustostany. Następnie fundacja, dzięki wsparciu Partnerów, remontuje je i w pełni wyposażone wynajmuje na niekomercyjnych warunkach osobom, które spełniają kryteria SAN.

Rozwiązanie to daje możliwość wsparcia dla naszych mieszkańców, którzy mają trudności w samodzielnym zaspokajaniu swoich potrzeb mieszkaniowych"

- mówi Marcin Górski, zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Mieszkaniowej i Zdrowia w Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza.

Obecnie SAN dysponuje 30 mieszkaniami. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dąbrowy Górniczej do aplikowania. Każdy z oferowanych lokali jest gotowy do zamieszkania i zawiera zarówno niezbędne meble, jak i sprzęt AGD. Dzięki temu nowi najemcy nie muszą martwić się o dodatkowe wydatki. Nie pobieramy prowizji, kaucja w SAN jest niska i rozkładamy ją na raty! Więcej informacji, w tym: cennik mieszkań, czy formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.habitat.pl"

- zachęca Mateusz Piegza z Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Zobacz dokładne informacje i cenniki - w języku polskim lub ukraińskim:

SAN, oprócz dostępnego cenowo najmu, oferuje dodatkowe wsparcie

Fundacja Habitat for Humanity Poland zajmuje się całym procesem:

począwszy od rekrutacji mieszkańców, przyszłych lokatorów mieszkań,

poprzez administrowanie tymi lokalami.

Dla osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji przewidziane są dodatkowe dopłaty do czynszu.

SAN zapewnia też zainteresowanym najemcom stałe wsparcie specjalistów, którzy pomagają w rozwoju zawodowym, poszukiwaniu lepszej pracy oraz oferują wsparcie psychologiczne.

SAN oferuje także dodatkowe usługi dla dzieci i młodzieży, takie jak kursy językowe czy zajęcia rozwijające zainteresowania.

Fundacja Habitat for Humanity Poland

Fundacja Habitat for Humanity Poland działa na rzecz ograniczenia ubóstwa mieszkaniowego w Polsce od ponad 30 lat. Fundacja zajmuje się zwiększaniem świadomości społecznej na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce oraz działaniami na rzecz poprawy polityki mieszkaniowej. Promuje rozwiązania systemowe, tak aby skala działań fundacji była jak największa. Szacuje się, że działania Fundacji wpłynęły na poprawę sytuacji mieszkaniowej ponad 690 tysięcy osób w Polsce.

Mieszkania SAN w Dąbrowie Górniczej - ile kosztują?

Zapytaliśmy pracowników Społecznej Agencji Najmu w Dąbrowie Górniczej o koszty funkcjonowania programu i jego finansowaniu ze środków publicznych. Otrzymaliśmy odpowiedź, że orientacyjny koszt prowadzenia SAN dla 30 rodzin przez jeden rok to 700- 800 tysięcy złotych, zaś dokładna kwota zależy od typu usług dodatkowych, które w danym roku są potrzebne. Urząd miasta przyznał na ten cel dotację w wysokości 250 tysięcy złotych. Pozostałe źródła finansowania to przychód z najmu mieszkań i środki od darczyńców Fundacji Habitat.