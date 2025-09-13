Życie w Architekturze 2025. Bohema Praga. Grupa 5 Architekci

Życie w Architekturze 2025. Bohema Praga. Założenia Autorskie

Adaptacja pofabrycznej zabudowy przy ul. Szwedzkiej na warszawskiej Pradze to pierwsze tak duże przedsięwzięcie rewitalizacyjne naszej pracowni. Po wygranym konkursie międzynarodowym w 2007 r. rozpoczęto projektowanie kompleksowego założenia dla katalońskiego dewelopera. Po wstrzymaniu prac przez kryzys w 2009 r. teren uległ degradacji. Zmiany rynkowe wymusiły korektę programu i przejęcie projektu przez nowego inwestora. Istniejące przedwojenne budynki przemysłowe przekształcono w zespół typu mixed-use, w którym funkcje biurowe i usługowe przenikają się z mieszkaniowymi, oferując m.in. lofty i soft lofty.

Nowe budynki powstały w miejscu powojennej, niezabytkowej zabudowy, nawiązując skalą do sąsiedztwa i podkreślając historyczny układ urbanistyczny. Centralną osią osiedla jest park liniowy, łączący się z ogólnodostępnym pasażem usługowym wzdłuż ul. Szwedzkiej. Obie te przestrzenie przeplatają się pomiędzy budynkami. Nowa architektura czerpie z poprzemysłowego dziedzictwa, a detal i stylistyka harmonizują z historyczną zabudową. Projekt odpowiada na założenia rewitalizacji Pragi-Północ – dzielnicy o największym zachowanym zasobie zabytkowym w Warszawie. Inwestycja ma wymiar społeczny i wpływa na poprawę wizerunku Starej Pragi, stanowiąc największe tego typu przedsięwzięcie dzielnicy. Wyjątkowy charakter miejsca podkreślono nie tylko układem, bryłą i detalem, ale także wykończeniem części wspólnych, łączących lokalną tożsamość z nowoczesnością. Projekt zagospodarowania terenu zakłada eliminację prywatnego ruchu kołowego wewnątrz osiedla – parkingi umieszczono w garażach podziemnych dostępnych od ulic Szwedzkiej i Strzeleckiej. Powstała przestrzeń publiczna z ciągami pieszymi, placami zabaw i zielenią.

Życie w Architekturze 2025. Bohema Praga. Autorzy

Autor projektu:

Zagospodarowanie całego terenu inwestycji, wszystkich nowoprojektowanych budynków mieszkalnych i biurowych oraz adaptacja głównych budynków kubaturowych - Głównego Produkcyjnego, Pudełkarni, Magazynu Centralnego, Domku Elektryka, Biura Zarządu Fabryki: Grupa 5 Architekci; Adaptacja budynków kubaturowych - Kotłowni, Glicerynowni, magazynu Glicerynowni: SUD Architekt Polska/Kallan Architekci. Adaptacja budynku kubaturowego - Warzelni i obiektu Komina: Kallan Architekci.

Zespół autorski:

Grupa 5 Architekci- architekci prowadzący: Mikołaj Kadłubowski, Rafał Zelent, Michał Leszczyński, Maciej Lewandowski, Krzysztof Puta, Alicja Czerwiec.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Niezależnie od faktu, iż zrewitalizowany kompleks przy ulicy Szwedzkiej składa się w większości ze współczesnej zabudowy, od początku projektowania przyświecała nam idea, iż wszyscy, którzy tu pracują, mieszkają lub są tylko czasowymi użytkownikami powinni odczuwać, że przebywają na terenie zespołu dawnej fabryki. Zarówno nowe jak i stare budynki, na zewnątrz i wewnątrz, mają surowy, postindustrialny i nieco siermiężny charakter wyrażony w formie, materiale i detalu nawiązującym do zastanego dziedzictwa. Zarówno poprzez dokonaną modernizację zespołu pofabrycznego jak i otwarcie na ludzi z zewnątrz dotąd zamkniętego i strzeżonego terenu całość projektu odpowiada na program rewitalizacji Pragi-Północ – rejonu, w którym zachowało się najwięcej historycznej zabudowy Warszawy.

Inwestycja przyczynia się do zachowania zagrożonej oryginalnej tkanki tej dzielnicy, a ponadto odegra znaczącą społeczną rolę. Implant w postaci zrewitalizowanego kwartału zabudowy już wywiera ogromny wpływ na poprawę obrazu Starej Pragi. Jest to największa tego typu inwestycja w tej części miasta. Poza rewitalizacją zastanej tkanki historycznej oraz realizacją nowopowstałej zabudowy w kontekście i nawiązaniu do postindustrialnego ducha tego konkretnego miejsca w projekcie zagospodarowania terenu przewidziano likwidację prywatnego ruchu kołowego na obszarze osiedla. Wszystkie miejsca parkingowe zlokalizowano w wielopoziomowych garażach podziemnych dostępnych z okalających kwartał ulic Szwedzkiej i Strzeleckiej.

Bezpieczną dla pieszych przestrzeń pomiędzy budynkami wypełniają ciągi piesze, place zabaw, zieleńce i otwarta przestrzeń publiczna. Teren ten na nowo oddany szerszemu gronu użytkowników jest znaczącym impulsem do powstania lokalnego usługowo – kulturalnego centrum tej części dzielnicy. Umiejętnie zaaranżowany zestaw funkcjonalny lokali usługowych może swoim programem przyciągnąć ludzi z obszaru całego miasta a tym samy „odczarować” miejską legendę o złej sławie tej części Pragi.

Bohema Praga. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Bohema Praga Rewitalizacja i adaptacja terenów poprzemysłowych przy ulicy Szwedzkiej na warszawskiej Pradze, obiekt mixed-use

Inwestor: Okam Capital Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Unibep S.A., FineTech Construction Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: LGL Sp. z o.o., PKBI Sp. z o.o. Sp. k.

Powierzchnia zabudowy: 19.800 m2

Powierzchnia użytkowa: 81.000 m2

Powierzchnia całkowita: 115.100 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 43.800 m2/460.800 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2007–2023/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.