Spis treści
Życie w Architekturze 2025. Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie Nasz Dom. Założenia autorskie
"Obiekt Centrum Wsparcia Rodzin „Nasz Dom” został zaprojektowany na działce budowlanej przy ulicy Kościeliskiej 7 w Zakopanem. Dziaka mieści się w centrum miasta, tuż obok ulicy Kościeliskiej – jednej z najstarszych ulicy w historii miasta.
Projekt stanowił przebudowę i nadbudowę budynku istniejącego. Budynek istniejący w ostatnich latach pełnił funkcję Banku oraz sklepu meblowego, obiekt nie posiadał wartościowych walorów estetycznych, cech zabytkowych oraz nie spełnia wymagań przestrzennych i funkcjonalnych dla obiektu opieki zdrowotnej, stąd konieczność jego przebudowy i nadbudowy.
Nowy projekt przewidywał zachowanie istniejącego obrysu ścian zewnętrznych w części parteru oraz rozebranie stropu i dachu, dwie nowo projektowane kondygnację w kubaturze dachu pozwoliły na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni.
Obiekt ze względu na lokalizacje w strefie ochrony konserwatorskiej wymagał uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz wymagał pozwolenia konserwatorskiego
Budynek o prostej formie z klasycznymi podziałami i poprzez zastosowanie naturalnych materiałów wpisuje się w otaczający krajobraz. Drewniane elewację oraz dach z jasnej blachy formą i materiałem nawiązują do okolicznej zabudowy a w szczególności do budynku dawnego Technikum Gastronomicznego przy ulicy Kasprusie 14b. Pionowe równomierne podziały elewacji stanowią o wysokiej randze i ważności obiektu a niewielka skala, materiały i forma budynku sprawia, że jest on przyjazny dla użytkownika i wzbudza poczucie bezpieczeństwa.
Inwestycja współczesną formą nawiązuje do lokalnych tradycji zachowując charakter zabudowy historycznej. Spadki głównych połaci dachowych mają 54°, pionowe podziały w stolarce okiennej zaprojektowane symetrycznie, otwory okienne zmniejszają się w ramach kondygnacji, im wyższa kondygnacja tym mniejsze otwory okienne."
Życie w Architekturze 2025. Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie Nasz Dom. Autorzy
Autor projektu:
Pole Architekci
Zespół autorski:
Wojciech Gajewski, Łukasz Gniewek, Bartłomiej Popiela
Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:
Głównie ze względu na umiejętne zaprojektowanie wspólczesnej architektrury wpisanej w kontekst architektury regionalnej podhala.
10. edycja Życia w Architekturze
10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.
Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.
Jury konkursu Życie w Architekturze 2025
Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia
W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji. W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem.
Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:
Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux
Ze zgłoszonych realizacji wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.
Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.
Sponsorzy konkursu. Na zwycięzcę czeka 20 000 zł
Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.
Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.