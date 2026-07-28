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Jedna z najbardziej eksponowanych lokalizacji Wrocławia
O pracowni Projekt Praga w ostatnich miesiącach jest wyjątkowo głośno. Ich Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zdobył w 2026 roku Grand Prix Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, Grand Prix Nagrody Architektonicznej Polityki oraz Nagrodę Roku SARP, a Dom Studenta nr 7 trafił na longlistę Dezeen Awards i zdobył tytuł Lidera Dostępności. Warszawska pracownia konsekwentnie udowadnia, że ich architektura potrafi zmierzyć się z dużą skalą i intensywnym miejskim kontekstem. W swoich realizacjach rozbija monumentalność na mniejsze doświadczenia użytkownika – operuje detalem, materiałem, światłem i kolorem, dzięki którym rozległe przestrzenie stają się po prostu przyjazne.
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Być może właśnie dlatego ich zwycięska propozycja dla nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zapowiada się tak interesująco. W zadaniu nie chodziło wyłącznie o zaprojektowanie kolejnego biurowca administracji publicznej, ale o stworzenie budynku, który stanie w jednej z najbardziej eksponowanych lokalizacji Wrocławia – przy Moście Grunwaldzkim, na działce u zbiegu ul. Mazowieckiej i Wybrzeża Juliusza Słowackiego. W przyszłości mają zostać tu skupione departamenty urzędu, dziś rozproszone w kilku miejscach miasta, i Sejmik Województwa Dolnośląskiego. W projekcie przewidziano również dwupoziomowy parking podziemny pełniący jednocześnie funkcję schronu oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Umiejętne wpisanie budynku w kontekst Wrocławia
Konkurs miał charakter dwuetapowy. Do finału zakwalifikowano pięć zespołów projektowych, a Sąd Konkursowy najwyżej ocenił propozycję warszawskiej pracowni. Jurorzy zwrócili uwagę nie tylko na rozwiązania funkcjonalne, ale także na spójną kompozycję bryły, jakość elewacji, umiejętne wpisanie budynku w kontekst Wrocławia oraz rozwiązania ekologiczne i energooszczędne powiązane z architekturą obiektu. Doceniono również zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca, ekspozycję głównego holu i sposób organizacji przestrzeni sejmiku.
Architekci szukali sposobu który sprawi, że nowy gmach będzie można odczytywać jako kolejny element miejskiej układanki. Punktem wyjścia stała się charakterystyczna dla Wrocławia kompozycja "bazy" i "dominanty" – rozwiązanie obecne w wielu historycznych realizacjach miasta. Jak podkreślają autorzy, inspiracją była zarówno kamienica Heinricha Rumpa przy Rynku i placu Solnym, jak i dawny Urząd Czeków Pocztowych. Z kolei proporcje wyższej części budynku nawiązują do Wieży Ciśnień Na Grobli.
Kamienne detale i spójna tektonika elewacji
Równie ważną rolę odgrywa materiał. Kamienne detale elewacji mają przywoływać tektonikę i ciężar Mostu Grunwaldzkiego – jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów inżynieryjnych miasta. Dzięki temu nowy urząd nie funkcjonuje jako autonomiczny obiekt, lecz buduje relację z sąsiedztwem poprzez proporcje, rytm i sposób opracowania fasad.
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To ten aspekt szczególnie docenił Sąd Konkursowy. W uzasadnieniu wskazano, że projekt w czytelny i elegancki sposób odwołuje się do dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska i charakterystycznych obiektów Wrocławia, jednocześnie zachowując współczesny wyraz architektoniczny. Jury zwróciło również uwagę na spójną tektonikę elewacji, która łączy walory estetyczne z praktycznymi.
Reprezentacyjny hall ozdobiony płaskorzeźbami
Równie ciekawe decyzje projektowe dotyczą wnętrza. Projekt Praga nie potraktował urzędu wyłącznie jako miejsca pracy administracji; znaczną część uwagi poświęcono przestrzeniom wspólnym – tym, z których korzystać będą mieszkańcy oraz osoby odwiedzające urząd. Architekci zaprojektowali reprezentacyjny hall ozdobiony płaskorzeźbami, który ma pełnić funkcję głównej przestrzeni publicznej budynku. Jednym z ważniejszych wnętrz także dwupoziomowa sala obrad sejmiku otwierająca się widokiem na panoramę miasta. W centrum założenia znalazł się wewnętrzny ogród – miejsce odpoczynku i element porządkujący organizację całego kompleksu.
– Naszym celem było stworzenie budynku, który będzie przede wszystkim trwałym, funkcjonalnym i wygodnym miejscem pracy i obsługi mieszkańców, a zarazem wysokiej rangi gmachem administracji, którego publiczny charakter będzie czytelny – podkreślają autorzy projektu.
Jak dodają, „reprezentacyjny hall z płaskorzeźbami, dwupoziomowa sala obrad sejmiku z widokiem na miasto, kamienne detale elewacji czy wewnętrzny ogród to elementy budujące jakość nowej przestrzeni urzędu”.
Te założenia znajdują odzwierciedlenie również w ocenie Sądu Konkursowego. Jury doceniło funkcjonalny układ przestrzeni, właściwe doświetlenie części biurowych, dobrze wyeksponowany hall wejściowy, atrakcyjnie rozwiązane wnętrza kuluarów sejmiku oraz wysoką jakość zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca z zachowaniem istniejącej zieleni i możliwością współdzielenia tej przestrzeni z mieszkańcami. Zwrócono także uwagę na rozwiązania ekologiczne i energooszczędne, które nie są dodatkiem do projektu, lecz wynikają z jego organizacji i formy architektonicznej.