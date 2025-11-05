Życie w Architekturze 2025. Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie Nasz Dom. Założenia autorskie

"Obiekt Centrum Wsparcia Rodzin „Nasz Dom” został zaprojektowany na działce budowlanej przy ulicy Kościeliskiej 7 w Zakopanem. Dziaka mieści się w centrum miasta, tuż obok ulicy Kościeliskiej – jednej z najstarszych ulicy w historii miasta.

Projekt stanowił przebudowę i nadbudowę budynku istniejącego. Budynek istniejący w ostatnich latach pełnił funkcję Banku oraz sklepu meblowego, obiekt nie posiadał wartościowych walorów estetycznych, cech zabytkowych oraz nie spełnia wymagań przestrzennych i funkcjonalnych dla obiektu opieki zdrowotnej, stąd konieczność jego przebudowy i nadbudowy.

Nowy projekt przewidywał zachowanie istniejącego obrysu ścian zewnętrznych w części parteru oraz rozebranie stropu i dachu, dwie nowo projektowane kondygnację w kubaturze dachu pozwoliły na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni.

Obiekt ze względu na lokalizacje w strefie ochrony konserwatorskiej wymagał uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz wymagał pozwolenia konserwatorskiego

Budynek o prostej formie z klasycznymi podziałami i poprzez zastosowanie naturalnych materiałów wpisuje się w otaczający krajobraz. Drewniane elewację oraz dach z jasnej blachy formą i materiałem nawiązują do okolicznej zabudowy a w szczególności do budynku dawnego Technikum Gastronomicznego przy ulicy Kasprusie 14b. Pionowe równomierne podziały elewacji stanowią o wysokiej randze i ważności obiektu a niewielka skala, materiały i forma budynku sprawia, że jest on przyjazny dla użytkownika i wzbudza poczucie bezpieczeństwa.

Inwestycja współczesną formą nawiązuje do lokalnych tradycji zachowując charakter zabudowy historycznej. Spadki głównych połaci dachowych mają 54°, pionowe podziały w stolarce okiennej zaprojektowane symetrycznie, otwory okienne zmniejszają się w ramach kondygnacji, im wyższa kondygnacja tym mniejsze otwory okienne."

Życie w Architekturze 2025. Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie Nasz Dom. Autorzy

Autor projektu:

Pole Architekci

Zespół autorski:

Wojciech Gajewski, Łukasz Gniewek, Bartłomiej Popiela

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Głównie ze względu na umiejętne zaprojektowanie wspólczesnej architektrury wpisanej w kontekst architektury regionalnej podhala.

10. edycja Życia w Architekturze

10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Podcast Architektoniczny Kamila Szatanowska. Architektura nierynkowych ideałów

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji. W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem.

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze zgłoszonych realizacji wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.