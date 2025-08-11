Życie w Architekturze 2025. Dom w Jastrzębiej Górze. Piotr Kowalczyk, ARCHMONDO

Życie w Architekturze 2025. Dom w Jastrzębiej Górze. Założenia Autorskie

Projekt domu jednorodzinnego powstał z myślą o sześcioosobowej rodzinie, która przeprowadziła się do małej, nadmorskiej miejscowości ze Śląska. Ich wymarzony, parterowy dom miał być prosty, funkcjonalny i jasny. Położenie działki w sąsiedztwie lasu, niecały kilometr od linii brzegowej Bałtyku, stanowiło dużą inspirację przy pracy nad projektem.

Bryła budynku czerpie inspirację z archetypu stodoły, ale została przetworzona i ujęta w nowoczesną formę. Dwa różniące się nieznacznie długością segmenty ułożono w kształt litery L i spojono minimalistycznym łącznikiem, w którym usytuowano główne wejście. Elewacje wykonano z ułożonych pionowo świerkowych desek, a dwuspadowy dach pokryty został jasnoszarą blachą. Kształt domu pozwolił na wytworzenie się kameralnego, zielonego dziedzińca z dużym tarasem, który dla zwiększenia prywatności oddzielono betonowym murem od ulicy. Od strony dziedzińca budynek zorientowany jest na południe i zachód, a jego ściany są w całości przeszklone, co zapewnia doskonałe doświetlenie wnętrz i pozwala na bezpośredni dostęp do ogrodu z salonu oraz każdej z sypialni.

Połacie okien i strefę wejściową zadaszono wąskim podcieniem o rzeźbiarskiej formie, który zapewnia domownikom ochronę przed słońcem, będąc jednocześnie subtelnym elementem estetycznym. Sercem domu, a także centrum życia rodzinnego, jest przestronne pomieszczenie o funkcji kuchni, jadalni i salonu, w którym zaprojektowano wysoki, otwarty sufit. W drugiej części budynku szeregowo usytuowano pokoje dziecięce z antresolami na poddaszu, zwiększając w ten sposób ich powierzchnię użytkową. W głównej sypialni także zastosowano zabieg otwartego sufitu dla uzyskania efektu przestrzenności.

W projekcie wykorzystano naturalne materiały, a stonowana kolorystyka i powściągliwość w wykończeniu wnętrz miała współgrać z wietrznym, surowym nadmorskim klimatem.

Życie w Architekturze 2025. Dom w Jastrzębiej Górze. Autorzy

Autor projektu:

Piotr Kowalczyk / ARCHMONDO

Zespół autorski:

Piotr Kowalczyk, Karolina Kotowska-Kusiak

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

W Domu w Jastrzębiej Górze życie sześcioosobowej rodziny zostało wpisane w przestrzeń, która zapewnia wyjątkowy komfort codzienności, inspiruje do bycia razem, celebrowania wspólnych czynności, do kontaktu z naturą. To dom, który podąża za rytmem życia swoich mieszkańców – pozwala na bliskość i wspólnotę w otwartej strefie dziennej, a jednocześnie dba o indywidualną przestrzeń każdego członka rodziny. Projekt reinterpretuje tradycyjne formy i materiały w duchu współczesnej estetyki, nie tracąc przy tym z oczu funkcjonalności.

Logika, systematyczność, intuicyjność i przejrzystość tego projektu sprawiają, że jego użytkownik czuje się w nim komfortowo i bezpiecznie. Naturalne materiały i stonowana kolorystyka sprawiają, że dom starzeje się z godnością wraz z otoczeniem. Przeszklone ściany zacierają granicę między wnętrzem a ogrodem, a każde pomieszczenie zyskuje dostęp do światła i zieleni. Dzięki otwartości i wysokiej świadomości inwestorów, przy zachowaniu maksymalnej funkcjonalności oraz rozsądnym budżetowaniu, udało się uzyskać również wysokie walory estetyczne, decydując się na proste, ale efektowne zabiegi.

Realizacja tego domu dowodzi, że architektura może być nie tylko tłem, ale aktywnym uczestnikiem życia: wspierać relacje, sprzyjać odpoczynkowi, inspirować do kontaktu z naturą.

Dom w Jastrzębiej Górze. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom w Jastrzębiej Górze, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: prywatny/inwestor

Wykonawca konstrukcji: Krzysztof Polatowski

Powierzchnia zabudowy: 226 34 m2

Powierzchnia użytkowa: 213 08 m2

Powierzchnia całkowita: 226 34 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1 132 m2/952 97 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.