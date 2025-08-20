Życie w Architekturze 2025. Dom w Staniszowie. XM Architekten, Karol Łącki, Dominik Pierzchlewicz

Życie w Architekturze 2025. Dom w Staniszowie. Założenia Autorskie

Projekt bezpośrednio przetwarza zastane warunki miejsca – geometrie stoku, walory krajobrazowe, konserwatywny kontekst podmiejskiego osiedla i jego planu miejscowego – aktywując je jako podstawowe parametry koncepcji przestrzennej i szukając chwiejnej równowagi pomiędzy stylistyczną normą przedmieścia i jej kontestacją. Typologia domu parterowego zestawiona w dosłowny sposób z istniejącą rzeźbą terenu sprawia, że wnętrza podążają za geometrią stoku – poszczególne funkcje mają zawsze bezpośredni kontakt z ogrodem - znajdują się więc na wzajemnie różnych poziomach i mają odmienne wysokości. Górski krajobraz staje się częścią wnętrz nie tylko wizualnie, poprzez precyzyjnie wykadrowane widoki w otworach okiennych, ale i fizycznie podczas przemieszczania się wewnątrz domu.

Elewacje budynku, podporządkowując się wyłącznie relacji wnętrza z krajobrazem, wymykają się zasadom tradycyjnej kompozycji, budując dialektyczną relację z sąsiadującą zabudową. Funkcjonalny rozkład pomieszczeń unika całkowicie tworzenia korytarzy – „zaoszczędzona” w ten sposób powierzchnia użytkowa pozwala na stworzenie dodatkowej, nadprogramowej centralnej przestrzeni, która wykorzystując geometrie wymaganego w planie miejscowym spadzistego dachu, sięga po jego szczyt - otwierając widok na niebo. Wszystkie pomieszczenia zostają rozpięte pomiędzy tak współcześnie zdefiniowaną sienią wiejskiego domu i malowniczym górskim pejzażem.

Życie w Architekturze 2025. Dom w Staniszowie. Autorzy

Autor projektu:

XM Architekten, Karol Łącki, Dominik Pierzchlewicz

Zespół autorski:

Piotr Brzoza, Daniel Kiss, Karol Łącki, Dominik Pierzchlewicz

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt podejmuje temat najbardziej powszechnej i codziennej formy architektury – domu jednorodzinnego. Nie neguje arbitralnie jego formy czy estetyki, lecz ukazuje potencjał indywidualnego wykorzystania cech miejsca i mieszkańców: walorów krajobrazowych, rzeźby terenu czy też relacji przestrzennych. Jest to potencjał wrażliwej analizy i jej przełożenia na trójwymiarową przestrzeń, jako alternatywy dla powtarzanych, standaryzowanych rzutów lub dyktowanych modą elewacji. Posadowienie podłogi pomieszczeń na zmiennych poziomach, podążających za łagodnie opadającym stokiem, ustala hierarchię wnętrz, różnicuje ich wysokość i wiąże je jednocześnie ściśle z otoczeniem. Natomiast wprowadzenie do programu centralnej, niezwykle wysokiej i oświetlonej z góry przestrzeni diametralnie zmienia nie tylko percepcję, ale i sposób użytkowania całego domu przez jego mieszkańców. Jest to miejsce wspólne, w którym spotykają się i przecinają drogi oraz funkcje. Dzięki niemu dom powraca do swojej pierwotnej, archaicznej definicji – wspólnego schronienia rodziny. Architektura wykracza tu poza granice estetycznego tła – oferuje scenę dla codziennego życia, aktywnie je moderując, jako rezultat intensywnej pracy z jej mieszkańcami przy jego tworzeniu.

Dom w Staniszowie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom w Staniszowie, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca: Metoda gospodarcza

Wykonawca konstrukcji: Przedsiębiorstwo Budowlane Stalbet sp. z o.o Jelenia Góra

Powierzchnia użytkowa: 203.7 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1783 m2/1254.2 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

