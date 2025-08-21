Życie w Architekturze 2025. Dom w Bieszczadach. Medusa Group

Życie w Architekturze 2025. Dom w Bieszczadach. Założenia Autorskie

Dom w Bieszczadach, zlokalizowany przy granicy Polski z Ukrainą, został zaprojektowany z myślą o harmonijnym wtopieniu się w dziki, górzysty pejzaż, bieszczadzkich połonin. Koncepcja zakładała, że architektura „rysuje granice z przyrodą”, nie dominując jej całkowicie. Dom pozostaje nieogrodzony od drogi, a przestrzeń wraz z krajobrazem przenika przez jego bryłę. Dach, pokryty strukturą ziemną z warstwą darni, celowo osłabia poczucie obecności budynku na tle pasma Otrytu. To zielony dach, z użyciem lokalnych gatunków, nie skalniak i nie dekoracja, a świadome łączenie nakładających się planów bieszczadzkiego krajobrazu.

Projekt dla firmy Henniger Investment miał „podkreślać piękno miejsca, nie wpływając negatywnie na jego odbiór”. Budynek, okryty cortenem, kadruje widok i „powiela go refleksami na dużych przeszkleniach”, zacierając granice między wnętrzem a otoczeniem. Naturalny, rdzawy kolor elewacji, świadomie łączy się z kolorami polskiej jesieni, jak również kontrastuje wiosną i zimą, jak poderwana darń przekopanej ziemi. Architektura „skrywa się wśród zieleni”, otwierając dom na panoramę bieszczadzkich szczytów i jednocześnie „nie zabiera tego widoku innym”. Od strony sąsiedniej zabudowy dom ma „przypominać załamanie wzgórza”, zaś od północy zachować charakter obiektu o własnej skali i masie.

Na zabudowę składa się rozbudowany program funkcjonalny, w tym strefa prywatna z gabinetem, zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym oraz spa ze skrzydłem gościnnym z kilkoma pokojami. Wyzwaniem było wpisanie tak obszernego programu w morfologię działki. Po okryciu budynku rdzawą powłoką i grubą warstwą zieleni, obiekt „zatracił się w pejzażu”. Działka, zgodnie z planem, „zabliźniła większość śladów architektonicznej interwencji”, eksponując jedynie te elementy, które podkreślają zaprojektowaną tektonikę terenu.

Życie w Architekturze 2025. Dom w Bieszczadach. Autorzy

Autor projektu:

Medusa Group

Zespół autorski:

Architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała Współpraca autorska: Jarosław Przybyłka, Anna Gołyga, Michał Sokołowski, Michał Laskowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja „Domu w Bieszczadach” zakładała integrację architektury z pejzażem i mimo początkowej destrukcji, od pierwszego sezonu, zabliźniają się rany wyrządzone architekturą naturze, a dzisiaj dom, z wielu perspektyw jest niezauważalny i tonie w naturalnej bieszczadzkiej zieleni. Jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak zamieszkać w krajobrazie absolutnym, nie naruszając jego istoty?

Założeniem projektu było, aby działka, po interwencji architektonicznej, w sposób zaplanowany i zgodny z naturalnymi procesami, regenerowała się, zacierając ślady ludzkiej interwencji. Działania projektowe prowadzone były w duchu odpowiedzialności ekologicznej, współistnienia z zastaną naturą. Zaprojektowany dom zatapia się w górzystym pejzażu. Dach pokryty strukturą ziemną z warstwą darni, dokładnie takiej samej jak w najbliższym sąsiedztwie budynku, harmonijnie wpisuje obiekt w kontekst miejsca, osłabiając poczucie jego obecności na tle znajdującego się w pobliżu pasma Otrytu.

Architektura skrywa się wśród zieleni, otwierając dom na panoramę szczytów i jednocześnie nie zabiera tego widoku innym. Położony na otwartym zboczu, w sercu dzikich i wymagających Bieszczad, dom ten wsłuchuje się z szacunkiem w krajobraz, nie próbuje konkurować z majestatem połonin. Wręcz przeciwnie – staje się horyzontalną kreską, która podkreśla i porządkuje bezkres otaczającej przestrzeni. Architektura domu staje się narzędziem do życia w symbiozie z naturą. Ogromne przeszklenia od strony południowej kadrują zapierające dech w piersiach widoki, przekształcając wnętrze w prywatne obserwatorium zmieniających się pór roku, pogody i światła. Granica między tym, co wewnątrz, a tym, co na zewnątrz, zaciera się.. To architektura, która nie izoluje, lecz intensyfikuje doświadczenie miejsca.

Dom w Bieszczadach. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom w Bieszczadach, budynek jednorodzinny

Inwestor: Henniger Investment

Powierzchnia zabudowy: 288,23 m2

Powierzchnia użytkowa: 352,58 m2

Powierzchnia całkowita: 455,54 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 9241 m2/1655,65 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2020

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.