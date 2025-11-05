Życie w Architekturze 2025. Gambit Office. Założenia Autorskie

Firma zajmująca się dystrybucją specjalistycznych rur Gambit zleciła nam projekt budynku biurowo-magazynowego, który miał być jej wyjątkową wizytówką. Poproszono nas jednak, abyśmy zrobili to jak najmniejszym kosztem. Wpadłem więc na pomysł, by nawiązać do materiału, którym handlują, i który nabędą też po kosztach. Chcieliśmy, aby części biurowa i magazynowa tworzyły jednolitą całość. W rezultacie zaprojektowaliśmy go tak, aby wyglądał, jak skład rur, co od razu pokaże, czym zajmuje się firma. W tym miejscu stała niegdyś hala produkcyjna, jednak bezpośrednią zabudowę stanowią domy mieszkalne, do których często przylegają długie obiekty gospodarcze. Stąd finalna forma budynku. Sposób ułożenia rur determinował nachylenie dachu. Co ciekawe, kilka lat później Christo zaprezentował realizację The London Mastaba, w której osiągnął podobną formę, w tym przypadku wynikającą ze sposobu ułożenia beczek. Budynek Gambit od strony ulicy formuje pierzeję, podczas gdy, patrząc od dzielnicy mieszkalnej, jego rozczłonkowana bryła wpisuje się w rozproszony kontekst.

Fasada ostatecznie nie została wykonana z rur Gambit funkcjonujących zazwyczaj pod ziemią, bo okazało się, że utleniają się pod wpływem promieni UV, a dodatkowo nie spełniają wymogów przeciwpożarowych. Sięgnęliśmy więc do taniej, surowej blachy aluminiowej, która z biegiem lat matowieje. Rury na krawędziach budynku zostały zaślepione, by nie dźwięczały przy wietrze. Siatki, jakimi miały być wypełnione, po naszych namowach nie zostały zrealizowane, bo przekonaliśmy właścicieli, by mogły pełnić też funkcję domków dla ptaków. Wnętrza są dobrze doświetlone przez klasyczne okna i świetliki dachowe, a pomieszczenia biurowe przeznaczone na stały pobyt ludzi zostały zaprojektowane tak, by pracownicy mieli widok na zielony ogródek czy dachowy taras budynku. W razie upałów okna chronione są żaluzjami.

Życie w Architekturze 2025. Gambit Office. Autorzy

Gambit Office Gliwice, ul. Bojkowska 120 Autorzy: Robert Konieczny KWK Promes, architekci Robert Konieczny, Michał Lisiński Współpraca autorska: architekci Krzysztof Kobiela, Katarzyna Pająk, Karol Jackiewicz, Karol Knap Architektura wnętrz: Robert Konieczny KWK Promes Aranżacja wnętrz: Gambit Systems Architektura krajobrazu: Robert Konieczny KWK Promes Konstrukcja: Firma Inżynierska STATYK Inwestor: Gambit Systems Powierzchnia terenu: 3043,81 m2 Powierzchnia zabudowy: 714,84 m2 Powierzchnia użytkowa: 943,42 m2 Powierzchnia całkowita: 1285,21 m2; hala magazynowa – 751 m2; hala z częścią socjalną – 156,4 m2; biurowiec – 377,81 m2 Kubatura: 5366,53 m3 Projekt: 2013 Realizacja: 2023 Koszt inwestycji: 4,3 mln zł

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Gambit Office to wyłamujący się ze schematów budynek. Sięgając po niestandardowy materiał, udało nam się zapewnić unikatowość budynku i zagwarantować jego rozpoznawalność, jednocześnie nie zaburzając miejscowego pejzażu. Dzięki temu, mieszkańcy mogą nadal cieszyć się ładną okolicą, a firma zyskała wyjątkową wizytówkę. Energooszczędne rozwiązania, zielony taras wypoczynkowy na dachu, odpowiednie doświetlenie wnętrz oraz przestronność zapewniają nie tylko rentowność całej inwestycji przy poszanowaniu środowiska, ale także komfortowe warunki pracy.

To realizacja, która w szczególny sposób pokazuje jak skutecznie i bez kompromisów łączyć ze sobą różne funkcje, dbając o estetykę i spójność z otoczeniem.

10. edycja Życia w Architekturze

10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Podcast Architektoniczny Kamila Szatanowska. Architektura nierynkowych ideałów

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji. W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem.

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze zgłoszonych realizacji wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.