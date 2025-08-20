Życie w Architekturze 2025. Centrum Usług Publicznych - Zespół biurowo-administracyjny Urzędu Miasta Opole oraz Izby Administracji Skarbowej i Drugiego Urzędu Skarbowego. Heinlewischer

Życie w Architekturze 2025. Centrum Usług Publicznych - Zespół biurowo-administracyjny Urzędu Miasta Opole oraz Izby Administracji Skarbowej i Drugiego Urzędu Skarbowego. Założenia Autorskie

Centrum Usług Publicznych tworzy początek dla większego założenia urbanistycznego. Podstawowe założenia dla kształtowania zabudowy wynikały z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Via”, którym objęty jest teren opracowania. W planie nakreślono przebieg obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, jej wysokość oraz wskazano lokalizację akcentów architektonicznych. Główną ideą projektu było kształtowanie kompleksu zabudowy jako kompozycji dwóch czytelnych i zwartych kubatur, będących w ścisłej relacji przestrzennej oraz funkcjonalnej. Zaproponowane formy są wynikiem analizy kontekstu i powiązań z bezpośrednim i dalszym otoczeniem, przy uwzględnieniu zdefiniowanych przez Inwestora powiązań poszczególnych stref funkcjonalnych.

Zewnętrzne krawędzie domykają kompleks prostokreślnym obrysem. Jego centralny punkt zdefiniowano na przecięciu osi budynku północ-południe i planowanego ciągu pieszego, tworząc wielofunkcyjną przestrzeń publiczną, w formie odkrytego pasażu pieszego - miejsca komunikacji, spotkań, eventów plenerowych oraz rekreacji i odpoczynku, która jednocześnie stanowi atrakcyjną strefą wejściową do obu budynków. Wewnętrzne dziedzińce kwartałów zagospodarowano zielenią oraz przestrzenią rekreacyjną. Budynki charakteryzują się prostym wyrazem architektonicznym.

Elewacje buduje rytmiczna kompozycja wertykalnych elementów z betonu architektonicznego oraz szkła. Beton architektoniczny barwiony w masie na kolor ceglany, stanowi odniesienie do klinkierowej fasady historycznego budynku Politechniki Opolskiej, którego sylwetka odbija się w szklanej, trójwymiarowej powłoce. Prostota formy i powściągliwość w detalu została przełamana poprzez wprowadzenie dynamicznych skosów do statycznej kompozycji. Dominantę przestrzenną stanowi przewyższenie kubatury przylegającej do pasażu.

Życie w Architekturze 2025. Centrum Usług Publicznych - Zespół biurowo-administracyjny Urzędu Miasta Opole oraz Izby Administracji Skarbowej i Drugiego Urzędu Skarbowego. Autorzy

Autor projektu:

heinlewischer

Zespół autorski:

Anna Stryszewska-Słońska, Edzard Schultz, Małgorzata Biernacka, Wojciech Chołuj, Adam Januszek, Dominika Niewczas, Małgorzata Oleśkowska, Łukasz Orłowski, Joanna Pittner, Barbara Trojanowska, Michał Bąk, Łukasz Kaczmarek, Michał Przychodzeń

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek Centrum Usług Publicznych to zespół, w którym zintegrowano istotne dla mieszkańców punkty obsługi. Zespół został zrealizowany jako wspólne przedsięwzięcie organów administracji publicznej samorządowej i rządowej.

Realizacja stanowi początek nowe dzielnicy administracyjnej Opola i element koncepcji rewitalizacji terenów poprzemysłowych dawnej fabryki samochodowej. Budynek Urzędu Miasta został wyróżniony w konkursie "Lider Dostępności".

Centrum Usług Publicznych - Zespół biurowo-administracyjny Urzędu Miasta Opole oraz Izby Administracji Skarbowej i Drugiego Urzędu Skarbowego. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Centrum Usług Publicznych - Zespół biurowo-administracyjny Urzędu Miasta Opole oraz Izby Administracji Skarbowej i Drugiego Urzędu Skarbowego, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: OTBS Opole, Izba Adaministracji Skarbowej Opole

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Warbud S.A.

Powierzchnia zabudowy: 3087/2018 m2

Powierzchnia całkowita: 16835/11813 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 7615/4289 m2 / 78007/53667 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017-2022

10. edycja Życia w Architekturze

