Życie w Architekturze 2025. CMT Advisory. 3XA (Łukasz Reszka, Maciej Kowaluk, Magdalena Plichta, Jakub Chlebowski, Jolanta Przygoda)

Życie w Architekturze 2025. CMT Advisory. Założenia Autorskie

Nowa siedziba CMT Advisory w Poznaniu to odpowiedź na pytanie, czy przestrzeń biurowa może być jednocześnie nowoczesna i emocjonalna. Inwestor przeniósł się z zabytkowej kamienicy – miejsca budującego zaufanie i relacje – do nowoczesnego biurowca, oferującego przestrzeń i potencjał rozwoju, ale też anonimowość.

Celem projektu było połączenie tych dwóch światów – nie przez kopiowanie przeszłości, lecz przefiltrowanie jej esencji przez język współczesnej architektury. Postawiono na oszczędność formy, prawdę materiałów i emocjonalną obecność. Surowe tło stali, betonu i grafitu zderzono z ciepłem drewna, miękkimi tkaninami i światłem, które nie tylko oświetla, ale też buduje nastrój. Inspiracją była koncepcja „milczącej architektury” – przestrzeni mówiącej szeptem, dającej wytchnienie od nadmiaru bodźców. Układ funkcjonalny oparto na przejrzystym podziale – przestrzenie pracy płynnie łączą się z miejscami spotkań i relaksu. Kuchnia pełni funkcję nieformalnego centrum, sale spotkań zapewniają prywatność, a otwarte przestrzenie nie dominują, lecz współistnieją z innymi funkcjami. Meble i zabudowy są tłem – wspierają, nie dominują.

Projekt obejmuje 550 m² i każdy jego element został przemyślany pod kątem codziennych rytuałów, relacji i dobrostanu. Wyjątkowość tej realizacji to nie tylko estetyka czy funkcjonalność, ale głęboka tożsamość – lokalna i emocjonalna. Zamiast gotowych rozwiązań postawiono na współpracę z lokalnymi rzemieślnikami, producentami i zaufanie.

Biuro powstało z rozmów, a nie katalogów. To przestrzeń oddychająca wartościami firmy: partnerstwem, odpowiedzialnością i spokojną ambicją. Biuro nie przytłacza – zaprasza. Powstało jako efekt wspólnej podróży projektowej – z warsztatami, burzami mózgów i dialogiem. W czasach, gdy biura często tracą tożsamość w pogoni za trendami, projekt CMT Advisory udowadnia, że można inaczej.

Życie w Architekturze 2025. CMT Advisory. Autorzy

Autor projektu:

3XA

Zespół autorski:

Łukasz Reszka, Maciej Kowaluk, Magdalena Plichta, Jakub Chlebowski, Jolanta Przygoda

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

1. Połączenie nowoczesności z emocjonalnością Przestrzeń biurowa została zaprojektowana tak, by łączyć funkcjonalność z ciepłem i poczuciem „bycia u siebie”.

2. Inspiracja „milczącą architekturą” Architektura mówi szeptem – jest powściągliwa, nieprzebodźcowana, dająca przestrzeń do skupienia i relacji.

3. Oszczędność formy i prawda materiałów Zestawienie surowych materiałów (stal, beton, grafit) z ciepłymi (drewno, tkaniny) i światłem modelującym przestrzeń.

4. Przemyślany układ funkcjonalny Wyraźny podział na strefy pracy, spotkań i relaksu, płynnie się przenikające. Nieformalna kuchnia jako centrum codziennego życia. Sale spotkań zapewniające prywatność.

5. Minimalistyczne, wspierające wyposażenie Meble i zabudowy nie dominują – są tłem wspierającym codzienną pracę.

6. Lokalność i współpraca z rzemieślnikami Zamiast gotowych rozwiązań – lokalne materiały, meble i współpraca z regionalnymi producentami i stolarzami.

7. Proces współtworzenia z inwestorem Projekt oparty na warsztatach, dialogu i wspólnym wypracowywaniu rozwiązań.

8. Zgodność z wartościami firmy Biuro odzwierciedla tożsamość CMT Advisory: partnerstwo, odpowiedzialność, spokój i autentyczność.

9. Skala i dbałość o detale Powierzchnia 550 m² zaprojektowana z myślą o rytuałach, relacjach i dobrostanie pracowników.

10. Estetyka wynikająca z tożsamości, nie z trendów Projekt nie goni za modą – tworzy ponadczasową, świadomą przestrzeń pracy.

11. Powstał we współpracy – nie w izolacji To nie był jednostronny proces projektowy. To była partnerska podróż inwestora i architektów, oparta na warsztatach, dialogu i wzajemnym zrozumieniu. Efekt to przestrzeń, która naprawdę służy ludziom.

CMT Advisory. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: CMT Advisory, przestrzenie do pracy (wnętrza)

Inwestor: CMT Advisory

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Skanska

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.