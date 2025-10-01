Życie w Architekturze 2025. Browary Wrocławskie. Dorota Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka

Życie w Architekturze 2025. Browary Wrocławskie. Założenia Autorskie

Browary Wrocławskie to rewitalizacja przestrzeni i historycznych obiektów. Industrialna przestrzeń, ze względu na swoją przemysłową funkcję, była przez lata niedostępna. Ideą projektantów było takie jej przekształcenie, aby stała się otwarta i dostępna. Ma ona ułatwiać nawiązywanie relacji i sprawiać przyjemność z bycia w przestrzeni publicznej.

SRDK STUDIO wprowadziło jakościową zmianę wobec pierwotnej koncepcji, z którą został zakupiony grunt Browaru Piast. To zmiana układu urbanistycznego z orientacji północ-południe na wschód-zachód i zwrócenie założenia ku rzece. Dzięki temu ponadstandardowo doświetlono mieszkania i uzyskano atrakcyjne widoki z okien. Mieszkańcy, spacerowicze czy turyści zyskali przestrzenie pomiędzy budynkami w formie uliczek, placów i dostępnego nabrzeża. 80% ruchu kołowego i parkingi zostały sprowadzone pod ziemię i na obrzeża założenia.

Wnętrza historycznych zabudowań browarnych i nowopowstałych budynków wypełniają przestrzenie z priorytetem ruchu pieszego. Uzupełnione są infrastrukturą przyjazną rekreacji – od lokali gastronomicznych, usługowych i handlowych, przez kino plenerowe i kajakownię, po nieoczywiste miejsce, jakim jest wnętrze odkrytego podczas budowy podziemnego zbiornika fermentacyjnego, który jest przestrzenią działań artystycznych. Zgodnie z zapisami planu miejscowego w miejscu historycznej bramy miasta stanął budynek wysoki. Tę zaplanowaną przez urbanistów miejskich dominantę wysokościową (55 metrów) ma w przyszłości uzupełnić analogiczny budynek po drugiej stronie ulicy. Sąsiedztwo głośnej arterii drogowej od południa oraz linia kolejowa od północy działki wymagały szczególnej troski projektowej pod względem akustycznym.

Znakiem rozpoznawczym SRDK STUDIO jest wysoka jakość projektów mieszkań. Cechuje je funkcjonalność i ergonomia, rozkładowość, doświetlenie, komfort akustyczny, dobre widoki z okien i wygodne balkony. Wszystko to, co składa się na codzienny komfort życia.

Życie w Architekturze 2025. Browary Wrocławskie. Autorzy

Autor projektu:

Dorota Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka

Zespół autorski:

Agnieszka Boreczek-Sinkiewicz, Barbara Kura, Jakub Świerczyński, Wojciech Krassowski, Jan Kołodziej, Barbara Sęk-Dejnek, Piotr Surmiak, Młagorzata Sieradzan

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Browary Wrocławskie, jako przestrzeń, zostały zaprojektowane tak, aby użytkownicy stwarzali je w swoich codziennych aktywnościach zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. To teren w sercu miasta mogący korespondować z wielkomiejskimi rozrywkami, a zarazem miejsce nad rzeką, które oferuje wytchnienie i relaks.

W wizji projektantów place goszczą lokalne targi żywności czy rzemiosła, stają się widownią plenerowego kina czy przestrzenią wystawienniczą w dawnym zbiorniku fermentacyjnym głębokim na trzy kondygnacje. Uliczki i zaułki z kawiarniami i usługami zapraszają spacerowiczów, ławy z widokiem na Odrę czekają na cyklistów. Czytelny układ urbanistyczny i system identyfikacji wizualnej pomaga bezpiecznie i komfortowo poruszać się po osiedlu. Dbając o komfort mieszkańców, projektanci wyznaczyli najbardziej uczęszczane szlaki z dala od okien lokali mieszkalnych. Zagospodarowanie terenu wyraźnie wyodrębnia przestrzenie półprywatne – takie jak wewnętrzne dziedzińce, tarasy czy ogród na dachu.

Odrestaurowana historyczna tkanka oraz ocalone artefakty zachowane w formie małej architektury budują mentalny pomost z przeszłością i dają odpoczynek od zgiełku codzienności. Wystarczy pokonać fragment trasy bramowym przejściem przez osiedle zamiast hałaśliwą arterią, żeby na moment doświadczyć innej jakości życia.

Browary Wrocławskie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Browary Wrocławskie, obiekt mixed-use

Inwestor: Altona Investment Sp. z o.o.; Archicom Nieruchomości JN1 Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Archicom RI AWM Budownictwo S.A. Opex S.A. Erbud S.A.

Wykonawca konstrukcji: Mardo Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Budowlane Stalbet Sp. z o.o.; Matejko i Partnerzy Biuro Konstrukcyjne

Powierzchnia zabudowy: 20 009 m2

Powierzchnia użytkowa: 57 900 m2

Powierzchnia całkowita: 121 600 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 47 425 m2/411 980 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017-2023/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.