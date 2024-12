Spis treści

Nova Mikołowska dostała wyróżnienie w konkursie SARP

Wyróżnienie w kategorii Dom Wielorodzinny trafiło do zespołu UCEES Sp. z o.o. sp. k. Marek Szpinda, Antoni Banaś, Piotr Uherek, Małgorzata Trojnar – współpraca autorska za realizację pod nazwą: NOVA MIKOŁOWSKA. To już kolej na nagroda w tym roku dla tego osiedla. Pisaliśmy o tym: Nova Mikołowska w Katowicach z nagrodą SARP za najlepszy budynek wielorodzinny.

TBS w Rybniku pracowni SLAS z nagrodą SARP

Nagroda w kategorii Dom Wielorodzinny trafiła do zespołu SLAS ARCHITEKCI w składzie: Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus, Sonia Manssour-Stawiarska - współpraca za realizację pod nazwą: AJNFART – ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ WRAZ Z USŁUGAMI PRZY UL. HALLERA W RYBNIKU.

Uzasadnienie jury: Nagrodę w kategorii "dom wielorodzinny" przyznano za wykreowanie nowego kwartału zabudowy mieszkaniowej o niespotykanych walorach. Nowy budynek wyznacza jednoznacznie przestrzeń wewnętrznego "podwórka", a dzięki obszernym otworom w elewacjach staje się ono otwarte i dostępne z różnych kierunków. Do gry urbanistycznej wyznaczającej ramy kwartału włączono pieczołowicie odrestaurowane budynki historyczne. Dzięki utrzymanych w geomatrycznym rygorze fasadach nowego budynku uzyskano znakomite efekty użytkowe - praktycznie wszystkie pokoje mieszkalne posiadają obszerne okna z potrfenetrami lub loggie. Dyspozycje materiałowe, detale, zagospodarowanie terenu, elementy małej architektury świadczą o wysokich umiejętnościach warsztatowych autorów. Zespół zabudowy wielorodzinnej Ajnfart został zrealizowany na podstawie projektu wybranego w konkursie architektonicznym, co jest kolejnym dowodem na to, że konkursy architektoniczne są najlepszą drogą do uzyskania wartościowych dzieł architektury.

Pisaliśmy o tym budynku , że to funkcjonalne mieszkania, prosta architektura. TBS w Rybniku.

Dom w Paniówkach projektu SLAS

Wyróżnienie w kategorii Dom Jednorodzinny trafiło do zespołu SLAS ARCHITEKCI (SLAS idzie w tym roku jak burza!) w składzie Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus, Sonia Manssour-Stawiarska za realizację pod nazwą: DOM W PANIÓWKACH. Oto ten dom.

i Autor: SLAS

Dom w Ochojcu pracowni jojko+nawrocki

Wyróżnienie w kategorii Dom Jednorodzinny trafiło do zespołu JOJKO+NAWROCKI ARCHITEKCI w składzie Beata Gołas, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber za realizację pod nazwą: DOM W OCHOJCU. Zobaczcie wyróżniony dom w Katowicach:

i Autor: Michał Jędrzejowski/ jna.com.pl Dom w Ochojcu jojko+nawrocki architekci

Grand Prix SARP 2024. Nagroda w kategorii Dom Jednorodzinny: Robota

Nagroda Grand Prix trafiła do zespołu ROBOTA w składzie Jakub Korfanty, Aleksander Palka za realizację pod nazwą: DOM W DOLINIE JAMNY. Oto uzasadnienie:

Wielka architektura, to nie zawsze architektura wielkich budynków, wielkich nazwisk i budżetów. Wielka architektura to zawsze architektura wielkich idei. Skomponowana z prostych materiałów, naszkicowana prostymi liniami, w prostej technologii zbudowana, jednak z wielkim wyczuciem i z wielką konsekwencją. Wielka architektura, to czasem małym dom. Rzadko skromność jest tak konsekwentna. Rzadko minimalizm przynosi tyle efektów i tak bardzo jest spójny, w każdym jego wymiarze. Mały, biały, minimalny dom, nie ogrodzony płotem, ale otulony istniejącą zielenią. Nie krzyczy, lecz dyskretnie się chowa.

Jury tak opisuje dom w dolinie Jamny: Dom bez garażu i trawnika golonego ostrzami kosiarek. Prosty rzut i prosty przekrój, z pokojem dziennym na piętrze i tarasem na dachu, schowanym przed słońcem, pod koronami istniejących drzew. Prosta, otynkowana tradycyjną technologią „KratzPutz” forma, zainspirowana śląskimi kostkami, lecz podana na nowo, bez użycia chemii budowlanej i ocieplenia styro-tworzywami, a w środku ściany obrzucone jedynie gipsem i nie malowane. Wszystko konsekwentnie, minimalistycznie i z przekonaniem, że budowanie może być „czyste", twórcze i konsekwentne. Małe jest piękne, choć w tym przypadku, małe jest wielkie.

Robota to katowicka pracownia założona przez młodych architektów, absolwentów Politechniki Śląskiej. Tematy opracowywane w biurze są bardzo różnorodne – od adaptacji po projekty nowych obiektów, od domów jednorodzinnych po duże zespoły usługowe - pisaliśmy w "AM" piórem Justyny Swoszowskiej. - Analiza kolejnych realizacji pokazuje skłonność projektantów do stosowania pragmatycznych rozwiązań, prostych form, dbałości o detal oraz szacunek do kontekstu otoczenia. Uważam, że cechy te pozwalają wpisać styl pracy architektów w nurt tzw. śląskiej szkoły architektury.

i Autor: Pracownia Robota Dom w dolinie Jamny

Nagroda w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej trafiła do zespołu ATELIER PS MIROSŁAW POLAK MAREK SKWARA S.C.: Mirosław Polak, Marek Skwara za realizację pod nazwą: GOLGOTA WSCHODU, BASTION ŚW. BARBARY, JASNA GÓRA.

Uzasadnienie jury: Realizacja Golgoty Wschodu, kaplicy i miejsca upamiętnienia tragedii katyńskiej w już istniejących i na nowo „pozyskanych“ przestrzeniach Bastionu Św. Barbary, w znakomity sposób korzysta z wszelkich walorów tego historycznego miejsca. Zarazem minimalistycznymi w formie ingerencjami i interpretacjami, w adekwatny i czytelny sposób, wpisuje i definiuje w przestrzeni kazamatów, jak i w wydrążonej przestrzeni wewnętrznej bastionu, nową funkcję, uzyskując dosłownie miejsce pełne magii. Jury jednogłośnie uznało, że Golgota Wschodu, która powstała według projektu katowickiego biura architektonicznego Atelier PS zasłużenie zasługuje na pierwsze miejsce w kategorii obiektów użyteczności publicznej i jest wyjątkowym przykładem tak potrzebnego w dzisiejszych czasach profesjonalizmu.

i Autor: ATELIER PS MIROSŁAW POLAK MAREK SKWARA Golgota Wschodu - Jasna Góra

Wyróżnienie w kategorii Wnętrze - dom w Beskidzie Żywieckim RS+

To wyróznienie dla zespołu RS+ ROBERT SKITEK w składzie Robert Skitek, Joanna Kujda za realizację pod nazwą DOM W BESKIDACH. Pisaliśmy o nim, że to dom w Beskidach, stworzony do kadrowania pięknych widoków.

Część dzienna zlokalizowana w centralnym miejscu domu otwiera się na przestrzał równocześnie na dwie strony. Tylny taras wychodzący na las został zadaszony. Wysoka przestrzeń strefy dziennej w środkowym segmencie została wykorzystana na antresolę. Zobaczcie zdjęcia.

Nagroda w kategorii Młody Twórca

Nagroda w kategorii Młody Twórca trafiła do zespołu CHMIELEWSCY ARCHITEKTURA: Barbara Chmielewska, Adam Chmielewski

Nagroda w kategorii Mała Forma

Nagroda w kategorii Mała Forma - dla zespołu BSP ARCHITEKT: Piotr Średniawa, Barbara Średniawa za realizację pod nazwą: BESKIDZKI ŚWIĄTEK PRZYDOMOWY Uzasadnienie: Beskidzki Świątek Przydomowy nawiązuje do tradycji przydrożnych, przydomowych kapliczek, figur i krzyży, które - mimo że zanikają - wciąż stanowią nieodłączny element lokalnego, kulturowego krajobrazu. Prostota, lapidarność materiałów tej niewielkiej formy urzekła jury, za co została przyznana, w Konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego, nagroda w kategorii Mała Forma.

Wyróżnienie w kategorii Dzieło eksportowe dla zespołu RS+ ROBERT SKITEK

Wyróżnienie w kategorii Dzieło eksportowe dla zespołu RS+ ROBERT SKITEK: Robert Skitek, Martyna Lenart-Zygmunt, Joanna Kujda, Patrycja Fersztorowska, Daria Krzak, Tomasz Kurtek Landscape Design Studio za realizację pod nazwą: PARK REKREACYJNO-SPORTOWY Z WODNYMI PLACAMI ZABAW. To inwestycja w Kozienicach.

