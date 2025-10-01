Konkurs SARP Katowice

Konkurs zorganizowany przez katowicki oddział SARP miał na celu wyłonienie nowatorskiej wizji urbanistyczno-architektonicznej dla zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Piaskowej w Gliwicach.

Projekty musiały uwzględniać podziemne garaże, lokal usługowy, zagospodarowanie terenu oraz infrastrukturę zewnętrzną, harmonizując je z istniejącym krajobrazem i zielenią. Inicjatywa promowała zrównoważone podejście do projektowania, kładąc nacisk na ekonomiczność, funkcjonalność i integrację społeczną.

Charakterystyka dzielnicy

Konkurs dotyczył terenu przy ul. Piaskowej w gliwickiej dzielnicy Łabędy, położonej w północnej części miasta. Obszar ten charakteryzuje się zróżnicowaną zabudową – od domów jednorodzinnych po wielorodzinne – oraz dostępem do zielonych terenów, boisk sportowych i ulic takich jak Planetarna czy Kosmonautów. Dokumentacja konkursowa, w tym inwentaryzacja dendrologiczna i geotechniczna, podkreśla potencjał integracji nowego osiedla z naturalnym otoczeniem, wspierając rekreację i harmonijny rozwój.

Zwycięskie projekty

I Nagroda – k3xmore Sp. z o.o., praca nr 009 (35 000 PLN, zaproszenie do negocjacji)

Autorzy projektu: mgr inż. arch. Magdalena Orzeł- Rurańska, mgr inż. arch. Kinga Bączyk, Gabriela Żaba

Zespół z Katowic stworzył koncepcję, która przekształca przestrzeń w „woonerf” – przyjazną ulicę sąsiedzką, sprzyjającą interakcjom mieszkańców. Projekt wyróżnia się prostotą i ekonomią, z portykami integrującymi zabudowę, obniżającymi jej wysokość do ludzkiej skali i akcentującymi lokal usługowy. Place zabaw i tereny rekreacyjne umieszczono poza obszarem budynków, wykorzystując istniejącą zieleń dla otwartości przestrzeni. Modułowa siatka konstrukcyjna pozwala na elastyczne aranżacje mieszkań, ułatwiając projektowanie i budowę. Jury doceniło inkluzywność i łagodzenie kontrastów przestrzennych.

Zalecenia sądu konkursowego obejmują poprawę pieszych połączeń z okolicznymi terenami (boisko, ul. Planetarna, ul. Kosmonautów), analizę zacieniania sąsiedniego domu, zakończenie wschodniej drogi dojazdowej, powiększenie kuchni, zamianę loggii na balkony, dodanie wyjść ze strefy MDS, ograniczenie dachówki na elewacjach i trwałe wykończenie parterów.

II Nagroda – Plus3-Architekci Sp. z o.o., praca nr 066 (25 000 PLN):

Skład zespołu: Katarzyna Głażewska (autor), Katarzyna Najberg (autor), Krzysztof Bagiński (autor), Hanna Kazantseva (architekt). Pola Machinska (architekt), Karolina Benek (architekt stażysta)

Łódzki zespół zaproponował układ budynków otaczających działkę, chroniący istniejący drzewostan. Centralny park staje się sercem osiedla, oferując mieszkańcom relaks i integrację. Projekt wyróżnia klarowna hierarchia przestrzenna i szacunek dla kontekstu przyrodniczego. Rekomendacje sądu konkursowego to analiza nasłonecznienia, zmiana wjazdu do garażu budynku E, dostosowanie parkingów naziemnych do służebności, dodanie wyjść ze stref MDS, powiększenie pomieszczeń technicznych, poprawa ustępów dla niepełnosprawnych (dostęp do pralki, pochwyty) oraz weryfikacja ekonomiczności konstrukcji modułowej.

Wyróżnienie - DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, praca nr 011 (10 000 PLN)

Skład zespołu: Wojciech Dunaj (autor koncepcji, projektant prowadzący), Rafał Stemporowsk (autor koncepcji), Anita Dunaj (autor koncepcji), Anna Drygalska (autor koncepcji).

Projekt ten zyskał uznanie za zwarte, energooszczędne rzuty mieszkań z wyraźnym podziałem na strefy dzienne i nocne oraz logiczną obsługę komunikacyjną. Uwagi sądu konkursowego dotyczyły usunięcia drzewostanu, dodatkowym problemem okazało się także niedostateczne doświetlenie mieszkań od strony północnej.

Wyróżnienie- Design Lab Group Poland Sp. z o.o., praca nr 064 (10 000 PLN)

Autorzy: Maciej Taczalski, Bartosz Kaciupski, Paulina Jaklewicz, Mateusz Cyganek, Zuzanna Gruszecka, Jakub Ławski, Marta Golec, Artur Piórek (wizualizacje).

Praca została doceniona za odważne podejście do konfliktów przestrzennych kwartału. Jury zasugerowało jednak bardziej zbalansowane rozwiązania, by poprawić ekonomikę i inkluzywność, unikając pogłębiania kontrastów społecznych.

Czym jest SARP Katowice?

Katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich to dynamiczna społeczność skupiająca architektów, urbanistów, inżynierów i entuzjastów projektowania przestrzeni. Działa jako platforma wymiany pomysłów, łącząc profesjonalistów i pasjonatów, by wspólnie kształtować lepsze otoczenie.

SARP organizuje konkursy architektoniczne, takie jak ten w Gliwicach, a także prelekcje, wystawy, warsztaty i panele dyskusyjne, które inspirują do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Stowarzyszenie angażuje się w działania edukacyjne, promuje wysoką jakość architektury i urbanistyki oraz wspiera dialog między różnymi grupami, od projektantów po mieszkańców, by budować przestrzenie funkcjonalne i estetyczne.

