Dom w Domu z Główną Nagrodą SARP 2026

Główną Nagrodę Konkursu Nagroda Roku Sarp edycja 2026 otrzymała pracownia Mak studio Łukasz Krzesiak za projekt Dom w Domu. ta realizacja została wyróżniona także w kategorii: budynek mieszkalny jednorodzinny. Jej powstanie swój początek ma w niecodziennej deycyzji: stary budynek pierwotnie zakwalifikowano do całkowitej rozbiórki, ale inwestor zdecydował inaczej, zrezygnował z wyburzenia i postanowił o poddaniu obiektu pewnego rodzaju "rekonstrukcji". Ceglany ostaniec stał się bazą, dookoła której zorganizowano nowe założenie. Efekt? Kompozycja przestrzenna budynku została oparta na wizualnym i materiałowym przenikaniu się struktur. Dzieje się tak dzięki funkcjonalnemu i logicznie uzasanionemy obrastaniu dawnej tkanki przez nową bryłę.

Autor: MAK Studio/ Materiały prasowe „Dom w Domu" w Podkowie Leśnej, proj. MAK Studio

Swoją decyzje jury uzasadniło:

Nagrodę przyznano skromnemu projektowi „Dom w Domu" w Podkowie Leśnej, za przemyślaną i konsekwentną realizację tych właśnie idei, stanowiącą manifest architektury cyrkularnej i głęboko empatycznej wobec zastanego kontekstu przyrodniczego. Projektanci, świadomie rezygnując z wyburzania na rzecz adaptacji, uczynili z istniejącego, skromnego budynku (przeznaczonego pierwotnie do rozbiórki)kompozycyjne i ideowe serce nowego domostwa. Ceglany „ostaniec", oczyszczony do swojej pierwotnej, szczerej struktury materiałowej, stał się bazą, wokół której utkano nową strukturę domu. Decyzja ta, oparta na konsekwentnie przeprowadzonej zasadzie „box in box" (pudełka w pudełku), pozwoliła na maksymalne zredukowanie śladu węglowego inwestycji oraz ocalenie naturalnego kapitału działki.

Wydział Psychologii UW nagrodzony w 3 kategoriach

Pracownia Projekt Praga za projekt Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zdobyła nagrody w aż trzech kategoriach. Obiekt został uznany za najlepszą inwestycję zrealizowaną ze środków publicznych, a także zwyciężył w kategoriach „inny budynek użyteczności publicznej” oraz „architektura wnętrz”.

"Architektura jako dziedzina intelektualna powstaje zawsze w określonym celu, miejscu i czasie. Projekt nowej siedziby Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego jest tego jasnym przykładem, łącząc te trzy fundamentalne wektory w spójną i dojrzałą wypowiedź przestrzenną (...). Architektura ta nie atakuje przesadnymi środkami wyrazu, nie krzyczy, lecz emanuje kojącym spokojem. Jest wyważona, czysta i bardzo dośrodkowa. Centralne atrium orazkorytarze przekształcone w otwarte galerie tworzą unikalną strukturę, po której swobodnie rozlewa się naturalne światło" - pisało w uzasadnieniu werdyktu jury.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Uroczyście otwarty 23 września 2025 r. gmach przy ul. Banacha 2D w Warszawie powstał według projektu pracowni Projekt Praga we współpracy z Piotrem Bujnowskim. Od 1 października budynek służy już studentom. Projekt nowej siedziby wydziału wyłoniono w międzynarodowym konkursie architektonicznym w 2017 r.

Na powierzchni 21 tys. m² znalazły się m.in. aula dla około 400 osób wraz z wielofunkcyjnym foyer, 30 sal dydaktycznych różnej wielkości skupionych wokół przestronnego atrium, laboratoria do badań indywidualnych i grupowych, zespół pomieszczeń rezonansu magnetycznego oraz laboratorium badań rozwoju dzieci. Obiekt zaprojektowano z wykorzystaniem technologii BIM. Jako pierwszy budynek w Polsce otrzymał także certyfikat BREEAM Education.

Dom Książki w Poznaniu: budynek mieszkalny wielorodzinny

W kategorii budynek mieszkalny wielorodzinny zwyciężyła przebudowa i rozbudowa „Domu Książki” przy ul. Gwarnej 13A w Poznaniu. Pierwotny budynek, inspirowany twórczością Le Corbusiera, został zaprojektowany przez Bogdana Bednarka i Zygmunta Łomskiego z Wielkopolskiego Biura Projektów, a do użytku oddano go w 1975 roku.

Autor: dzięki uprzejmości Litoborski + Marciniak Biuro architektoniczne/ Materiały prasowe

Celem przebudowy było nadanie obiektowi nowych funkcji przy jednoczesnym zachowaniu jego najbardziej charakterystycznych, zabytkowych elementów. Odtworzono m.in. frontową fasadę z kultowym neonem oraz kasetony z napisem „książki” w pięciu językach. Dobudowane skrzydło nawiązuje do pierwotnego układu budynku i tektoniki jego elewacji, a parter przeznaczono na księgarnię i kawiarnię.

Inwestycja była częścią szerszej rewitalizacji okolicy. Zmieniono układ komunikacyjny, a przyległe ulice oddano przede wszystkim tramwajom, pieszym i rowerzystom, ograniczając ruch samochodowy do minimum.

Centrum Przestrzeni Innowacyjnej: budynek biurowy, oświaty lub administracji

Nagrodę w kategorii „budynek biurowy, oświaty lub administracji” zdobyło Centrum Przestrzeni Innowacyjnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zaprojektowane przez pracownię Stelmach i Partnerzy. Charakterystyczna bryła budynku, z elewacją ukształtowaną przez czerwone równoległoboki, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych nowych elementów kampusu uczelni. Obiekt został oficjalnie otwarty 3 grudnia 2024 roku.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH przy ulicy Batorego w Warszawie

Projekt powstał po zwycięstwie pracowni w konkursie architektonicznym zorganizowanym przez SGH pod patronatem SARP w 2017 roku. Architekci postawili sobie za cel stworzenie budynku, który wykraczałby poza tradycyjnie rozumianą funkcję dydaktyczną. Centrum łączy przestrzenie edukacyjne z miejscami pracy zespołowej, spotkań i rekreacji, odpowiadając na współczesne potrzeby studentów, naukowców i przedsiębiorców.

Ogólnodostępny parter oraz centralne hole tworzą wielopoziomową przestrzeń integrującą użytkowników. Znajdują się tu restauracje, kawiarnie, strefy ekspozycyjne, warsztatowe i coworkingowe. Poszczególne kondygnacje spaja zielona ściana żywych roślin, prowadząca aż na dach zaprojektowany jako zielona łąka. Jak podkreśla autor projektu Bolesław Stelmach, budynek miał być nie tylko miejscem nauki, lecz także otwartą przestrzenią sprzyjającą wymianie idei i współpracy.

Siedziba Akademii Muzycznej w Bydgoszczy: budynek kultury

Nagrodę w kategorii „budynek kultury” zdobyła nowa siedziba Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, zaprojektowana przez pracownię Plus3 Architekci pod kierownictwem Katarzyny Głażewskiej.

Autor: Wiktoria Dymarkowska Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Nowy kampus powstał na terenie dawnej cegielni, stając się ważnym elementem rewitalizacji bydgoskiej Dzielnicy Muzycznej. Architekci zaprojektowali horyzontalną bryłę. Charakterystyczna elewacja nawiązuje do przemysłowej historii miejsca, a refleksy na szklanych powierzchniach mają przypominać wibracje dźwięku. Obiekt mieści ponad sto sal ćwiczeniowych i dydaktycznych, bibliotekę, studia nagraniowe oraz cztery sale koncertowe: symfoniczną, operową, kameralną i organową. Szczególną uwagę poświęcono akustyce, która była jednym z największych wyzwań projektowych.

Afi Office House: Zrównoważony rozwój i budynki certyfikowane

Nagrodę w kategorii „Zrównoważony rozwój i budynki certyfikowane” otrzymał AFI Office House – pierwszy ukończony budynek kompleksu Towarowa 22 w Warszawie. Obiekt zaprojektowała pracownia JEMS Architekci dla AFI Poland i Echo Investment.

Autor: Szymon Starnawski Office House - biurowiec na Woli

Budynek wyróżnia się rozwiązaniami prośrodowiskowymi. Charakterystycznym elementem są zielone loggie na każdej kondygnacji, ogrody przy wejściach i tarasy obsadzone roślinnością. Przeszklona elewacja ogranicza zużycie energii i zapewnia wysoki komfort użytkownikom, a cały obiekt korzysta z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

AFI Office House uzyskał certyfikat BREEAM Outstanding, a także certyfikaty WELL, WiredScore i SmartScore, potwierdzające zarówno wysokie standardy środowiskowe, jak i jakość przestrzeni pracy oraz zastosowanych technologii. Obiekt jest częścią realizowanego przy ul. Towarowej wielofunkcyjnego kompleksu Towarowa 22, który ma przekształcić dawny teren przemysłowy w nową, otwartą część centrum Warszawy z biurami, mieszkaniami, usługami i dużymi przestrzeniami publicznymi.

Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Wartą: przestrzeń publiczna

Nagrodę w kategorii „przestrzeń publiczna” zdobyła kładka pieszo-rowerowa nad Wartą i Cybiną, łącząca Berdychowo, Ostrów Tumski i Chwaliszewo w Poznaniu. Obiekt, zaprojektowany przez pracownię Ski Studio Błażej Szurkowski. Za jury:

Funkcja Mostów Berdychowskich w Poznaniu nie kończy się jedynie na przeprawie przez rzekę. Każda z kładek, a nawet miejsca "pod mostem" to dobra i przyjazna przestrzeń publiczna. Miejsce łączące komunikację, rekreację, ale również odpoczynek z widokiem na Ostrów Tumski, panoramę miasta oraz dolinę Warty i Cybiny. Projekt wyłoniony w otwartym konkursie architektonicznym został zrealizowany konsekwentnie i z dużym wyczuciem szerszego kontekstu. Zejścia i zjazdy na istniejące trakty komunikacyjne tworzą przyjazną przestrzeń w skali człowieka i pozwalają poczuć się w krajobrazie, a nie w infrastrukturze. Powściągliwa architektura i imponująca długość przęsła głównego mostu dopełniają pozytywne wrażenie całej przestrzeni przecinającej dolinę Warty i zasługują na osobne docenienie.

Klasztor we Wrocławiu: architektura w przestrzeni dziedzictwa

W kategorii „architektura w przestrzeni dziedzictwa” zwyciężył Klasztor we Wrocławiu – rewitalizacja XIX-wiecznego zespołu klasztornego na wrocławskich Karłowicach, zrealizowana przez Grupę Arche. Inwestycja przywróciła do życia zabytkowy obiekt, nadając mu nowe funkcje hotelowe, gastronomiczne i społeczne, przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznego charakteru.

Autor: Bartek Barczyk/ Materiały prasowe 1 | Budynek klasztoru i rozległy park za obiektem są częścią przedwojennej wrocławskiej dzielnicy Karłowice - dawniej Gartenstadt Carlowitz

Projekt opierał się na zasadzie maksymalnego poszanowania istniejącej substancji zabytkowej. Odrestaurowano oryginalne ceglane elewacje, sklepienia, kafle, drewniane schody, rzeźby i detale architektoniczne, eksponując ślady historii. Dzięki temu dawny klasztor zachował autentyczny charakter, a jednocześnie został dostosowany do współczesnych potrzeb użytkowników. Szczególnym elementem realizacji jest połączenie funkcji publicznych i hotelowych z duchowym dziedzictwem miejsca. W części kompleksu nadal mieszkają siostry franciszkanki, a historyczna kaplica i otaczający budynek park pozostały integralną częścią założenia. Projekt pokazuje, jak współczesna architektura może służyć ochronie zabytków, nadając im nowe życie bez utraty ich tożsamości.

Park Aktywności Rodzinnej: Architektura Krajobrazu

Nagrodę w kategorii „architektura krajobrazu” zdobył Park Aktywności Rodzinnej w Warszawie-Wawer, zaprojektowany przez Jaz+Architekci sp. z o.o. we współpracy z Szelest Pracownia Krajobrazu. Obiekt, zaprojektowany przez pracownię Ski Studio Błażej Szurkowski. Za jury:

Kapituła Konkursu nagrodziła realizację Parku Aktywności Rodzinnej w Warszawie-Wawer za rzadko spotykaną dyscyplinę projektową, w której architektura krajobrazu podporządkowuje się zastanemu ekosystemowi. Projektanci z pracowni Jaz+Architekci stworzyli wielofunkcyjną przestrzeń publiczną, wykazując się zrozumieniem lokalnej specyfiki przyrodniczej tej części stolicy. Realizacja redefiniuje pojęcie miejskiego parku rekreacyjnego, udowadniając, że nowoczesna infrastruktura społeczna może współistnieć z naturą bez naruszania jej integralności.

Kto zasiadł w tegorocznym jury?

Konkurs NAGRODA ROKU organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich należy do najszerzej komentowanych wydarzeń polskiego środowiska architektonicznego. Jego celem jest wyróżnienie najwybitniejszych realizacji architektonicznych, które powstały w ostatnim czasie, a także promowanie odpowiedzialnego podejścia do przestrzeni i "dobrych praktyk w projektowaniu".

W tegorocznej edycji konkursu obrady Jury odbyły się w składzie złożonym z przedstawicieli środowiska architektonicznego, konserwatorskiego oraz partnerów konkursu. W obradach uczestniczyli Marek Chrobak, Prezes SARP, przewodniczący Jury; Natalia Balcerzak, przedstawicielka Rady Prezesów SARP; Ewa Knaflewska, przedstawicielka Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; Agnieszka Stefańska, Stowarzyszenie Architektów Wnętrz; Maciej Jeżewski, przedstawiciel Mecenasa Konkursu; Thomas Kaup, Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Niemiec; Andrzej Bulanda, SARP Oddział Warszawa; Maciej Kowalczyk, SARP Oddział Warszawa; Jakub Krzysztofik, SARP Oddział Łódź; Przemo Łukasik, SARP Oddział Katowice; Karol Nieradka, SARP Oddział Szczecin; Mariusz Ścisło, SARP Oddział Warszawa.

Lista realizacji nominowanych w tegorocznej edycji

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Dom Graniczny – TOPROJEKT, Polska

Dom w domu, Podkowa Leśna – Mak studio, Polska

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

„Dom Książki”, ul. Gwarna 13A, Poznań – Litoborski + Marciniak Biuro Architektoniczne

Rusałka, ul. Zamojska 29, Lublin – Pracownia AKM

Budynek wielorodzinny z usługami, ul. Biernackiego 17, Lublin – Pracownia AKM

BUDYNEK BIUROWY, OŚWIATY LUB ADMINISTRACJI

Centrum Przestrzeni Innowacyjnej, ul. Batorego 8, Warszawa – Bolesław Stelmach i zespół

Szkoła Podstawowa nr 119 , ul. Konstruktorska 10, Warszawa – WWAA

, ul. Konstruktorska 10, Warszawa – WWAA AFI Office House, ul. Wronia 10, Warszawa – JEMS Architekci

BUDYNEK KULTURY

Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Mikołów – PSBA + INOONI

Siedziba Akademii Muzycznej, Bydgoszcz – PLUS3-ARCHITEKCI

INNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa – PROJEKT PRAGA

, Warszawa – PROJEKT PRAGA Heritage Resort – TOPROJEKT

Hotel Tribe Kraków Stare Miasto, Kraków – Ingarden & Ewý

BUDYNEK ZRÓWNOWAŻONY

Siedziba SYLVA (Piveteaubois), Wiele – APA Wojciechowski

AFI Office House, Warszawa – JEMS Architekci

Dom w domu, Podkowa Leśna – Mak studio

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Kładka pieszo-rowerowa nad Wartą i Cybiną, Poznań – Ski Studio + ARPA + Maciej Sokolnicki MS86A

Modern Mokotów, Warszawa – BBGK Architekci

Plac Centralny, Warszawa – A-A Collective + Landscape Practice

ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI DZIEDZICTWA

Dom Zdrojowy, Żegiestów – Pracownia F-11

Dom Książki, Poznań – Litoborski + Marciniak

– Litoborski + Marciniak ARCHE Klasztor Wrocław, Wrocław – ARCHE S.A.

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Wydział Psychologii UW, Warszawa – PROJEKT PRAGA

ARCHE Klasztor Wrocław – ARCHE S.A.

Restauracja Barbara, ul. Nowogrodzka 10, Warszawa – 89 stopni

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Park Aktywności Rodzinnej – JAZ+Architekci + Szelest Pracownia Krajobrazu