Życie w Architekturze 2025. Elektrownia Powiśle. Szymon Wojciechowski, Michał Sadowski

Życie w Architekturze 2025. Elektrownia Powiśle. Założenia Autorskie

Elektrownia Powiśle to wielofunkcyjny projekt rewitalizacji postindustrialnej przestrzeni, niezwykle ważnej dla tkanki miejskiej Warszawy. Dwunastoletni proces przekształcania terenu dawnej Elektrowni otwiera nowy rozdział w historii dzielnicy Powiśle. Głównym celem, jaki postawili sobie projektanci, było stworzenie przestrzeni dla ludzi z poszanowaniem zabytkowych budowli i oryginalnych założeń urbanistycznych.

Miejsce zostało zwrócone mieszkańcom Warszawy z pełnym poszanowaniem historii i wyjątkowości przemysłowych budynków. Obok ponad 100-letnich hal kotłowni i maszynowni, kesonu i rozdzielni stanął apartamentowiec i biurowce. W przestrzeni powstały place miejskie, do których odwiedzenia zachęcają łapiące wzrok przechodniów osie widokowe. W zachwycających wnętrzach kotłowni znajdują się lokale usługowe, a w hali maszyn – przestrzeń eventowa oraz foood hall.

Elektrownia Powiśle oferuje najwyższej jakości przestrzeń mix-use, gdzie mieszkaniom do wynajęcia towarzyszy przestrzeń handlowa, eventowa, biurowa i hotelowa. Jej mieszkańcy wszystkie najbardziej podstawowe potrzeby życiowe, takie jak zakupy, praca czy rozrywka, mieszkańcy mogą zaspokoić tuż za progiem swojego domu. Zadbano o industrialny charakter projektu i najwyższy komfort. Zabytkowe budynki zostały zaadaptowane do nowej funkcji w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków, w sposób zachowujący ich oryginalne bryły oraz fasady, które zostały poddane starannym zabiegom konserwacyjnym, naprawom i uzupełnieniom.

Apartamentowiec reinterpretuje w swoich elewacjach zasadę stalowej konstrukcji wypełnionej cegłą lub szkłem, co nadaje spójny charakter całemu kompleksowi. Urbanistyka zespołu wpisuje stworzony od podstaw pośród budynków zabytkowych. Elektrownię Powiśle tworzą przestrzenie prywatne i półprywatne połączone miejskimi placami wypełnionymi kawiarnianymi stolikami, fontannami, zielenią i tętniące życiem.

Życie w Architekturze 2025. Elektrownia Powiśle. Autorzy

Autor projektu:

Szymon Wojciechowski, Michał Sadowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Elektrownia Powiśle, stojąca na terenie niegdyś przemysłowym – a później zaniedbanym, jest obecnie jednym z najmodniejszych, najchętniej odwiedzanych i najbardziej tętniących życiem miejsc w Polsce. Jest założeniem mix-use (łączącym niemalże wszystkie możliwe funkcje: m. in. handlowo-usługową, eventową, biurową, mieszkaniową, hotelową), którego wizytówką jest śmiała i ponadczasowa kreacja architektoniczna – łącząca wizję architektów z oczekiwaniami konserwatorów zabytków oraz inwestora, a także potrzebami użytkowniczek i użytkowników obiektu.

Na terenie, który w przeszłości był obszarem zupełnie niedostępnym, wygrodzonym, zanieczyszczonym, powstała nowa, efektowna i przyjazna część miasta blisko Bulwarów Wiślanych, Biblioteki UW i Centrum Nauki Kopernik. Uwypuklone zostały wszystkie walory zabytkowe (co nie było proste, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że Elektrownia była pierwotnie strategicznym obiektem przemysłowym i doświadczyła kilku potężnych bombardowań, a następnie pospiesznych odbudów). W umiejętny sposób dopasowano je do obecnych, nowych funkcji. Ponadto, w bardzo staranny sposób wkomponowano nowe budynki. Całość, w sposób czytelny jest powiązana z miastem oraz bezpośrednim sąsiedztwem. W sposób staranny zostały zakomponowane osie widokowe, wszystkie place są dostępne publicznie.

Najnowsza cześć kompleksu, budynek hotelu Barceló Warsaw Powiśle w naturalny sposób zamyka najbardziej wyeksponowany od strony Wisły fragment kompleksu Elektrowni Powiśle. Narożny „zamek w architekturze” został osiągnięty poprzez starannie przemyślaną kompozycję brył i materiałów. Zarówno kolory, proporcje, jak i detale są w budynku hotelu spójne z projektem Elektrowni Powiśle – cały obiekt stanowi konsekwentną i jednorodną kompozycję funkcjonalno-przestrzenną. Istotne elementy architektury hotelu to m.in. przeszklony łącznik, dzięki któremu wyeksponowano historyczną ścianę sąsiedniego budynku D3, basen na dachu.

Cukrownia Żnin. Elektrownia Powiśle

Oficjalna nazwa: Elektrownia Powiśle

Inwestor: Tristan Capital Partners i White Star Real Estate

Generalny wykonawca: Brak generalnego wykonawcy. Prace koordynowane przez White Star Real Estate

Wykonawca konstrukcji: Prace wykonywane przez różnych wykonawców. Prace koordynowane przez White Star Real Estate

Powierzchnia zabudowy: 15 189 m2

Powierzchnia użytkowa: 73 008 m2

Powierzchnia całkowita: 90 795 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 25 278 m2/369 900 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.