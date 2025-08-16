Życie w Architekturze 2025. Biała Willa. KONIOR STUDIO, Tomasz Konior, Dominik Koroś

Życie w Architekturze 2025. Biała Willa. Założenia Autorskie

Biała Willa to kameralny apartamentowiec zrealizowany na warszawskim Mokotowie, w sąsiedztwie Pola Mokotowskiego. Powstał w miejscu dawnego pawilonu sprzedażowego, dopełniając ideę urbanistyczną Eko Parku. Położenie na styku miasta i parku ukształtowało architekturę obiektu jego skalę, formę i użyte materiały.

Inspiracją była przedwojenna modernistyczna zabudowa Warszawy proste bryły, wertykalne podziały, geometryczne detale. Chcieliśmy stworzyć nowoczesny budynek oparty na sprawdzonych wzorcach, z dużym naciskiem na jakość rzemiosła: ceglane elewacje murowane ręcznie, kamienne portale i precyzyjnie opracowane detale. Zabieg rozbicia budynku na dwa segmenty połączone holem wejściowym nadaje bryle lekkości. Od strony osiedla zaprojektowano masywne, ceglane ściany zapewniające intymność i izolację, a od strony parku – przeszklone, rozsuwane elewacje, otwierające wnętrza na zieleń i tarasy. We wnętrzach zastosowano naturalne materiały tak jak drewno, kamień i szkło. Jasna paleta i bogactwo faktur nadają całości elegancji i ponadczasowości. Owalny świetlik i otwarcie stropu nad holem wprowadzają miękkie światło, a panoramiczne okno kadruje widok na ogród.

W budynku znajdują się tylko cztery apartamenty każdy z własnym ogrodem: na parterze lub dachu. Strefa relaksu w podziemiach sąsiaduje z ogrodem japońskim, widocznym przez przeszkloną ścianę. Projekt łączy nowoczesne technologie z ponadczasową formą, maksymalnie wykorzystuje światło dzienne przy wysokiej izolacyjności przegród, co obniża zużycie energii. Biała Willa to przykład współczesnej willi miejskiej trwałej, eleganckiej i otwartej na naturę, oferującej komfortowe warunki życia w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta.

Życie w Architekturze 2025. Biała Willa. Autorzy

Autor projektu:

KONIOR STUDIO, Tomasz Konior, Dominik Koroś

Zespół autorski:

Andrzej Witkowski, Sebastian Skrzeczyński, Dariusz Gajewski, Magdalena Jagoda, Anna Adamiecka, Monika Bogusz-Lipińska, Marcin Piotrowski, Angelika Drozd, Wojciech Przywecki, Piortr Staszewski, Paweł Jurkiewicz, Paweł Przeniosło, Jakub Bojas, Patrycja Lyszczyk,

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Biała Willa to projekt, który z wyjątkową precyzją łączy ideę współczesnego komfortu życia z poszanowaniem tradycji miejsca i architektonicznego kontekstu. Niewielki apartamentowiec zlokalizowany na Mokotowie, w sąsiedztwie Pola Mokotowskiego, dopełnia urbanistyczną ideę Eko Parku, domykając ją w sposób dyskretny, ale zdecydowany. Budynek nie epatuje monumentalnością jego siła tkwi w skali, proporcji, detalu i jakości wykonania.

Projekt nawiązuje do idei willi miejskiej formą, materiałem i atmosferą. Czerpie z modernistycznych tradycji warszawskiej architektury: prostych brył, geometrii podziałów, szlachetnych, naturalnych materiałów. Nie jest stylizacją, lecz współczesną interpretacją świadomą i wyważoną. Ceglane elewacje, kamienne detale, precyzyjne rzemiosło i subtelne kompozycje przestrzenne tworzą architekturę, która nie starzeje się z trendami. Budynek harmonijnie wkomponowano w otoczenie – od strony osiedla zapewnia prywatność, od strony parku otwiera się szeroko na zieleń. Przemyślana struktura wnętrz, oświetlenie naturalne, ograniczona liczba apartamentów i indywidualne ogrody tworzą komfortowe i przyjazne środowisko życia. Przeszklona strefa relaksu z widokiem na japoński ogród czy lobby z owalnym świetlikiem świadczą o zasadności każdego rozwiązania i detalu.

To architektura codzienna, ale niebanalna, kameralna, elegancka, odpowiedzialna środowiskowo. Dobrze wpisana w miejsce, wyczulona na potrzeby użytkownika. Biała Willa dowodzi, że „życie w architekturze” w centrum miasta może oznaczać ciszę, jakość i równowagę.

Biała Willa. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Biała Willa, budynek wielorodzinny

Inwestor: Eko Park sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Technico Facility Engineering Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: MES-Arkadiusz Jakubowski/ PKBI Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 5300 m2

Powierzchnia całkowita: 4235 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 5300 m2/12875 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018-2021/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.