Życie w Architekturze 2025. Boho Pogoria. Łukasz Homan, Anna Homan

Nie projektowaliśmy budynku. Projektowaliśmy scenografię do jednego z najważniejszych dni w życiu. Boho Pogoria to dom weselny, ale za każdym razem staje się czymś innym. Tłem pierwszego „tak”, przestrzenią łez wzruszenia, miejscem, gdzie spotykają się całe pokolenia rodzin. Wiedząc, jaką wagę mają te chwile, nie chcieliśmy tworzyć architektury dominującej. Zależało nam na przestrzeni otwartej, gościnnej, zbudowanej wokół przeżyć, nie wokół formy.

Projekt zaczęliśmy od całodziennego pobytu w terenie. Zabraliśmy szkicowniki, rozpaliliśmy grilla, usiedliśmy nad wodą. To wtedy narodziła się pierwsza koncepcja — prosta, intuicyjna, wypływająca z miejsca. Jezioro, drzewa, ścieżki, stara linia domków letniskowych – wszystko to miało wpływ na późniejszą formę budynku. Zachowaliśmy istniejące drewniane domki typu dacza. Ich proporcje i materiały były inspiracją: stąd spadzisty dach, drewniana elewacja, otwarta sylweta budynku. Zaprojektowaliśmy salę bez podpór, z przeszkleniami, które nie tylko wpuszczają światło, ale budują poczucie bliskości z naturą. Taras łączy wnętrze z jeziorem, a ogród i pomost stają się sceną dla ceremonii.

Boho Pogoria to też projekt odpowiedzialny środowiskowo. Wprowadziliśmy ogrody deszczowe i panele fotowoltaiczne. Ograniczyliśmy wycinkę do minimum. Zamiast przytłaczać naturę – współpracujemy z nią. Wnętrza i detale utrzymane są w stylistyce boho: naturalne kolory, plecionki, miękkie światło. Mają dawać ciepło, spokój, bliskość. Tak, by ten jeden dzień – wyjątkowy dla każdego, kto tu przychodzi – naprawdę został w pamięci.

Łukasz Homan, Anna Homan

Karolina Grzesista, Natalia Miłczak

Boho Pogoria to przykład architektury, która – choć powściągliwa w formie – ma ogromną siłę oddziaływania społecznego. Nie powstała z potrzeby „zaznaczenia obecności”, ale z potrzeby bycia użyteczną, gościnną i prawdziwą. To budynek, który nie przyciąga wzroku krzykliwą formą, ale skupia emocje i relacje – stając się tłem dla jednych z najważniejszych chwil w życiu ludzi.

Domy weselne często utożsamiane są z estetycznym przesytem i brakiem refleksji architektonicznej. Boho Pogoria udowadnia, że nawet obiekt komercyjny może być świadomą, osadzoną w miejscu i krajobrazie realizacją, w której każdy detal jest przemyślany, a każda decyzja – odpowiedzialna. Od zachowania starych domków typu „dacza”, przez świadome umiejscowienie budynku wśród drzew, po zastosowanie ogrodów deszczowych i fotowoltaiki – każda warstwa projektu opowiada o szacunku: do miejsca, do użytkownika, do środowiska.

To architektura, która nie dominuje nad przyrodą, ale staje się jej sprzymierzeńcem. Nie narzuca emocji, ale pozwala je przeżywać. Zamiast monumentalnego gestu – uważna obserwacja. Zamiast obiektu „do podziwiania” – miejsce „do bycia”. Grand Prix tego konkursu powinno przypaść realizacji, która nie tylko spełnia wysokie standardy estetyczne i techniczne, ale też trafia w istotę idei „życia w architekturze”: tworzenia przestrzeni, w której architektura staje się tłem życia, a nie jego przeszkodą. Boho Pogoria jest właśnie taką przestrzenią. To dowód na to, że architektura komercyjna nie musi być kompromisem. Może być czuła, trwała, prawdziwa.

Boho Pogoria. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Boho Pogoria, obiekt komercyjny

Inwestor: C&C INVESTMENTS SP. Z O.O.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Godbud

Powierzchnia zabudowy: 544 m2

Powierzchnia użytkowa: 522 m2

Powierzchnia całkowita: 718 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 8707 m2/2700 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022-2023/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

