Życie w Architekturze 2025. APARAMENTY POTOCKA. POLE Architekci: Bartłomiej Popiela, Łukasz Gniewek, Wojciech Gajewski

Życie w Architekturze 2025. APARAMENTY POTOCKA. Założenia Autorskie

Projekt budynku przy ul. Potockiej na warszawskim Żoliborzu to odpowiedź na unikalny kontekst urbanistyczny, historyczny i przyrodniczy. Inwestycja powstała na małej działce po dwóch zdegradowanych kamienicach, zlokalizowanej w obrębie dawnego układu osiedla Marymont–Potok. Mimo zapisów miejscowego planu zakładających zabudowę pierzejową, projekt przyjął formę budynku wolnostojącego, który harmonijnie wpisuje się w historyczny rytm niewielkich parceli i otwiera się na cztery strony świata. Bryła budynku została zaprojektowana na rzucie nieregularnego rombu o schodkowych bokach, co maksymalizuje doświetlenie mieszkań, zwłaszcza zachodnim światłem, i pozwala uniknąć zacieniania sąsiednich działek. Taka kompozycja czyni go atrakcyjnym wizualnie z każdej strony i wprowadza ludzką skalę w zabudowie zdominowanej przez blokowiska PRL.

Zastosowano konstrukcję opartą na ośmiometrowych modułach żelbetowych, które pozwalają elastycznie kształtować powierzchnie mieszkań oraz tworzyć wykusze, tarasy i strefy prywatności. Szklane nadbudówki dodają przestrzeni i zapewniają dostęp do dachów, a otwarte atrium z klatką schodową w duchu międzywojennej architektury doświetla wnętrza aż do parteru. Rozwiązania techniczne, jak wyniesienie poziomu „0” i wykorzystanie różnicy wysokości terenu, umożliwiły zaprojektowanie efektywnego garażu z mechanicznymi platformami parkingowymi. Elewacja wykończona tynkiem została świadomie uproszczona – to dynamiczna forma i duże okna stanowią główny środek wyrazu architektonicznego. Projekt łączy nowoczesność z lokalnym charakterem, wpisując się w kontekst miejsca, ale też oferując mieszkańcom wysoką jakość przestrzeni i funkcjonalność.

Życie w Architekturze 2025. APARAMENTY POTOCKA. Autorzy

Autor projektu:

POLE Architekci: Bartłomiej Popiela, Łukasz Gniewek, Wojciech Gajewski

Zespół autorski:

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek przy ul. Potockiej to przykład architektury, która z pozoru skromną skalą wnosi wielką wartość w przestrzeń miasta. Wyróżnia się spójną koncepcją urbanistyczną i głęboko przemyślaną formą, wynikającą z poszanowania kontekstu historycznego, przyrodniczego i społecznego. Projekt sprzeciwia się typowemu maksymalizowaniu powierzchni zabudowy – wybiera jakość, relację z otoczeniem i komfort mieszkańców. Rozrzeźbiona bryła budynku, ukształtowana według logicznych, konstrukcyjnych modułów, to architektura funkcjonalna, ale zarazem pełna ekspresji. Otwiera się na światło i zieleń, daje przestrzeń i intymność, tworząc prawdziwe miejsce do życia. Wysmakowane detale – jak wewnętrzne atrium z duszą, schodkowe tarasy, czy przeszklone nadbudowy – łączą współczesność z duchem przedwojennych kamienic.

Budynek nie potrzebuje drogich materiałów, by być wyrazisty – to forma, rytm, światło i proporcje decydują o jego jakości. W czasach, gdy przestrzeń miejska coraz częściej podporządkowana jest ekonomii i powtarzalności, ta realizacja pokazuje, że kameralna skala i architektoniczna uczciwość mają ogromną wartość. To architektura, która nie dominuje, ale współistnieje. Nie narzuca się, lecz odpowiada na potrzeby miejsca i ludzi. Za wrażliwość projektową, szacunek dla kontekstu i tworzenie przestrzeni prawdziwie „do życia” – ten projekt zasługuje na najwyższe wyróżnienie.

APARAMENTY POTOCKA. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: APARAMENTY POTOCKA, budynek wielorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: IDS DEVELOPMENT

Wykonawca konstrukcji: IDS DEVELOPMENT

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2019

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

