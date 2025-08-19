Życie w Architekturze 2025. Dworzec Kolejowy PKP Olsztynek. Decorum Architekci / AZT Architekci Zbigniew Tomaszczyk i Irena Lipiec

Życie w Architekturze 2025. Dworzec Kolejowy PKP Olsztynek. Założenia Autorskie

Zespół budynków dworca kolejowego powstał w roku 1887 a przebudowany w 1939 inspirowany architekturą niemieckiego neoklasycyzmu. Modernizacja zespołu polegała na zmianie funkcji budynku głównego o dwóch kondygnacjach z użytkowym poddaszem oraz przylegającego do niego jednokondygnacyjnego budynku ekspedycji na obiekt usługowo-kulturalny z salą wielofunkcyjną na 120 osób. Jego wygląd zewnętrzny i bryła nie uległa istotnym zmianom.

Funkcja dworca kolejowego została przeniesiona do istniejącego obok historycznego jednokondygnacyjnego budynku dotychczasowych toalet należącego do zespołu zabudowań dworcowych. Zmieniona została elewacja od strony peronu i torów kolejowych poprzez wbudowanie dużego panoramicznego okna pozwalającego oczekującym pasażerom na obserwację przejeżdżających pociągów w niecodziennej scenografii - ramie okna otwartego na całą ścianę. Pomiędzy historycznymi budynkami w miejscu nieistniejącej już drewnianej wiaty zostało wybudowane nowe zadaszenie dla podróżnych. Wykonane zostało ze współczesnego materiału - betonu - kontrastującego z zabudowaniami istniejącego dworca. Wiata od strony peronu oparta jest na słupach betonowych umieszczonych w miejscach historycznych słupów drewnianych podkreślonych stalową intarsją w płaszczyźnie chodnika a od strony placu przeddworcowego na dwóch ścianach betonowych pokrytych reliefami symbolicznie ukazującymi bogactwo regionu pod względem zabytkowych gotyckich zamków oraz średniowieczny plan Olsztynka. Pomiędzy ścianami w centralnej części peronu w miejscu rzeźby z czasów hitlerowskich Niemiec zasadzone zostało drzewo symbolizujące życie.

Życie w Architekturze 2025. Dworzec Kolejowy PKP Olsztynek. Autorzy

Autor projektu:

Zbigniew Tomaszczyk i Irena Lipiec Decorum Architekci / AZT Architekci

Zespół autorski:

Zbigniew Tomaszczyk, Irena Lipiec, Krzysztof Ziółkowski, Elżbieta Andraka, Piotr Grzelczyk, Joanna Mrozowska, Przemysław Żukowski, Katarzyna Maryniak - TPF Opracowania historyczne - Rajmund Gazda, Ryszard Wyszyński, Zmiany w aranżacji głównego budynku zgodnie z wpisem do rejestru zabytków w trakcie budowy Iwona Malinowska-Klimek, Krzysztof Klimek - KMK

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Modernizacja jest przykładem dostosowania historycznych budynków do współczesnych potrzeb ludzi. Realizacja udostępnia dzisiejszym użytkownikom możliwość odkrywania wielu elementów będącymi świadkami historii jednocześnie stwarzając komfortowe warunki podróżowania. Największa część zespołu - budynek główny dworca poprzez zmianę funkcji otwiera zupełnie nowe możliwości funkcjonowania społeczności Olsztynka.

Dworzec Kolejowy PKP Olsztynek. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dworzec Kolejowy PKP Olsztynek, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: PKP

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: SKB LDR Sp zoo

Powierzchnia zabudowy: 1011 m2

Powierzchnia całkowita: 2 817 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4 947 m2/ 10 755 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: projekt budowlany 2017 pozwolenie na budowę 2017 projekt wykonawczy 2018/2024

