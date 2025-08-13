Życie w Architekturze 2025. Biosfera _Przesieka. POLE Architekci: Bartłomiej Popiela, Łukasz Gniewek, Wojciech Gajewski

Życie w Architekturze 2025. Biosfera _Przesieka. Założenia Autorskie

Pomysł stworzenia Biosfera _Przesieka powstał w pracowni Pole Architekci i przenalizowany przez firmę Dom Baby Jagi dla prywatnego inwestora. Zespół domów rekreacyjnych Biosfera, postał na działce w malowniczej górskiej Przesiece w Sudetach.

Idea projektowa od samego początku skupiała się na prostocie formy, funkcjonalności, ale także na zrównoważonych ekonomicznie rozwiązaniach. Jeden budynek ma 35 m2 podstawy i 6 m wysokości. Posadowiony jest na 12-ciu betonowych kolumnach fundamentowych. W środku to 35 m2 powierzchni użytkowej w której pod jednym dachem udało się zaprojektować; salon, kuchnie jadalnie, łazienkę i sypialnie na antresoli z widokiem.

Cały dom został wykonany w technologii drewnianej z wewnętrznym ociepleniem, co sprawia, że dom można użytkować przez cały rok. Deski, którymi wykończone są elewację i dach, nawiązują do tradycyjnego budownictwa sudeckiego. Gdzie szpary między deskami elewacyjnymi kryte są pionowa listwą maskującą. Takie rozwiązanie można spotkać na wielu chatach w tym regionie. Nowoczesnego charakteru nadaje mu nietypowa forma dachu, którego kalenica została poprowadzona po przekątnej domu. Szklana fasada w całości otwiera się na taras i otaczającą naturę. Dodatkowo podczas nieobecności właściciela, szklana ściana chroniona jest wrotami na całą wysokość budynku. Wrota są kwestie dodatkowego bezpieczeństwa na czas nieobecności i mogą zmieniać stopień otwarcia w zależności od potrzeb użytkownika.

Życie w Architekturze 2025. Biosfera _Przesieka. Autorzy

Autor projektu:

POLE Architekci: Bartłomiej Popiela, Łukasz Gniewek, Wojciech Gajewski

Zespół autorski:

POLE Architekci: Bartłomiej Popiela, Łukasz Gniewek, Wojciech Gajewski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

„Biosfera _Przesieka” to przykład nowoczesnej, zrównoważonej architektury, która łączy funkcjonalność z szacunkiem dla lokalnej tradycji i natury. Projekt zasługuje na Grand Prix konkursu „Życie w Architekturze” z kilku powodów.

1. Zrównoważony rozwój i lokalne materiały Domy są posadowione na betonowych kolumnach, co minimalizuje wpływ na teren. Budynek wykorzystuje naturalne materiały – drewno, które nawiązuje do tradycyjnego budownictwa sudeckiego. Elewacje i dach wykończone deskami, z pionowymi listwami maskującymi, łączą historię regionu z nowoczesnością, wpisując się w górski krajobraz.

2. Maksymalna funkcjonalność w małej przestrzeni Zaledwie 35 m² powierzchni użytkowej zostało zorganizowane w sposób maksymalnie efektywny. W jednym budynku udało się zaprojektować przestronny salon, kuchnię, łazienkę oraz sypialnię na antresoli. Szklana fasada otwiera wnętrze na otaczającą naturę, tworząc wrażenie większej przestronności.

3. Komfort przez cały rok Dzięki drewnianej technologii i wewnętrznemu ociepleniu, budynek jest funkcjonalny przez cały rok. Takie rozwiązania gwarantują komfort termiczny, niezależnie od pory roku, jednocześnie dbając o środowisko.

4. Nowoczesny design i bezpieczeństwo Nietypowa forma dachu, poprowadzona po przekątnej, nadaje budynkowi nowoczesny charakter. Z kolei wrota zabezpieczają szklaną fasadę podczas nieobecności właścicieli, regulując stopień otwarcia w zależności od potrzeb użytkowników.

5. Harmonijna integracja z naturą Szklana fasada tworzy płynne połączenie z naturą, pozwalając na pełne doświadczenie otaczającego krajobrazu. Przestrzeń jest zgodna z naturą, a projekt sprzyja ekologii i jakości życia mieszkańców. „Biosfera _Przesieka” to przykład zrównoważonego podejścia do architektury, które szanuje tradycję, przy jednoczesnym wdrożeniu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań.

Biosfera _Przesieka. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Biosfera _Przesieka/obiekt komercyjny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Dom Baby Jagi

Powierzchnia zabudowy: 70 m2

Powierzchnia użytkowa: 70 m2

Powierzchnia całkowita: 90 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2023

