Pawilon Krischanitza w Warszawie przekształcił się w Pawilon Tańca

Zanim Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przeprowadziło się do słynnej siedziby na placu Defilad, działało w tymczasowym obiekcie zlokalizowanym nad Wisłą, nieopodal Centrum Nauki Kopernik. Charakterystyczny biały pawilon o powierzchni użytkowej 1041.0 m² zaprojektował austriacki architekt Adolf Krischanitz. W latach 2008–2010 stał przy placu Zamkowym w Berlinie i służył do prezentacji sztuki. W latach 2016–2017 sprowadzono go do Warszawy, ustawiono przy bulwarach i zaadaptowano dla potrzeb MSN-u. O sprowadzeniu budynku z Niemiec zadecydowały względy finansowe, gdyż było ono znacznie tańsze niż budowa nowego obiektu (Warszawa zapłaciła ok. 5 mln zł – dla porównania Niemcy oryginalnie postawili ten sam pawilon za ok. 8 mln zł). Pierwotnie pawilon miał być siedzibą muzeum tylko przez trzy lata, ale ostatecznie pełnił tę funkcję do 2024 r. Później został zamknięty i rozpoczęło się poszukiwanie dla niego nowej funkcji.

Z początkiem 2026 r. charakterystyczny „biały klocek” powrócił jako centrum nowoczesnego tańca. 8 stycznia 2026 r. otwarto w obiekcie Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych. To element pilotażowego programu zainicjowanego w ubiegłym roku przez warszawskie Biuro Kultury. Nad programem kuratorskim czuwają Renata Piotrowska-Auffret i Alicja Berejowska, zaś plany na ten rok obejmują minimum 5 premier, 150 wydarzeń w siedzibie i 20 wydarzeń plenerowych. Repertuar można sprawdzać na bieżąco na stronie Pawilonu Tańca.

Od 8 do 11 stycznia potrwa weekend otwarcia Pawilonu Tańca i Innych Sztuk Performatywnych - nowego miejsca kultury w Warszawie. Otwarcie (...) zainauguruje spektakl „My Fierce Ignorant Step” Christosa Papadopoulosa. W programie weekendu otwarcia, który potrwa do 11 stycznia, są także bal karnawałowy i didżej sety

– podaje Urząd Miasta.

Spektakle, warsztaty i edukacja nad Wisłą

Budynek pawilonu nie zmienił się znacząco. Z zewnątrz rzuca się w oczy w zasadzie wyłącznie zmiana napisu MUZEUM na napis TANIEC. Wewnątrz zachowano dotychczasowy układ pomieszczeń, przystosowując je jednak do nowej funkcji (m.in. utworzenie widowni).

Działalność Pawilonu finansowana jest z miejskiego budżetu. Warto dodać, że poza spektaklami w pawilonie odbywać się będą także warsztaty i rozmaite zajęcia edukacyjne. Wiosną i latem można z kolei spodziewać się wydarzeń plenerowych.

– Ideą Pawilonu jest wzmocnienie autonomii tańca i choreografii jako pełnoprawnej dziedziny sztuki. Chcemy stworzyć miejsce otwarte na lokalne i międzynarodowe współprace, interdyscyplinarne spotkania i artystyczne poszukiwania. Program budujemy wspólnie z artystami i publicznością – przez otwarte nabory, rezydencje, koprodukcje i działania uruchamiające tkankę miejską i angażującą mieszkańców Powiśla i użytkowników Bulwarów

– mówią kuratorki.

Póki co bilety można kupić jedynie online, jednak Pawilon informuje, że w drugiej połowie stycznia uruchomiona zostanie także kasa na miejscu. Pawilon zlokalizowany jest na Wybrzeżu Kościuszkowskim 22 – najłatwiej dotrzeć tu metrem M2, wysiadając na stacji Centrum Nauki Kopernik i idąc bulwarami w kierunku północnym. Można także przyjechać autobusem lub samochodem.

