Życie w Architekturze 2025. Dune House. Przemek Olczyk, Mobius Architekci

Życie w Architekturze 2025. Dune House. Założenia Autorskie

Projekt Dune House powstał jako odpowiedź na unikalny kontekst przyrodniczy i topograficzny wzgórza nad Narwią. Intencją Przemka Olczyka - architekta i założyciela pracowni Mobius Architekci - było stworzenie domu, który nie rywalizuje z otoczeniem, lecz staje się jego integralną częścią. Architektura miała „wyrosnąć” z krajobrazu niczym naturalna wydma - stąd też wzięła się nazwa obiektu.

Podstawowym założeniem autorskim była harmonia - zarówno z naturą, jak i wewnętrzna: między potrzebą prywatności a pragnieniem otwartości i przestrzeni. W odpowiedzi na te pozornie sprzeczne potrzeby powstała forma częściowo ukryta w zboczu, niemal niewidoczna od strony drogi, a jednocześnie otwierająca się panoramicznie na dolinę rzeki.

Taki zabieg to charakterystyczny element stylu Olczyka, który projektuje domy chroniące swoich mieszkańców przed ekspozycją, oferując im jednocześnie bliski kontakt z naturą. Dune House to architektura „rysowana krajobrazem” - bryła podąża za linią spadku terenu, a jej zakrzywiony kształt nawiązuje do zakola rzeki. Przestrzeń została rozłożona poziomo, z zachowaniem wyraźnych, funkcjonalnych podziałów i miękkich przejść między strefami. Kubistyczne formy i dynamiczne linie podkreślają charakter kompozycji: monumentalny, lecz lekki, nowoczesny, a zarazem organiczny.

Materiały, takie jak białe tynki i spieki kwarcowe, zostały dobrane tak, by budynek wpisywał się w otoczenie bez wizualnej agresji. Od strony rzeki dom przypomina rzeźbę krajobrazową - monolit subtelnie podzielony detalem i światłem. Wnętrze, zgodnie z autorską filozofią, jest otwarte, komfortowe, ale nieprzesadzone - nastawione na jakość przestrzeni, a nie nadmiar. Dune House to nie tylko dom - to manifest filozofii Olczyka, według której architektura nie powinna dominować nad miejscem, lecz z niego wynikać.

Życie w Architekturze 2025. Dune House. Autorzy

Autor projektu:

Przemek Olczyk

Zespół autorski:

Mobius Architekci

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Dune House autorstwa Przemka Olczyka to przykład architektury organicznej - projekt, który nie tylko doskonale wpisuje się w krajobraz, ale wręcz z niego wyrasta. Jego miękka, falująca bryła przypomina wydmę, płynnie opadającą w kierunku Narwi, zacierając granicę między naturą a zabudową. Dom oferuje mieszkańcom intymność dzięki niemal całkowitemu zamknięciu od strony drogi, a jednocześnie otwiera się szeroko na otaczającą przyrodę - z panoramicznym widokiem, zadaszonym tarasem i atrium w centrum.

To architektura, która jest jednocześnie rzeźbą, krajobrazem i przestrzenią do życia - przemyślana w każdym detalu, od minimalistycznej estetyki po zaawansowane rozwiązania technologiczne. Dune House to nie tylko rezydencja - to manifest współczesnej architektury mieszkaniowej, która harmonijnie łączy formę, funkcję i emocje. Taka realizacja w pełni ucieleśnia ideę konkursu „Życie w Architekturze”.

Dune House. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dune House, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Anonimowy/Brak

Wykonawca konstrukcji: KBil konstrukcje budowlane

Powierzchnia użytkowa: 1500 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2023

