Życie w Architekturze 2025. Dom w Rudzie Śląskiej. Co Architekci, Piotr Lipski

Życie w Architekturze 2025. Dom w Rudzie Śląskiej. Założenia Autorskie

Projekt domu jednorodzinnego w Rudzie Śląskiej opiera się na koncepcji nowoczesnej rezydencji, która łączy surową formę z subtelną wrażliwością przestrzenną. Od początku celem było stworzenie domu osadzonego w kontekście kulturowym i emocjonalnym miejsca, które jednocześnie chroni prywatność i otwiera się na światło, naturę i codzienność.

Budynek został zaprojektowany na planie litery „L”, z wyraźnym podziałem funkcjonalnym: część dzienna otwarta na ogród i zewnętrzne patio, część nocna bardziej intymna, umieszczona na piętrze. Przestrzenie wewnętrzne przeplatają się z zewnętrznymi dzięki dużym przeszkleniom, zadaszeniom tarasów i wprowadzeniu zieleni głęboko w strukturę domu również w postaci symbolicznego drzewa przebijającego strop na tarasie. To celowy gest, który nadaje architekturze organiczny rytm. W projekcie dominują cztery materiały: surowy beton, szkło, stal i spieki kwarcowe.

Beton pozostawiono w stanie nieotynkowanym, eksponując jego strukturę i ciężar. Ściany z żelbetu przechodzą z wnętrza na zewnątrz, stanowiąc jednocześnie ramy przestrzenne i elementy konstrukcyjne. Spieki kwarcowe w odcieniach rdzawych dodają szlachetności i wprowadzają tonację spójną z kolorem ziemi. Jednym z autorskich zabiegów było wkomponowanie garażu w przestrzeń reprezentacyjną. Dzięki przeszkleniu graniczącemu z gabinetem, przestrzeń techniczna staje się częścią życia codziennego, a eksponowane pojazdy prywatną kolekcją użytkowej rzeźby.

Inspiracją dla projektu była estetyka japońska — prostota, światłocień, balans oraz niemiecki modernizm, z jego precyzją i funkcjonalnością. Te dwa światy przenikają się tu w sposób wyważony, bez epatowania formą. Dom ma służyć życiu być tłem, nie bohaterem. To architektura, która nie krzyczy. Ona zostaje. Z czasem nabiera szlachetności, jak materiały, z których powstała.

Życie w Architekturze 2025. Dom w Rudzie Śląskiej. Autorzy

Autor projektu:

Piotr Lipski

Zespół autorski:

Co Architekci Piotr Lipski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Dom w Rudzie Śląskiej to nie tylko rezydencja to manifest architektonicznej odwagi, wrażliwości i dojrzałości twórczej. Projekt łączy w sobie wiele warstw: funkcjonalnych, emocjonalnych, kulturowych i filozoficznych. Jest odpowiedzią na pytanie, jak współczesna architektura może jednocześnie chronić, inspirować i poruszać. Forma budynku, oparta na planie litery „L”, z patio i ogrodem japońskim, buduje intymny mikrokosmos osłonięty od świata zewnętrznego, a jednocześnie pełen światła, przestrzeni i ciszy.

Zjawisko komorebi japońskie określenie światła przesączającego się przez liście drzew nie jest tu metaforą, lecz realnym zjawiskiem zaprojektowanym w architekturze. Światło staje się tworzywem kierowane precyzyjnie przez otwory, rytm elewacji i zadaszenia. Dom ten nie boi się niedoskonałości. Surowy, kruszony beton ścian i stropów nie jest maskowany przeciwnie, eksponowany jako nośnik prawdy o materiale, czasie i procesie tworzenia. To świadome nawiązanie do filozofii wabi-sabi, która uczy dostrzegać piękno w niedoskonałości, przemijaniu i autentyczności.

Zamiast klasycznych rynien zastosowano stalowe łańcuchy, po których woda deszczowa spływa jak po żywej rzeźbie. Ten detal nie jest formalnym kaprysem, ale głębokim ukłonem wobec natury, prostoty i poetyki ruchu. Dom ten jest jednocześnie brutalny i wyrafinowany. Surowy i perfekcyjny. Rzeźbiarski, ale nie monumentalny. Techniczny, a jednak duchowy. To architektura, która nie domaga się uwagi ale zostaje w pamięci. W sposób, który może stać się punktem odniesienia dla współczesnych projektów mieszkaniowych w Polsce. To nie tylko dom do życia. To przestrzeń do bycia.

Dom w Rudzie Śląskiej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom w Rudzie Śląskiej, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Dawid Piątkowski/Tryb gospodarczy

Wykonawca konstrukcji: Tryb gospodarczy

Powierzchnia użytkowa: 380 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.