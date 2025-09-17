Życie w Architekturze 2025. Centrum sąsiedzkie z oddziałem Biblioteki Miejskiej w Gdyni – Widna 2a. IPA, PB Studio, Studiomania

Życie w Architekturze 2025. Centrum sąsiedzkie z oddziałem Biblioteki Miejskiej w Gdyni – Widna 2a. Założenia Autorskie

Głównym założeniem projektu było stworzenie współczesnej przestrzeni publicznej, łączącej funkcje miejsca spotkań, relaksu i interakcji dla lokalnych mieszkańców z różnych grup wiekowych i społecznych. Jednym z celów było zaprojektowanie kameralnego, wewnętrznego placu, który utworzy się dzięki odpowiedniemu usytuowaniu nowej zabudowy na działce i umożliwi inwestorowi realizowanie planowanych zadań w trudnej lokalizacji przy głównym skrzyżowaniu dzielnicy.

Zaproponowaliśmy, aby budynek pełnił funkcję bariery akustycznej - zamykał się od strony ruchliwych ulic i otwierał na wewnętrzny plac. Forma budynku została ukształtowana przez dopasowanie bryły do terenu i przysunięcie do linii zabudowy, oraz zastosowanie uskoków, które pełnią funkcje bariery dyfuzyjnej rozbijającej dźwięk dobiegający z ulicy. Bryła została podzielona na dwie części - Centrum Sąsiedzkiego i Biblioteki, dzięki czemu stworzono bramę do osiedla i budynku. Zabieg ten zapewnił lepszą czytelność założenia, oraz dostosowanie budynku do istniejących ciągów pieszych. Elewacja od strony ulicy wykonana jest z drewnianych żyletek, które dzięki swej tektonice wpływają na efektywność elewacji jako ekranu akustycznego oraz zapewniają podstawę dla roślin pnących. Elewację od strony wewnętrznego skweru wykonano jako tynkowaną, w kolorze złamanej bieli.

Budynki stanowią kompozycyjną i materiałową jedność z placem oraz elementami małej architektury. Posadzka placu z jasnego terrazzo łączy się z posadzką wnętrz budynków i przechodzi płynnie na tarasowe siedziska wokół placu, dzięki czemu uzyskano optyczne i fizyczne połączenie architektury i otoczenia. Amfiteatralna forma siedzisk umożliwia prowadzenie zajęć, spotkań czy plenerowych seansów filmowych i sprzyja integracji mieszkańców. Z myślą o osobach starszych zaplanowano siedziska w nasłonecznionej części placu oraz stoły szachowe zagłębione w zieleni. Cały kompleks wyposażony jest w spójny system identyfikacji i spełnia najwyższe standardy dostępności.

Życie w Architekturze 2025. Centrum sąsiedzkie z oddziałem Biblioteki Miejskiej w Gdyni – Widna 2a. Autorzy

Autor projektu:

IPA, PB Studio, Studiomania

Zespół autorski:

Filip Kozarski, Jakub Piórkowski, Adrian Mania

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Bo pokazuje, że dobra architektura to nie tylko forma – to przede wszystkim narzędzie zmiany społecznej. Ten skromny, a zarazem wyrazisty budynek powstał w jednym z mniej uprzywilejowanych fragmentów Gdyni – na przecięciu blokowisk i punktowców, tam, gdzie kapitał prywatny nie zagląda. Dzięki przemyślanej interwencji Przystań stała się lokalnym centrum życia, budując nowe relacje społeczne tam, gdzie wcześniej ich nie było.

Architektura Przystani nie epatuje formą – to elegancja i funkcjonalność, które odpowiadają codziennym potrzebom ludzi. Drewniane żyletki, jasne terazzo, ciepłe elewacje – to język nowoczesności oswojonej i inkluzywnej. Serce budynku stanowi dziedziniec, który razem z biblioteką i domem sąsiedzkim tworzy przestrzeń dla dzieci, seniorów, rodzin, samotnych – wszystkich. Tu naprawdę tętni życie. Każdy metr kwadratowy zaprojektowano z myślą o użytkownikach, a nie o efektownych zdjęciach w magazynach. W czasach, gdy miasta mierzą się z kryzysem wspólnoty, samotnością i wykluczeniami – Przystań Widna 2a daje realną odpowiedź.

To modelowy przykład, jak dzięki mądrze ulokowanym publicznym środkom można stworzyć miejsce, które nie wyklucza, ale łączy. Które nie dzieli na projektantów i użytkowników, ale służy wszystkim. To architektura codzienności – cicha, potrzebna, działająca. Za społeczną odwagę, architektoniczną precyzję i codzienny sens – Przystań zasługuje na Grand Prix.

Centrum sąsiedzkie z oddziałem Biblioteki Miejskiej w Gdyni – Widna 2a. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Centrum sąsiedzkie z oddziałem Biblioteki Miejskiej w Gdyni – Widna 2a, Budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Gmina Miasta Gdyni/Budrem Rybak Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: Budrem Rybak Sp. z o.o. Krystian Balcerowicz

Powierzchnia zabudowy: 684,72 m2

Powierzchnia użytkowa: 862,72 m2

Powierzchnia całkowita: 1064,53 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 2580,31 m2/3998,70 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.