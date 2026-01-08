Wiedeń stawia na przyszłość mobilności. Nowy dworzec autobusowy z wizją architektoniczną

Wiedeń, znany ze swojego zamiłowania do innowacji i wysokiej jakości życia, realizuje ambitny projekt, który na nowo zdefiniuje podróże autobusowe dalekobieżne. Przy Handelskai, w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Leopoldstadt, powstaje nowy centralny dworzec autobusowy (Fernbus-Terminal), który ma stać się nie tylko węzłem komunikacyjnym, ale także architektoniczną ikoną miasta. Budowa ruszyła 9 grudnia 2025 roku, a otwarcie planowane jest na rok 2029.

Architektura, która zaprasza

Za projekt architektoniczny odpowiada wiedeńskie studio Burtscher-Durig ZT GmbH, które zwyciężyło w europejskim konkursie, pokonując 27 innych zgłoszeń.

Ich wizja zakłada stworzenie lekkiej, otwartej bryły, która harmonijnie wpisuje się w otoczenie. Charakterystycznym elementem jest duży, półprzezroczysty dach nad peronami, który łączy w sobie funkcjonalność i estetykę. Naprzemienne pasy szkła i zieleni zapewniają ochronę przed warunkami atmosferycznymi, dostęp do naturalnego światła oraz widok na okolicę.

Architekci z Burtscher-Durig ZT GmbH stworzyli przestrzeń, która będzie zapraszać do podróży i oferować komfortowe warunki oczekiwania. Przeszklona poczekalnia, integracja z parkiem i terenami zielonymi, a także nowoczesny system nawigacji mają uczynić podróżowanie bardziej przyjemnym.

Wiedeńska inwestycja w przyszłość

Inwestorem i realizatorem projektu jest WSE Wiener Standortentwicklung GmbH, spółka należąca do Wien Holding, wraz z jej spółką zależną Vienna Terminal & Hospitality Development GmbH (VTH).

Miasto Wiedeń wspiera inwestycję kapitałem własnym w wysokości 45 milionów euro, a całkowity koszt budowy szacowany jest na 158 milionów euro.

Obiektem będzie zarządzać niezależna firma BGR Busterminal.

Co znajdzie się na nowym dworcu w Wiedniu?

Nowy dworzec autobusowy w Wiedniu to kompleksowe rozwiązanie dla podróżnych. Oprócz 30 zadaszonych stanowisk dla autobusów dalekobieżnych warto wiedzieć, że to miejsce ma być otwarte 24/7 i w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.Znajdą się tu zielone miejsca do siedzenia, cyfrowe systemy nawigacji, poczekalnie z bezpłatnym Wi-Fi, punkty sprzedaży biletów i informacji. Nie zabraknie też miejsca, jakie architekci przewidzieli na restauracje i sklepy. Będą pomieszczenia sanitarne, szafki, pokój do karmienia piersią i przebierania niemowląt. Na nowym dworcu swoją siedzibę znajdzie też policja. Wokół zaprojektowano nowe ścieżki rowerowe i piesze.Dodatkowo, obok terminala powstaje 220-pokojowy hotel Radisson RED, który będzie zarządzany przez Odyssey Hotel Group.

Pisaliśmy też: Nad Bałtykiem stanie niesamowity dworzec projektu biura Zaha Hadid Architects

Wiedeń – hub transportowy Europy

Wiedeń bardzo ambitnie podszedł do tworzenia nowego, centralnego dworca autobusowego, który ma być świetnie skomunikowany z autostradami i drogami szybkiego ruchu. Nowy dworzec autobusowy w Wiedniu ma umocnić pozycję miasta jako ważnego węzła komunikacyjnego w Europie. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze, dogodnej lokalizacji i przemyślanej architekturze, Wiedeń ma się stać jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla podróżnych z całego świata.

Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.