Życie w Architekturze 2025. Energooszczędne przedszkole z motylarnią w Twardogórze. Architekt Zuzanna Bińczyk

Życie w Architekturze 2025. Energooszczędne przedszkole z motylarnią w Twardogórze. Założenia Autorskie

Jednokondygnacyjne przedszkole w Twardogórze to energooszczędny budynek, podzielony na funkcjonalne bloki: dwa dydaktyczne, administracyjny, sportowy oraz kuchenny z jadalnią, połączone przestronnym hallem.

W centrum znajduje się atrium z motylarnią, tworzące zieloną oazę dla dzieci i w wyjątkowy sposób łączy edukację z naturą. Przemyślana, rozczłonkowana bryła pozwala efektywnie wykorzystywać energię słoneczną. Otoczenie obejmuje trzy strefy zabaw dla najmłodszych, ogólnodostępny plac zabaw oraz park dostępny dla mieszkańców.

Życie w Architekturze 2025. Energooszczędne przedszkole z motylarnią w Twardogórze. Autorzy

Autor projektu:

mgr inż. arch. Zuzanna Bińczyk

Zespół autorski:

mgr inż. arch. Jacek Miller, mgr inż. arch. Izabela Siemianowska, mgr inż. Martyna Siwek

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Obiekt jako innowacyjna i wielowymiarowa inwestycja wykracza poza tradycyjne ramy architektury edukacyjnej. Podnosi standard infrastruktury oświatowej w regionie i stanowi wzorcowy przykład budownictwa zrównoważonego i zaangażowanego w edukację ekologiczną. Budynek jest pionierską inwestycją w skali gminy i pierwszym obiektem w Twardogórze wyposażonym w zieloną ścianę, co podkreśla jego wyjątkowość.

Motylarnia w atrium na terenie placówki stanowi unikalny element programu edukacyjnego, przybliżając dzieciom zagadnienia związane z bioróżnorodnością i ekologią. Dzięki temu najmłodsi uczą się szacunku do przyrody oraz kształtują swoją wrażliwość na piękno i delikatność ekosystemów. Bezpośredni kontakt z przyrodą oraz zapewnienie naturalnego oświetlenia ma również pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci, wspomaga ich rozwój emocjonalny i zapewnia im przestrzeń do odpoczynku.

Inwestycja ta przyczynia się także do lepszego kształtowania przestrzeni publicznej, edukuje najmłodszych oraz wzmacnia tożsamość lokalnej społeczności poprzez realizację miejsca, które zachęca do otwartości na naturę i ekologię. Projekt ten w 2024 r. zajął drugie miejsce w głosowaniu internautów spośród zgłoszonych 230 projektów z Polski i zagranicy w konkursie „Obiekt Roku w systemach Aluprof” – systemy te zostały zastosowane między innymi w przeszklonej motylarnii w atrium.

Energooszczędne przedszkole z motylarnią w Twardogórze. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Energooszczędne przedszkole z motylarnią w Twardogórze, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Gmina Twardogóra/AWM Budownictwo S.A.

Wykonawca konstrukcji: AWM Budownictwo S.A.

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.