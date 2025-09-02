Życie w Architekturze 2025. Budowa budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Szymon Mazurek

Życie w Architekturze 2025. Budowa budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Założenia Autorskie

Forma obiektu przywraca zastałą tkankę do obowiązujących standardów. Nowa bryła generuje niejako nowe wejście do kompleksu szpitala. W poszanowaniu do istniejącego układu o prostej formie, stanowi jakościową dominantę, pozostawiając istniejący obiekt jako tło. Za zadanie postawiono sobie stworzenie nowej jakości funkcjonowania służby zdrowia w istniejącym kontekście kubaturowym.

W naszej ocenie obiekt jest ważny w otoczeniu debaty toczącej się na temat służby zdrowia, co do jakości świadczenia usług. Jest dobrym przykładem poszanowania formy istniejących, powtarzalnych w Polsce obiektów szpitalnych, które mogą zapewnić nową jakość obsługi poprzez wprowadzenie nowoczesnej architektury. Obiekt zapewnia nowe wejście do szpitala i zmienia radykalnie podejście pacjenta do świadczonych usług oraz pozytywnie wpływa na pracę zespołu.

W pamięci bryły rozbudowanego szpitala pozostaje hall wejściowy do budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który wraz z łącznikiem do nowego obiektu staje się katalizatorem między istniejącą strukturą a nową nieoczywistą w polskich realiach strefą wejściową do szpitala. W obecnych warunkach funkcjonowania szpitali w Polsce, wejście do SOR stanowi niejako główne wejście do szpitala. Strefa wejściowa łączy w sobie wiele funkcji, staje się klarownym drogowskazem do świadczonych przez szpital usług; poprawia komunikację z obiektem istniejącym, a przede wszystkim wprowadza pacjenta, będącego często w potrzebie pomocy, w strefę, która daje pewność właściwego zorganizowania obiektu i bezpieczeństwa. Połączenie surowego betonu wraz z okładzinami przypominającymi drewno daje poczucie komfortu i fachowej, właściwej pomocy pacjentom.

Osiągnięto doskonały efekt wzajemnej komunikacji wzrokowej między personelem i pacjentem, rodziną i poszkodowanym, a wreszcie między personelem poprzez szerokie perspektywy. Siłą wnętrz jest brak stosowania zbędnych ozdób, a jedynie wprowadzenie właściwej architektury wnętrza i jego rysunek.

Życie w Architekturze 2025. Budowa budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Autorzy

Autor projektu:

Szymon Mazurek

Zespół autorski:

Szymon Mazurek, Paulina Braun-Karp

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ta realizacja zasługuje na Grand Prix konkursu „Życie w Architekturze”, ponieważ w sposób wzorcowy odpowiada na wyzwania współczesnej służby zdrowia poprzez architekturę – zarówno w wymiarze funkcjonalnym, społecznym, jak i symbolicznym.

Nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stanowi nie tylko wysokiej klasy interwencję projektową w kontekście istniejącej zabudowy, ale też realnie wpływa na jakość odbioru przestrzeni publicznej przez pacjentów, personel i gości szpitala. Przemyślana forma bryły szanuje istniejący układ urbanistyczny, a jednocześnie wyraźnie go porządkuje i podnosi jego rangę. Nowe wejście – funkcjonalnie czytelne, estetycznie dopracowane i symbolicznie znaczące – staje się katalizatorem zmian w całym kompleksie szpitalnym. W warunkach kryzysu zaufania do publicznej służby zdrowia, projekt ten stanowi przełomowy przykład, jak architektura może budować społeczne poczucie bezpieczeństwa i godności.

Zastosowanie nowoczesnych materiałów, takich jak surowy beton w zestawieniu z ciepłymi okładzinami, kreuje wnętrza zarazem profesjonalne i przyjazne. Brak dekoracyjności nie oznacza ubóstwa – przeciwnie, pozwala wybrzmieć porządkowi przestrzennemu, klarownemu układowi funkcjonalnemu i świadomemu projektowaniu detalu. Projekt ten nie tylko spełnia surowe wymogi technologiczne i medyczne, ale przede wszystkim przywraca człowieka – pacjenta i personel – do centrum myślenia o architekturze ochrony zdrowia. Dzięki temu może być inspiracją dla modernizacji innych obiektów służby zdrowia w Polsce. Jest to architektura zaangażowana, odpowiedzialna i potrzebna.

Budowa budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budowa budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu wraz z garażem podziemnym, łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową stacji transformatorowej, parkingu, budową dróg wewnętrznych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz rozbiórką budynku technicznego, gospodarczego i podjazdu dla karetek, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: STRABAG Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 3658,49 m2

Powierzchnia użytkowa: 6398,65 m2

Powierzchnia całkowita: 8276,29 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 19226,76 m2/21007,34 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024

