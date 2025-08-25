Rozmowy Architektury: Maciej Jakub Zawadzki, MJZ Studio Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Aplikacje można składać do końca września 2025

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął procedurę wyboru osoby, która obejmie stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w Warszawie - państwowej instytucji powołanej w 2017 roku. Zainteresowani kandydaci mają czas na złożenie aplikacji do 30 września 2025 r. Zakończenie postępowania planowane jest na koniec października.

Aby móc ubiegać się o tę funkcję, trzeba spełniać szereg warunków podstawowych. Kluczowe jest posiadanie doświadczenia w sektorze kultury – minimum pięć lat przepracowanych w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych bądź w innych podmiotach, których działalność mieści się w obszarze kultury i w tematyce zgodnej z misją Instytutu. Drugim niezbędnym wymogiem jest co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w jednostkach działających w ramach sektora finansów publicznych, również w obszarze kultury.

Wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci

Do aplikowania konieczne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację zawodową. Wymaga się też znajomości prawa regulującego funkcjonowanie instytucji kultury, w szczególności ustaw dotyczących działalności kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych oraz Kodeksu pracy.

Oprócz tego kandydat musi mieć pełnię praw publicznych i pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie być karanym ani zakazem dysponowania środkami publicznymi, ani za przestępstwa umyślne, w tym skarbowe. Wymagany jest również stan zdrowia umożliwiający sprawowanie funkcji kierowniczej. Osoby z zagranicy – zarówno cudzoziemcy, jak i Polacy mieszkający na stałe poza krajem – powinny dodatkowo potwierdzić biegłość w języku polskim poprzez certyfikat zgodny z przepisami ustawy o języku polskim.

Co będzie dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji?

Poza warunkami formalnymi komisja konkursowa będzie analizowała dodatkowe elementy dorobku zawodowego i kompetencji. Mile widziane będzie doświadczenie w kierowaniu większymi zespołami – liczącymi przynajmniej piętnaście osób – przez okres co najmniej trzech lat. Dużym atutem okaże się także wykształcenie kierunkowe z zakresu architektury, urbanistyki czy innych dziedzin związanych z działalnością Instytutu.

Komisja zwróci również uwagę na dorobek naukowy, twórczy lub publicystyczny w obszarze architektury i urbanistyki, a także na udokumentowaną współpracę z instytucjami i środowiskami kulturalnymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wartością dodaną będą także ukończone studia podyplomowe oraz szkolenia z zakresu zarządzania projektami, instytucjami kultury, finansami czy pracą zespołową.

Znaczenie może mieć także praktyczne doświadczenie w prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych, a zwłaszcza skuteczność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych – od środków unijnych po programy ministerialne. Dodatkową przewagą konkurencyjną będą inne języki obce, znajomość cyfrowych narzędzi pracy oraz gotowość do regularnego przebywania w siedzibie Instytutu w Warszawie (co najmniej cztery dni w tygodniu), aby móc budować sieć relacji lokalnych i współpracować z krajowym środowiskiem kultury.

Szczególnie poszukiwane są osoby z wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, które potrafią sprawnie rozwiązywać konflikty i zarządzać sytuacjami kryzysowymi. Te kompetencje, choć nie należą do katalogu wymagań obowiązkowych, mogą w praktyce okazać się kluczowe dla efektywnego kierowania Instytutem.