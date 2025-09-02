Życie w Architekturze 2025. CYNAMONOWA. Maćków Pracownia Projektowa

Życie w Architekturze 2025. CYNAMONOWA. Założenia Autorskie

W zasadzie całą naszą pracę kondensuje i streszcza szwarzplan. To zapomniane i nieczęsto dziś używane narzędzie potrafi wyraziście ukazać rzeczywiste relacje przestrzenne, gdy kubatury obiektów oderwane są od podziałów geodezyjnych i własności. Jest to tym bardziej przydatne w tej lokalizacji, gdzie wzajemne relacje dopiero się kształtują i jeszcze nie stanowią mocnych ram przestrzennych, w które można by się wpisywać niejako automatycznie.

Wierzymy, że budynki uczą i wychowują. Chcielibyśmy, aby nasza szkoła była swoistym edukatorium zachowań społecznych w nowej, trudnej rzeczywistości. Gdzie przymioty: umiar, trwałość i prostota będą pożądanymi społecznie cechami. I że w tak skomponowanych ramach przestrzennych, kolejne pokolenia będą nimi przesiąkać i dobrze ukształtowane wychodzić, aby zmieniać świat.

Życie w Architekturze 2025. CYNAMONOWA. Autorzy

Autor projektu:

Maćków Pracownia Projektowa

Zespół autorski:

Zbigniew Maćków (główny projektant), Przemysław Skwarek (architekt prowadzący), Juliusz Erdman, Justyna Juszczak, Olga Kanecka, Emilia Marcinkowska, Anna Okoń, Laura Paluch, Magdalena Sobiecka, Sara Zapotoczna; współpraca: Marcin Brzeziński, Karolina Kaczmarowska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Pracując nad projektem szkoły chcieliśmy wypreparować, zdefiniować, a następnie konsekwentnie przeprowadzić trzy strategie, naszym zdaniem kluczowe dla zespołu szkolno-przedszkolnego w rozwijającym się osiedlu.

1. kameralna Wierzymy, że zespół szkolno-przedszkolny poza podstawową funkcją edukacyjną, jest przede wszystkim obiektem użyteczności publicznej budującym spójność i tożsamość każdej jednostki osadniczej. Jako taki, nie powinien w naszym mniemaniu górować nad pozostałą zabudową i okazywać przewagi skali, ale z pokorą wpisywać się w rozdrobnioną tkankę urbanistyczną Lipy Piotrowskiej. Służebnie względem społeczności jaką obsługuje. Rozczłonkowanie bryły służy kontrolowaniu skali i generuje powstawanie przestrzeni pół-publicznych, jako nieformalnych miejsc spotkań i interakcji lokalnej społeczności. A te z kolei budują ramy do dobrych, trwałych więzi osiedlowych i sąsiedzkich.

2. prosta Chcieliśmy, aby szkoła nie była dla uczniów, przytłaczająca i opresyjna. Zwłaszcza tych najmłodszych, zwłaszcza w pierwszym kontakcie. Prostota planu osadzona w ponadczasowej geometrii kwadratu, daje wyważone proporcje i zrównoważony stosunek powierzchni użytkowej do komunikacji. Jednocześnie pozwala na wygenerowanie optymalnych warunków doświetlenia światłem naturalnym pomieszczeń dydaktycznych. Podział dość obszernego programu i przyporządkowanie go poszczególnym modułom, pozwala kontrolować skalę obiektu, zachować kameralność /strategia 1/, ale też konsekwentnie dbać o czytelność i intuicyjność podziałów funkcjonalnych.

3. zrównoważona Umiarkowanie w użytych środkach wyrazu, daje poczucie troski o środki publiczne, a jednocześnie trwałość rozwiązań w czasie. To także zrównoważone podejście do gospodarowania środkami publicznymi przeznaczanymi na eksploatację i codzienny serwis obiektu. Budynek szkoły podstawowej w jednym z rozwijających się osiedli, to nie jest pole do epatowania skomplikowanymi rozwiązaniami, czy drogimi eksploatacyjnie urządzeniami.

CYNAMONOWA. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: CYNAMONOWA, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Wrocław – Zarząd Inwestycji Miejskich

Generalny wykonawca: AWM Budownictwo

Wykonawca konstrukcji: Matejko i Partnerzy Biuro Konstrukcyjne Miłosław Matejko

Powierzchnia zabudowy: 6434 m2

Powierzchnia użytkowa: 9624 m2

Powierzchnia całkowita: 10344 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 26295 m2/53 410 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

