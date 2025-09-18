Życie w Architekturze 2025. Agroturystyka "W Polach". Miłosz Mleczko i Katarzyna Brzozowska

Życie w Architekturze 2025. Agroturystyka "W Polach". Założenia Autorskie

Projekt agroturystyki w Polach to projekt, którego celem była adaptacja podupadłego siedliska w taki sposób, aby stworzyć pełne ciszy i natury miejsce odpoczynku, w którym poczuć można klimat polskiej wsi oraz lokalnych uroków Lubelszczyzny. Zwarta zabudowa zagrodowa stanowiła niegdyś obejście, w którym życie mieszkańców odbywało się na wewnętrznym podwórzu. Dzięki adaptacji nadano staremu siedlisku nowe życie.

Wewnętrzne podwórze, będące centrum siedliska, ponownie stało się centrum życia mieszkańców. Tym razem jednak zamiast przestrzeni rolniczej pracy połączyło ze sobą 6 apartamentów do wypoczynku na łanie natury. Centralnie zlokalizowane palenisko oraz przeszklona, szeroko otwierana przestrzeń warsztatów, bistro oraz masażu sprawiają, że wewnętrzne podwórze stanowi miejsce integracji oraz wspólnego spędzania czasu. Tak jak poruszając się po okręgu obserwujemy dwie równoważące się siły tak samo przeżywa się pobyt "W polach".

Jakaś dośrodkowa siła przyciąga do wspólnego spędzenia czasu przy palenisku, wspólnym gotowaniu i wspólnych warsztatach. Przeciwwagą zaś, analogicznie do siły odśrodkowej jest potrzeba ciszy, prywatności i dyktowanym przez pory roku życiem w kontakcie z przyrodą. Symbioza tych dwóch potrzeb to kluczowe założenie projektu.

Aby zapewnić użytkownikom oba te doznania stworzono wspólny dziedziniec, z którego wejść można do pełnych prywatności apartamentów otwierających się szerokimi przeszkleniami na prywatny ogród wydzielony drewnianym kręgiem. Największym wyzwaniem było zapewnienie prywatności każdemu z apartamentów zlokalizowanemu w szeregowym układzie spowodowanym zastaną formą siedliska.

Charakterystyczna forma kręgu zapewnia każdemu z apartamentów prywatną przestrzeń ogrodu, tak aby każdy użytkownik oprócz luksusowych apartamentów z sauną miał też do użytku swój własny, intymny kawałek przyrody.

Życie w Architekturze 2025. Agroturystyka "W Polach". Autorzy

Autor projektu:

Projekt koncepcyjny oraz wykonawczy: Miłosz Mleczko, Dokumentacja budowlana: "Pop-Art" Pracownia Projektowo-Budowlana Katarzyna Święcicka

Zespół autorski:

Projekt koncepcyjny oraz wykonawczy: Miłosz Mleczko, Dokumentacja budowlana: "Pop-Art" Pracownia Projektowo-Budowlana Katarzyna ŚwięcickaMiłosz Mleczko, Katarzyna Brzozowska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Będąc wspólną pracą projektanta architektury z doświadczonymi właścicielami ośrodków wypoczynkowych, projekt ten jest odpowiedzią na to jak odnaleźć spokój i głęboki odpoczynek we współczesnym, przepełnionym bodźcami światem. Problem współczesnego natłoku ma swoje odzwierciedlenie w przestrzeni wokół nas. Telewizje zastąpiono więc dużymi przeszkleniami na okoliczną przyrodę. Jaskrawe kolory zastąpiono wyblakłą cegłą, drewnem i wszechobecną zielenią. Dobrą lokalizację w centrum miasta zastąpiono życiem po środku niczego. Jest to odmiana szczególnie cenna dla ludzi na co dzień żyjących w dużych miastach a architektura tego miejsca stanowi ważny czynnik poprawiający jakość tego wypoczynku.

Drewniany krąg - stworzenie drewnianych pergol otaczających zespół budynków nie tylko nadało temu miejscu wyjątkowej formy. Instalacja ta pozwoliła odgrodzić od siebie poszczególne apartamenty z ich ogrodami, nadając każdemu z nich pełny prywatności charakter. Nazwy apartamentów pochodzą od drzew i krzewów owocowych wokół których toczy się życie w tych prywatnych ogrodach. Jednocześnie bluszcz, który zaczął już obrastać krąg, umożliwia zastosowanie obszernych przeszkleń w apartamentach, zacierając granicę pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem. W lecie rośliny w naturalny sposób ograniczają ilość słońca aby w zimie zgubić liście i ocieplić wnętrza promieniami słonecznymi. Kontakt ze sztuką - Każdy z apartamentów posiada obraz lokalnego malarza Kamila Stańczaka. Na dziedzińcu znaleźć można również rzeźbę inspirowaną jego twórczością.

Design tego miejsca to połączenie sielskości polskiej wsi i naturalnych materiałów z dobrym wzornictwem oraz sztuką. Architektura z recyklingu - Zaadaptowano stary zespół budynków nadając mu nowego charakteru. Wykorzystano stare, wypalane niegdyś na miejscu cegły poprzez ich rozbiórkę oraz ponowne zastosowanie jako płytki klinkierowe zarówno na elewaji jak i we wnętrzach. Autor zdjęć: Wojciech Mietelski

Agroturystyka "W Polach". Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Agroturystyka "W Polach"

Inwestor/generalny wykonawca: Jakub Fraszka, Małgorzata Fraszka/Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Fraszka

Wykonawca konstrukcji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Fraszka

Powierzchnia zabudowy: 350 m2

Powierzchnia użytkowa: 450 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022-2024/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.