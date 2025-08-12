Życie w Architekturze 2025. Budowa budynku administracyjno-usługowego (usługi nauki) z częścią naukowo-dydaktyczną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. 22ARCHITEKCI sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Budowa budynku administracyjno-usługowego (usługi nauki) z częścią naukowo-dydaktyczną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. Założenia Autorskie

Projektowany budynek jest uzupełnieniem górnego dziedzińca Kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego. Założeniem autorów było wytworzenie nowej, kameralnej przestrzeni, sprzyjającej integracji życia studenckiego. Ponadto nowy obiekt miał stać się tłem dla swojego sąsiedztwa – historycznych pałaców i kościoła sióstr Wizytek.

Kompozycja urbanistyczna obiektu została dostosowana do osi pałacu Uruskich i centralnie położonego klombu, który został wyniesiony i otoczony ławką. Dodatkowo na terenie dziedzińca zachowano w maksymalnym stopniu istniejącą zieleń oraz wprowadzono nowe uporządkowane nasadzenia. Od strony głównej części kampusu przewidziano schody-siedziska, pozwalające pokonać istniejącą różnicę terenu. W części przylegającej do budynku Audytoryjnego zaprojektowano pochylnię, umożliwiającą dojazd pojazdom na poziom dziedzińca. W samym budynku przewidziano również ogólnodostępną windę, pozwalającą osobom niepełnosprawnym pokonać różnicę terenu.

Już od etapu konkursu architektonicznego bezpośrednią inspiracją dla architektury obiektu stał się obiekt wozowni, który niegdyś stał w tym miejscu. Stąd zaprojektowano dwukondygnacyjne otwory okienne, które łączą parter i piętro budynku. Wszystkie otwory od strony dziedzińca, umożliwiają otwarcie i połączenie z przylegającym terenem. Elewacje obiektu zostały wykonane z wielkoformatowych płyt betonowych z dodatkiem białej Marianny, tak aby nawiązać do charakterystycznej kolorystyki sąsiedztwa.Uporządkowane rytmy okien i ich podziały podkreślają związek z historycznym otoczeniem. Na parterze i kondygnacji podziemnej ukrytej częściowo pod dziedzińcem, przewidziano sale dydaktyczne, przestrzeń wystawienniczą, kawiarnię oraz miejsca do indywidualnej pracy studentów. Na piętrze, znajduje się część biurowo-administracyjna, w której uwidoczniono więźbę drewnianej konstrukcji dachu. Przestrzenie techniczne ukryto pod pochylnią dla pojazdów i murem oporowym kształtowanym formie wielkoformatowych donic.

Autor projektu:

22ARCHITEKCI sp. z o.o.

Zespół autorski:

Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Michał Tatjewski, Aleksandra Zubelewicz, Alicja Kanigowska, Tomasz Jakubowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Obiekt, używając współczesnych materiałów i form, wpisuje się w zabytkowy kontekst Kampusu Głównego UW. Jest to naszym zdaniem skromna i przemyślana architektura pozbawiona zbędnych gestów formalnych. Nowy budynek wraz z otaczającym go dziedzińcem przywraca do życia zapomniany fragment Kampusu. Jest przy tym pierwszym krokiem do planowanej rewitalizacji całego Kampusu.

Budowa budynku administracyjno-usługowego (usługi nauki) z częścią naukowo-dydaktyczną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budowa budynku administracyjno-usługowego (usługi nauki) z częścią naukowo-dydaktyczną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Uniwersytet Warszawski

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: EBS BUD sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 300 m2

Powierzchnia użytkowa: 1177 m2

Powierzchnia całkowita: 1400 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 3131 m2/5888 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.