Życie w Architekturze 2025. Cukrownia Żnin. Bulak Projekt, architekci Marek Bulak i Piotr Grochowski

Życie w Architekturze 2025. Cukrownia Żnin. Założenia Autorskie

Cukrownia Żnin to kompleks budynków poprzemysłowych o bardzo długiej, ponad stuletniej historii, która kończy się upadkiem w 2004 roku. Na zlecenie firmy Arche przekształcony został w multifunkcyjną przestrzeń, na terenie której znajduje się hotel, muzeum cukrownictwa i otwarty dla lokalnej społeczności wielki kompleks wypoczynkowy z kinem, kręgielnią i dostępem do Jeziora Żnińskiego Dużego, do tej pory odgrodzonego od miasta zamkniętym terenem fabryki cukru. Trzy cukrownicze hangary o powierzchni ponad 2000 m2 pełne były dawnych urządzeń i elementów, takich jak leje, transformatory, grzejniki, szafy czy regały. Inwestorzy postanowili uratować jak naj więcej z tych rzeczy, stawiając na radykalny recycling i upcycling.

Strona poświęcona realizacji konkursowej

Proces rewitalizacji cukrowni to ciągłe pytania o to, na co można zamienić odpad. Dotyczy to również nowych materiałów (będących elementem każdego, najmniejszego nawet remontu) i kartonów, których ogromna ilość generowana jest przez współczesne systemy dostawy. W Cukrowni Żnin drugie życie dostała nawet tektura. Na całym terenie inwestycji nie powstał ani jeden nowy budynek. Projektanci pozostawili charakter oryginalnego założenia – nie naruszyli zastanych konstrukcji i nie próbowali naprawiać tego, co jest niedoskonałe, ale nie wpływa na jakość przestrzeni i jej użytkowania. Starając się w jak najmniejszym stopniu ingerować w historyczną zabudowę, zrezygnowali na przykład z prostowania krzywych ścian, a dawny trakt kolejki wąskotorowej przekształci li w chodnik. Znacząco obniżyło to nie tylko kosz ty inwestycji, lecz także jej negatywny wpływ na środowisko.

Życie w Architekturze 2025. Cukrownia Żnin. Autorzy

Autor projektu:

Bulak Projekt, architekci Marek Bulak i Piotr Grochowski

Zespół autorski:

Współpraca autorska, architektura i urbanistyka: Bulak Projekt, architekci Bartosz Potępski, Anna Siwiec, Katarzyna Fiedorowicz, Karolina Feliksik, Ireneusz Kossakowski, Łukasz Dąbrowski, Aleksandra Sybilska, Sławomir Kostrzewski, Ferdynand Słowik Współpraca autorska, architektura wnętrz: Arche, architekci Katarzyna Grochowska, Wojciech Kolęda, Jagoda Dyszkiewicz, Elżbieta Laszczka; MML Architekci, architekci Przemysław Nowak, Paulina Masternak, Lech Moczulski; MIXD, architekci Piotr Kalino

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Fabryka cukru w znaczący sposób wpisała się w historyczną przestrzeń zespołu miejskiego w Żninie. Ten XIX-wieczny kompleks budynków fabrycznych, na przestrzeni lat w miarę potrzeb rozbudowywany, przetrwał w tej formie do czasów współczesnych. Stanowi o potencjale województwa kujawsko-pomorskiego. Jego adaptacja na centrum konferencyjno- -hotelowo-wypoczynkowe przekłada się na lepsze wykorzystanie walorów turystycznych regionu, do którego atrakcji należą między innymi: Biskupin – rezerwat archeologiczny uznany za pomnik historii, zamek w Wenecji, kolej wąskotorowa, drewniane kościoły i wiele innych cennych zabytków.

Cukrownia Żnin. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Cukrownia Żnin, obiekt komercyjny

Inwestor/generalny wykonawca: Arche/Arche

Wykonawca konstrukcji: Konsystem – Radosław Lorens

Powierzchnia zabudowy: 16 800 m2

Powierzchnia całkowita: 35 000 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 360 000 m2/150 000 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.