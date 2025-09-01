Życie w Architekturze 2025. Budynek Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Pracownia Architektoniczna Czora & Czora sp. z o.o. Aleksander Czora, Grażyna Czora

Życie w Architekturze 2025. Budynek Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Założenia Autorskie

Projektując budynek Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, naszym celem było stworzenie architektury godnej funkcji wymiaru sprawiedliwości – powściągliwej, czytelnej i ponadczasowej, ale jednocześnie nowoczesnej i otwartej na społeczne oczekiwania. Nowy gmach sądu miał nie tylko realizować złożony program funkcjonalny, ale też budować zaufanie społeczne poprzez swój charakter, obecność w przestrzeni miasta i relację z użytkownikiem.

Kluczowym założeniem projektowym było wyważenie między monumentalnością, wynikającą z rangi instytucji, a dostępnością i przejrzystością. Bryła budynku została ukształtowana jako układ kilku prostopadłościanów zespolonych wokół centralnego holu – przeszklonego i doświetlonego. Takie rozwiązanie podkreśla hierarchię przestrzenną, zapewnia orientację i naturalne światło w strefach ogólnodostępnych. Wyraźny podział funkcjonalny – pomiędzy częścią publiczną, salami rozpraw a zapleczem sędziowskim i administracyjnym – został przełożony na logiczny i czytelny układ przestrzenny. Projekt zakładał także pełną separację stref ruchu (strony, sędziowie, konwoje), zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Elewacje obiektu zaprojektowano w duchu szlachetnej prostoty. Rytmiczne, wertykalne podziały i materiał o wysokiej trwałości (beton, aluminium) nadają budynkowi powagę i spokój. Przeszklenia w strefie wejściowej i wewnętrzny dziedziniec przełamują hermetyczność, dając sygnał transparentności i otwartości instytucji.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu to architektura instytucji publicznej – precyzyjnie zaprojektowana, racjonalna i odpowiedzialna. Projekt łączy wysokie standardy funkcjonalne z dbałością o detal i godność miejsca

Życie w Architekturze 2025. Budynek Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Autorzy

Autor projektu:

Pracownia Architektoniczna Czora & Czora sp. z o.o. Aleksander Czora, Grażyna Czora

Zespół autorski:

arch. Aleksander Czora, arch. Grażyna Czora, arch. Piotr Ożana, arch. Sara Poskart, arch. Magdalena Skuczeń, arch. Katarzyna Kolinek, arch. Agata Balikowska, arch. Małgorzata Czora-Cyroń, arch. Michał Zdebel

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu to realizacja, która w sposób wyjątkowo dojrzały i odpowiedzialny odpowiada na wyzwania architektury instytucji publicznej. Łączy w sobie wysoką jakość projektową, funkcjonalną precyzję oraz wyrazisty, ale powściągliwy wyraz architektoniczny. Jest to budynek, który zasługuje na Grand Prix jako modelowy przykład tego, jak architektura może służyć państwu i obywatelom – w sposób godny, nowoczesny i trwały.

W obiekcie udało się zrealizować trudną do osiągnięcia równowagę: między monumentalnością a dostępnością, reprezentacyjnością a codzienną funkcjonalnością, wyrazistością formy a szacunkiem dla kontekstu. Bryła sądu – składająca się z kilku zespolonych wolumenów – tworzy klarowny, czytelny układ przestrzenny, który sprzyja intuicyjnej orientacji użytkowników i podkreśla hierarchię funkcji. Przestrzeń publiczna jest jasna, otwarta i transparentna – tak jak powinna być współczesna instytucja wymiaru sprawiedliwości. Zastosowanie trwałych, szlachetnych materiałów i czytelnego detalu nadaje budynkowi powagę i ponadczasowość. To architektura odpowiedzialna i prawdziwa. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu pokazuje, że dobra architektura publiczna nie musi krzyczeć, by być zauważoną. Może przemawiać spokojem, ładem, konsekwencją i jakością. Wpisuje się w najlepsze tradycje europejskiego projektowania instytucji publicznych i stanowi punkt odniesienia dla przyszłych realizacji tego typu. Za konsekwencję, klarowność ideową, wysoką kulturę architektoniczną i szacunek dla użytkownika – budynek ten zasługuje na najwyższe wyróżnienie.

Budynek Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budynek Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Mirbud S.A.

Powierzchnia zabudowy: 1.787,88 m2

Powierzchnia całkowita: 9.410,87 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 6.340 m2/33.144 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2025

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.