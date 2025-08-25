Życie w Architekturze 2025. Budowa Centrum Turystyczno - Sportowego w miejscowości Łąkie. Agnieszka Chudy

Życie w Architekturze 2025. Budowa Centrum Turystyczno - Sportowego w miejscowości Łąkie. Założenia Autorskie

Na ten obiekt trudno natknąć się nawet przypadkiem. Ukryty jest w lasku nad małym jeziorem, w miejscowości Łąkie, zamieszkałej przez ok. 500osób, na zbiegu województwa wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Zaskakuje formą i jakością architektoniczną. Rolą tego obiektu jest zaszczepienie i krzewienie kultury architektonicznej. Zyskał nieprzecenioną wartość dla społeczności lokalnych. Obcowanie z budynkami tworzonymi z rozmysłem, pasą i dbałością o detal odmienia sposób postrzegania architektury.

Nazywany drewnianym origami i batmanarium. Działka stała się kluczem do pomysłu na bryłę. Istniejący brzeg skarpy to wyznacznik rzutu układu funkcjonalnego budynku. To, co dzieje się ponad przyziemiem, naśladuje różne nachylenia terenu – budynek jest jego kontynuacją. Skromny, prosty, o jednolitej elewacji z drewna modrzewiowego, zmieniający swój wygląd w trakcie pór roku, pogody. Jest dynamiczny i jednocześnie stonowany – to rzeźba w krajobrazie o znamionach budynku, która porządkuje przestrzeń.

W przypadku tego obiektu o wyjątkowej wartości społecznej położono nacisk na postawę twórczą, popularyzację myślenia ekologicznego, health&wellbeing oraz na zastosowanie zasad projektowania zrównoważonego i cyrkularnego. Istniejące skarpy pozostawiono do naturalnej kompensacji przyrodniczej i rodzimego zapełnienia roślinnością typową dla danego miejsca – co spotęguje wpisanie się w istniejący kontekst. Konstrukcja budynku została wykonana w całości z drewna na podstawie wcześniej przygotowanej makiety. Elewacje obłożono deską modrzewiową.

Elementy małej architektury są utrzymane w jednolitej kolorystyce, korespondującej z naturą i taflą jeziora. Budynek i jego teren spełniają wiele funkcji w zakresie relacji społecznych – z obiektu korzystają zarówno mieszkańcy, uczniowie pobliskiej szkoły w czasie zajęć lekcyjnych, dzieci, jak i turyści. Znajdziemy tu saunę, wypożyczalnię sprzętu wodnego, altanę, toalety, widownię oraz siedziska.

Życie w Architekturze 2025. Budowa Centrum Turystyczno - Sportowego w miejscowości Łąkie. Autorzy

Autor projektu:

AGNIESZKA CHUDY

Zespół autorski:

AGNIESZKA CHUDY, MARCIN BARTOŚ

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Śmiałe rozwiązania projektu budynku poszukiwane w prostych relacjach z otoczeniem, otwierają użytkowników tej przestrzeni na nowy odbiór architektury. Poprzez jakość, dbałość o detale, śmiałe rozwiązania zaskakują nas nowym podejściem do efektywności, funkcjonalności i ergonomii budynku i przestrzeni. Pozwalają spojrzeć na budynek w zupełnie innej formie do tego stopnia, że zastanawiamy się czy to budynek czy rzeźba architektoniczna, krajobrazowa.

To tutaj lokalna społeczność dostosowuje sobie całą tą oprawę do swoich potrzeb i relaksu. Tutaj tworzy się warunki dla codziennych i corocznych aktywności sportowych, odświętnych i innych lokalnych imprez. Architektura wpływa na nasze codzienne i odświętne życie, często w sposób, którego nawet nie jesteśmy świadomi. Wybieramy tą przestrzeń, w której dobrze się czujemy. Lokalna społeczność zaakceptowała to miejsce jako wyznacznik swoich spotkań i spędzania aktywnego i biernego czasu.

Budowa Centrum Turystyczno - Sportowego w miejscowości Łąkie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budowa Centrum Turystyczno - Sportowego w miejscowości Łąkie, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: GMINA LIPKA, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka

Generalny wykonawca: Usługi Remontowo - Budowlane Grzegorz Drewczyński

Wykonawca konstrukcji: 35M MARCIN WERA

Powierzchnia zabudowy: 188 m2

Powierzchnia użytkowa: 141 m2

Powierzchnia całkowita: 188 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 647746 m2/332 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.