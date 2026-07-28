Aleksandra Wasilkowska: Architekci potrzebują nie tylko idei, ale konkretnych narzędzi I Architektura-murator

Jedna z najbardziej eksponowanych lokalizacji Wrocławia

O pracowni Projekt Praga w ostatnich miesiącach jest wyjątkowo głośno. Ich Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zdobył w 2026 roku Grand Prix Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, Grand Prix Nagrody Architektonicznej Polityki oraz Nagrodę Roku SARP, a Dom Studenta nr 7 trafił na longlistę Dezeen Awards i zdobył tytuł Lidera Dostępności. Warszawska pracownia konsekwentnie udowadnia, że ich architektura potrafi zmierzyć się z dużą skalą i intensywnym miejskim kontekstem. W swoich realizacjach rozbija monumentalność na mniejsze doświadczenia użytkownika – operuje detalem, materiałem, światłem i kolorem, dzięki którym rozległe przestrzenie stają się po prostu przyjazne.

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Być może właśnie dlatego ich zwycięska propozycja dla nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zapowiada się tak interesująco. W zadaniu nie chodziło wyłącznie o zaprojektowanie kolejnego biurowca administracji publicznej, ale o stworzenie budynku, który stanie w jednej z najbardziej eksponowanych lokalizacji Wrocławia – przy Moście Grunwaldzkim, na działce u zbiegu ul. Mazowieckiej i Wybrzeża Juliusza Słowackiego. W przyszłości mają zostać tu skupione departamenty urzędu, dziś rozproszone w kilku miejscach miasta, i Sejmik Województwa Dolnośląskiego. W projekcie przewidziano również dwupoziomowy parking podziemny pełniący jednocześnie funkcję schronu oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Umiejętne wpisanie budynku w kontekst Wrocławia

Konkurs miał charakter dwuetapowy. Do finału zakwalifikowano pięć zespołów projektowych, a Sąd Konkursowy najwyżej ocenił propozycję warszawskiej pracowni. Jurorzy zwrócili uwagę nie tylko na rozwiązania funkcjonalne, ale także na spójną kompozycję bryły, jakość elewacji, umiejętne wpisanie budynku w kontekst Wrocławia oraz rozwiązania ekologiczne i energooszczędne powiązane z architekturą obiektu. Doceniono również zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca, ekspozycję głównego holu i sposób organizacji przestrzeni sejmiku.

Autor: Projekt Praga/ Materiały prasowe Projekt Praga zaprojektuje nową siedzibę Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu

Architekci szukali sposobu który sprawi, że nowy gmach będzie można odczytywać jako kolejny element miejskiej układanki. Punktem wyjścia stała się charakterystyczna dla Wrocławia kompozycja "bazy" i "dominanty" – rozwiązanie obecne w wielu historycznych realizacjach miasta. Jak podkreślają autorzy, inspiracją była zarówno kamienica Heinricha Rumpa przy Rynku i placu Solnym, jak i dawny Urząd Czeków Pocztowych. Z kolei proporcje wyższej części budynku nawiązują do Wieży Ciśnień Na Grobli.

Kamienne detale i spójna tektonika elewacji

Równie ważną rolę odgrywa materiał. Kamienne detale elewacji mają przywoływać tektonikę i ciężar Mostu Grunwaldzkiego – jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów inżynieryjnych miasta. Dzięki temu nowy urząd nie funkcjonuje jako autonomiczny obiekt, lecz buduje relację z sąsiedztwem poprzez proporcje, rytm i sposób opracowania fasad.

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To ten aspekt szczególnie docenił Sąd Konkursowy. W uzasadnieniu wskazano, że projekt w czytelny i elegancki sposób odwołuje się do dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska i charakterystycznych obiektów Wrocławia, jednocześnie zachowując współczesny wyraz architektoniczny. Jury zwróciło również uwagę na spójną tektonikę elewacji, która łączy walory estetyczne z praktycznymi.

Reprezentacyjny hall ozdobiony płaskorzeźbami

Równie ciekawe decyzje projektowe dotyczą wnętrza. Projekt Praga nie potraktował urzędu wyłącznie jako miejsca pracy administracji; znaczną część uwagi poświęcono przestrzeniom wspólnym – tym, z których korzystać będą mieszkańcy oraz osoby odwiedzające urząd. Architekci zaprojektowali reprezentacyjny hall ozdobiony płaskorzeźbami, który ma pełnić funkcję głównej przestrzeni publicznej budynku. Jednym z ważniejszych wnętrz także dwupoziomowa sala obrad sejmiku otwierająca się widokiem na panoramę miasta. W centrum założenia znalazł się wewnętrzny ogród – miejsce odpoczynku i element porządkujący organizację całego kompleksu.

Autor: Projekt Praga/ Materiały prasowe Projekt Praga zaprojektuje nową siedzibę Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu

– Naszym celem było stworzenie budynku, który będzie przede wszystkim trwałym, funkcjonalnym i wygodnym miejscem pracy i obsługi mieszkańców, a zarazem wysokiej rangi gmachem administracji, którego publiczny charakter będzie czytelny – podkreślają autorzy projektu.

Jak dodają, „reprezentacyjny hall z płaskorzeźbami, dwupoziomowa sala obrad sejmiku z widokiem na miasto, kamienne detale elewacji czy wewnętrzny ogród to elementy budujące jakość nowej przestrzeni urzędu”.

Te założenia znajdują odzwierciedlenie również w ocenie Sądu Konkursowego. Jury doceniło funkcjonalny układ przestrzeni, właściwe doświetlenie części biurowych, dobrze wyeksponowany hall wejściowy, atrakcyjnie rozwiązane wnętrza kuluarów sejmiku oraz wysoką jakość zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca z zachowaniem istniejącej zieleni i możliwością współdzielenia tej przestrzeni z mieszkańcami. Zwrócono także uwagę na rozwiązania ekologiczne i energooszczędne, które nie są dodatkiem do projektu, lecz wynikają z jego organizacji i formy architektonicznej.