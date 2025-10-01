Życie w Architekturze 2025. 6M CONCEPT. KITA KORAL ARCHITEKCI SP. Z O.O.

Życie w Architekturze 2025. 6M CONCEPT. Założenia Autorskie

6M Concept w Szczyrku to zespół 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwu lokalowych w zabudowie szeregowej.

Głównym założeniem projektowym było stworzenie nowoczesnej architektury ale z poszanowaniem kontekstu miejsca i uwzględnienie niezwykle wartościowych walorów krajobrazowych. Budynki czerpią inspirację z tradycyjnego budownictwa oraz natury. Niezwykle istotnym elementem przy projektowaniu formy i układu funkcjonalnego budynków było ukształtowanie terenu oraz walory krajobrazowe. Południowy stok z otwarciem widokowym na Skrzyczne w otoczeniu lasu nadał jasny kierunek projektowy. Wykorzystanie dużego nachylenia działki umożliwiło podzielenie zabudowy na dwa szeregi zlokalizowane jednej za drugim przy jednoczesnym zachowaniu walorów widokowych.

Forma budynków nawiązuje do górskich szczytów oraz spiczastych wierzchołków drzew. Wyzwaniem projektowym było rozbicie brył budynków tak by nie tworzyły monotonnego powtarzalnego szeregu i swoją skalą były dopasowane do sąsiednich domów mieszkalnych. Dlatego zastosowano kilka zabiegów w kształtowaniu bryły. Budynki zostały delikatnie obrócone względem siebie oraz posadowione na różnych wysokościach. Zabiegi te pozwoliły uzyskać wrażenie niezależnych brył. Dodatkowo poprowadzono kalenicę po przekątnej obrysu budynku co nadało dynamicznego charakteru. W przyziemiu natomiast podcięto bryły tak by nadać im lekkości i dodatkowo podkreślić dynamiczną formę budynku.

Wykończenie budynków drewnianą elewacją jest nawiązaniem do tradycyjnego i naturalnego materiału. Dach pokryto blachą o drobnym podziale dostosowanym do podziału desek na elewacji. Ciemny kolor elewacji jest wynikiem zastosowania drewna opalanego który wpisuje się w kontekst tradycyjnej architektury drewnianej. Dzięki tak ukształtowanej formie budynków i zastosowaniu naturalnego materiału, budynki wtapiają się w leśne otoczenie i sprawiają wrażenie integralnej części krajobrazu.

Życie w Architekturze 2025. 6M CONCEPT. Autorzy

Autor projektu:

KITA KORAL ARCHITEKCI SP. Z O.O.

Zespół autorski:

PIOTR KITA, TOMASZ KORAL

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

6M Concept w Szczyrku to manifest współczesnej architektury górskiej — odważnej, funkcjonalnej i zakorzenionej w kontekście miejsca. To nie jest kolejna inwestycja „w górach", ale projekt, który wyrasta z gór – zarówno dosłownie, jak i symbolicznie. Zrealizowany na stromym zboczu, w jednej z najbardziej wymagających lokalizacji Szczyrku, kompleks stanowi odpowiedź na pytanie: jak budować nowocześnie, nie tracąc kontaktu z naturą i lokalną tożsamością?

Architektura 6M Concept jest śmiała, a zarazem harmonijna – strzeliste, wielopłaszczyznowe bryły przywodzą na myśl zarówno górskie szczyty, jak i oszlifowane diamenty. Ich forma została podkreślona przez użycie materiałów bliskich tradycji – elewacje z opalanej deski nawiązują do dawnego budownictwa beskidzkiego, a zarazem nadają całości współczesny, minimalistyczny charakter. To projekt przemyślany w każdym detalu – duże przeszklenia otwierają wnętrza na spektakularne widoki gór, lasów i stoków narciarskich, a wspólne przestrzenie, takie jak narciarnia, rowerownia czy saunarium, czynią kompleks nie tylko estetycznym, ale i funkcjonalnym miejscem życia i wypoczynku.

6M Concept udowadnia, że architektura w górach nie musi być powtarzalna ani zachowawcza. Może być odważna, nowoczesna, a jednocześnie głęboko osadzona w kontekście. To realizacja, która nie tylko inspiruje, ale i wyznacza nowy kierunek myślenia o przestrzeni w miejscowościach górskich. Dlatego właśnie ta inwestycja powinna zdobyć Grand Prix „Życia w Architekturze". Bo życie w architekturze to również życie w harmonii z naturą, z odwagą projektową i dbałością o przyszłość miejsca.

6M CONCEPT. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: 6M CONCEPT, budynek jednorodzinny

Inwestor: Modern Living Development Sp. z o.o. 8 Sp.K. ul. Piaskowa 40/2 31-341 KrakówGMINA LIPKA, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka

Generalny wykonawca: Modern Living GW sp. z o.o. ul. Piaskowa 40/2 31-341 Kraków

Wykonawca konstrukcji: Budownictwo Konior sp. z o.o. ul. Beskidzka 248 43-378 Rybarzowice

Powierzchnia zabudowy: 586,38 m2

Powierzchnia użytkowa: 1040,98 m2

Powierzchnia całkowita: 1593,34 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 2185 m2/6165,9 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

