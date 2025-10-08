Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny jednorodzinny w Wieliczce. KJ Architekci S.C. - obecnie KJ Architekci, MJ Architekci

Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny jednorodzinny w Wieliczce. Założenia Autorskie

Projekt „Dom w ramie” to współczesna, architektoniczna reinterpretacja klasycznej formy budynku parterowego z użytkowym poddaszem i kondygnacją podziemną, uzupełniona bryłą garażu w układzie litery „L”.

Głównym założeniem projektowym była konstrukcja ramy – zamykającej frontową kompozycję, tworzącej rodzaj pseudo-atrium od strony podjazdu, a jednocześnie stylistycznie jednoczącej wszystkie elementy domu. Autorom zależało na wyważonej estetyce: rama w jasnym tynku i okładzina z gresów wielkoformatowych oraz płyt HPL wykończonych fornirem nadają budynkowi współczesny, ale zarazem kameralny charakter.

Istotnym założeniem było wykorzystanie dużych, narożnikowych i skośnych przeszkleń – tworzących silną relację wnętrz z otoczeniem oraz maksymalizujących doświetlenie. Wnętrze zaprojektowano jako przestrzeń zarówno funkcjonalną, jak i reprezentacyjną. Parter łączy strefę dzienną z antresolą, kuchnię, jadalnię, gabinet i część master. Przeszklenia narożnikowe i ukośne – zapewniają spektakularne widoki, światło dzienne oraz płynne połączenie wnętrza z krajobrazem. Na piętrze przewidziano pokój gościnny/pracownię, sypialnie dziecięce i wspólną łazienkę. Podpiwniczenie wzbogaca dom o pralnię, pokój gier i pomieszczenia techniczne – co podkreśla zrównoważone i przemyślane wykorzystanie przestrzeni.

Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny jednorodzinny w Wieliczce. Autorzy

Autor projektu:

KJ Architekci S.C. - obecnie KJ Architekci, MJ Architekci

Zespół autorski:

Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

„Dom w ramie” wyróżnia się jako praca o dużej wartości architektonicznej i użytkowej. Przede wszystkim – autorska rama to nie tylko efekt estetyczny, lecz wielofunkcyjny element budowlany: stanowi ochronę termiczną, strukturalny „pakt wizualny” z otoczeniem, a także fundament kompozycyjny budynku. To innowacyjne spojrzenie na przestrzeń domową wprowadza do tradycyjnej formy nowoczesną, dynamiczną strukturę.

Wysoko cenione jest również połączenie przestrzeni dziennej z antresolą oraz przeszklonych narożników – co nadaje wnętrzu lekkości, umożliwia panoramiczne widoki i komfortowe doświetlenie, podnosząc jakość zamieszkania. Taki zabieg rodzi silną relację z otoczeniem i stereotypowymi oczekiwaniami mieszkańców nowoczesnych domów. Również dobór materiałów – naturalnych i trwałych – świadczy o dbałości o estetykę, jakość i trwałość.

Projekt domu dostosowany funkcjonalnie do potrzeb współczesnej rodziny (strefa Master, pokoje dziecięce, gabinety, strefy techniczne i rekreacyjne) pokazuje, że design idzie w parze z życiem codziennym. „Dom w ramie” to realizacja, która dzięki wizualnej atrakcyjności i racjonalnej funkcjonalności spełnia główny cel konkursu „Życie w Architekturze” – promowanie budownictwa, które rzeczywiście wspiera dobrą jakość życia, integruje estetykę, technologię i wygodę, a przy tym stanowi inspirację dla przyszłych projektów.

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Wieliczce. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budynek mieszkalny jednorodzinny w Wieliczce, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: DD Projekt

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/w trakcie realizacji

