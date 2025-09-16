Życie w Architekturze 2025. Dom Studenta nr 7. PROJEKT PRAGA

Życie w Architekturze 2025. Dom Studenta nr 7. Założenia Autorskie

Dom Studenta nr 7 – nowa jakość akademików na Uniwersytecie Warszawskim Nowy akademik UW to funkcjonalna, oszczędna w formie, lecz przemyślana architektura redefiniująca przestrzeń mieszkalną dla studentów.

Zaprojektowany dla 382 mieszkańców budynek mieści 138 jednostek, w tym 16 dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami. To pierwszy od 60 lat nowo wybudowany akademik uczelni, wyłoniony w konkursie poprzedzonym analizą funkcjonalną. Przestrzeń zaprojektowana z myślą o społeczności Budynek oparto na planie wiatraka, co przełamuje klasyczny schemat długich, anonimowych korytarzy. Zamiast tego, architekci wprowadzili model sąsiedztwa – cztery skrzydła tworzą kameralne, kilkunastoosobowe grupy mieszkalne, skupione wokół centralnego, wielopoziomowego holu. Ta przestrzeń łączy funkcje integracyjne, rekreacyjne i użytkowe, mieszcząc wspólne kuchnie oraz strefy wypoczynku. Krótka komunikacja, naturalne światło i widoki na otaczającą zieleń sprawiają, że wnętrze jest intuicyjne w użytkowaniu i sprzyja budowaniu relacji sąsiedzkich.

Dostępność jako standard. Projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami: brak barier, szerokie przejścia, gładkie nawierzchnie i czytelna nawigacja. Widoczna z każdego wejścia recepcja wspiera orientację i bezpieczeństwo.

Trwałość i energooszczędność. Materiały w częściach wspólnych zapewniają odporność na intensywne użytkowanie. Jednowarstwowa elewacja z pustaków termicznych poprawia akustykę i nadaje budynkowi surową estetykę. Rozwiązania energooszczędne, jak optymalne doświetlenie, zewnętrzne rolety i inteligentne instalacje, zmniejszają zużycie energii przy wysokim komforcie.

Architektura sprzyjająca interakcji. Otoczenie budynku to tematyczne dziedzińce: plac sportowy z pawilonem rowerowym, mini amfiteatr i zacieniona strefa zielona. Wewnątrz znajdują się świetlica, sala sportowa, pralnia oraz pokoje do nauki. Dom Studenta nr 7 to więcej niż akademik – to przestrzeń życia, pracy i budowania wspólnoty.

Życie w Architekturze 2025. Dom Studenta nr 7. Autorzy

Autor projektu:

PROJEKT PRAGA

Zespół autorski:

Zespół projektowy Projekt Praga: Karolina Tunajek, Marcin Garbacki, Jacek Wochowski, Patrycja Arasim, Agata Bonisławska, Bartek Dudziński, Damian Kasperowicz, Katarzyna Krokos, Malwina Mąka, Joanna Ryżko, Kinga Rzeplińska, Zuzanna Sprogis, Zofia Stachura, Michał Sztolcman Branże: Konstrukcja: PF Projekt Instalacje: Studio Klima Architektura krajobrazu: PASA Design Identyfikacja wizualna: Alina Rybacka i Wojtek Staniewski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Dom Studenta nr 7 to nie tylko udany projekt architektoniczny – to systemowo przemyślana, przełomowa realizacja, która może stać się wzorcem dla całej kategorii budynków użyteczności publicznej. To budynek, który uczy, czym może być dobra architektura: inkluzywna, funkcjonalna, społecznie zaangażowana i osadzona w rzeczywistych potrzebach użytkowników. Nie jest spektakularny w formie – jego siłą jest mądrość układu, przemyślana skala, dbałość o szczegół i zrównoważenie.

To miejsce, które łączy ludzi – nie tylko poprzez przestrzenie wspólne, ale też sposób organizacji codziennego życia: od wspólnych kuchni, przez strefy relaksu, po dostępne dla wszystkich wnętrza do pracy i integracji. To przestrzeń zaprojektowana tak, by rozwijać wspólnotę, a nie jedynie dawać dach nad głową. Zespół projektowy stworzył model nowej akademickiej architektury, w której funkcjonalność idzie w parze z jakością przestrzeni, a zrównoważony rozwój – z oszczędną, lecz wyrazistą formą. To obiekt trwały, odporny na intensywne użytkowanie, a jednocześnie przyjazny i komfortowy. Przemyślane rozwiązania pasywne i aktywne ograniczają zużycie energii, bez uszczerbku dla codziennego komfortu mieszkańców. Na tle innych realizacji Dom Studenta nr 7 wyróżnia się spójnością i dojrzałością. To architektura, która pracuje: realnie wpływa na jakość życia, wyznacza nowy standard i pokazuje, że również w przestrzeniach skromnych formalnie możliwe jest tworzenie architektury z ambicją – społecznie odpowiedzialnej i prawdziwie współczesnej.

W przeciwieństwie do prywatnych akademików projektowanych często według rynkowych standardów, Dom Studenta nr 7 realizuje społeczną misję uniwersytetu poprzez dostępność i wspólnotowy charakter przestrzeni.

Dom Studenta nr 7. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa realizacji: Dom Studenta nr 7

Inwestor: Uniwersytet Warszawski

Generalny wykonawca/Wykonawca konstrukcji: Mota Engil CE

Powierzchnia całkowita: 12 944 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019-2021/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

