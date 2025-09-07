Życie w Architekturze 2025. Atrium Oliva. Roark Studio

Życie w Architekturze 2025. Atrium Oliva. Założenia Autorskie

Atrium Oliva to osiedle mieszkaniowe w gdańskiej Oliwie, zlokalizowane na styku spokojnej, historycznej zabudowy i dynamicznego centrum biznesowego.

Projekt redefiniuje relację między intensywnością miasta a potrzebą spokoju i bliskości natury. Główną ideą było przeskalowanie koncepcji domu atrialnego na układ urbanistyczny całego zespołu – stworzenie przestrzeni otwartej na miasto, a zarazem chroniącej wewnętrzne życie wspólnoty. Centralnym elementem założenia jest obniżone, wyłączone z ruchu kołowego atrium. Zieleń, woda, miejsca do siedzenia i podwieszona huśtawka sprzyjają integracji i budowaniu więzi sąsiedzkich. Przestrzeń dziedzińca umożliwia odpoczynek i codzienny kontakt z przyrodą. Jasny podział na strefy publiczne, półpubliczne i prywatne odpowiada na różnorodne potrzeby mieszkańców – od aktywności po ciszę.

Zabudowa została starannie dopasowana do skali otoczenia – czterokondygnacyjne budynki o rozrzeźbionej bryle i zróżnicowanej kolorystyce harmonijnie wpisują się w kontekst. Wykorzystano naturalne spadki terenu, zachowano istniejący drzewostan i wprowadzono nowe nasadzenia. Całość uzupełniają rozwiązania proekologiczne, m.in. panele fotowoltaiczne, budki dla owadów, infrastruktura rowerowa. Materiały dobrano z myślą o trwałości, estetyce i sensoryce – drewno, fakturowane okładziny i metalowe detale tworzą eleganckie, przyjazne środowisko. Wnętrza kwartału zapewniają bezpieczeństwo i poczucie prywatności, a jednocześnie pozostają otwarte na aktywność i życie społeczne.

Ta sama idea otwartości i wrażliwości na człowieka przenika do wnętrz. W częściach wspólnych znalazły się kompozycje ścienne z tekstem w alfabecie Braille’a – subtelny hołd dla historii miejsca, w którym wcześniej działała spółdzielnia inwalidów zatrudniająca osoby niewidome. Atrium Oliva jest przykładem współczesnej, odpowiedzialnej architektury, która nie tylko wpisuje się w kontekst miejsca, ale przede wszystkim podnosi jakość codziennego życia i wspiera miejską tożsamość.

Życie w Architekturze 2025. Atrium Oliva. Autorzy

Autor projektu:

Roark Studio

Zespół autorski:

Jakub Bladowski, Krzysztof Pietras, Marta Mokrzycka, Kamila Wasilewska, Paulina Woszczejko

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja Atrium Oliva w Gdańsku w nowatorski sposób łączy dwa pozornie sprzeczne światy: miejski, metropolitalny charakter oraz potrzebę kameralności i prywatności w codziennym życiu.

Projekt opiera się na koncepcji domu atrialnego, która została przeskalowana na poziom całego osiedla – to zabieg rzadki, ale wyjątkowo trafny. Dzięki temu powstała przestrzeń jednocześnie otwarta i chroniąca prywatność mieszkańców. Atrium Oliva nie tylko wpasowuje się w kontekst urbanistyczny Gdańska-Oliwy, ale twórczo go rozwija. Na styku osiedla i miasta zachowano dynamiczny, miejski charakter – z dostępem do usług i komunikacji – natomiast wnętrze założenia oferuje wyciszenie, zieleń i półprywatne przestrzenie wspólne, które sprzyjają integracji i budowaniu sąsiedzkich więzi. To architektura odpowiedzialna społecznie, świadoma i empatyczna.

Na tle innych realizacji Atrium Oliva wyróżnia się dojrzałością koncepcji, konsekwencją w jej realizacji oraz rzadko spotykaną równowagą między skalą urbanistyczną a ludzkim wymiarem przestrzeni. To przykład projektowania, które stawia człowieka w centrum, ale nie zapomina o roli architektury w kształtowaniu struktury miasta. Atrium Oliva nie jest tylko zespołem budynków – to kompleksowa odpowiedź na pytanie, jak powinno wyglądać współczesne, zrównoważone życie w mieście.

Atrium Oliva. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Atrium Oliva, budynek wielorodzinny

Inwestor: Allcon Osiedla

Generalny wykonawca: Allcon Budownictwo

Wykonawca konstrukcji: Allcon Budownictwo / Przedsiębiorstwo Budowlane Granit Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 3 223,46 m2

Powierzchnia użytkowa: 9 047,40 m2 (PUM) + 513,69 m2 (PUU)

Powierzchnia całkowita: 12 393,00 m2 (kondygnacje nadziemne)

Powierzchnia terenu/kubatura: 9 214,00 m2/41 790 m3 (część nadziemna) + 18 750 m3 (część podziemna)

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020 - 2021/2024

