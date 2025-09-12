Życie w Architekturze 2025. Four Zones Office. Bracia Burawscy Architekci

Życie w Architekturze 2025. Four Zones Office. Założenia Autorskie

Projekt biura JFM Furniture został zrealizowany w budynku z lat 80 w Warszawie i oparty na koncepcji czterech zróżnicowanych stref stylistycznych:Loft, Las, Art Deco i Contemporary. Każda z nich odzwierciedla inny aspekt działalności firmy, jej wartości oraz estetykę oferowanych mebli, tworząc spójną a zarazem zróżnicowaną przestrzeń użytkową.

Biuro pełni podwójną funkcję, to zarówno efektywna przestrzeń pracy, jak i showroom, w którym firma prezentuje swoje możliwości wykonawcze. Przestrzeń zaprojektowano tak, aby użytkownik jak i klient doświadczał designu poprzez zmysły i materiał: surowy beton w części Loft, naturalne drewno i roślinność w części Las, eleganckie detale w Art Deco czy wyraziste kolory i tekstury w Contemporary.

Założeniem projektowym było stworzenie wnętrza, które będzie funkcjonalne, inspirujące, a zarazem tożsame z marką JFM Furniture, jej rzemieślniczym podejściem, jakością i odwagą w łączeniu stylów. Projekt został uhonorowany pięciogwiazdkowym wyróżnieniem w prestiżowym konkursie EUROPEAN PROPERTY AWARDS 2020-2021 w kategorii Interior Design.

Życie w Architekturze 2025. Four Zones Office. Autorzy

Autor projektu:

Bracia Burawscy Architekci

Zespół autorski:

Andrzej Burawski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja biura JFM Furniture zasługuje na główną nagrodę w konkursie "Życie w Architekturze" ze względu na wyjątkowe połączenie funkcjonalności, wyrazistej estetyki i głęboko przemyślanej narracji projektowej. To nie tylko miejsce pracy, lecz również przestrzeń komunikacji marki, showroom i manifest rzemieślniczej tożsamości firmy.

Projekt wyróżnia się odważnym, ale spójnym podziałem na cztery odrębne strefy stylistyczne: Loft, Las, Art Deco i Contemporary, które odpowiadają różnym potrzebom użytkowników, wspierając kreatywność, skupienie, prestiż i elastyczność pracy. Każda strefa została zaprojektowana z dużą dbałością o detal, z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości oraz mebli produkcji własnej, co podnosi rangę realizacji jako dzieła kompletnego.

Biuro firmy JFM Furniture to także przykład umiejętnego przekształcenia niedocenionej przestrzeni dawnego biurowca z lat 80 ubiegłego wieku, w nowoczesne, inspirujące i nagradzane wnętrze. Projekt ten łączy ducha miejsca z nową funkcją, wpisując się w ideę odpowiedzialnego projektowania. Jest to przestrzeń, która nie tylko działa, ale też opowiada historię.

Four Zones Office. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Four Zones Office, przestrzenie do pracy (wnętrza)

Inwestor/generalny wykonawca: JFM Furniture/PRW DESIGN

Wykonawca konstrukcji: nie dotyczy

Powierzchnia użytkowa: 600 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2020

