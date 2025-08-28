Życie w Architekturze 2025. Hospicjum CARITAS Archidiecezji Warmińskiej. Architekci GADOMSCY

Życie w Architekturze 2025. Hospicjum CARITAS Archidiecezji Warmińskiej. Założenia Autorskie

Na mocy umowy z 2018 Gmina Olsztyn przekazała Archidiecezji Warmińskiej opuszczony i niszczejący budynek dawnego odwachu wartowniczego oraz kasyna oficerskiego, zlokalizowanego w dawnym zespole Starych Koszar Strzelców w Olsztynie (1883-1884) przy ulicy Kromera 5 i 7.

Rozbudowa obejmuje teren pomiędzy korpusem głównym a okalającymi wewnętrzny dziedziniec oficynami. W jej ramach zlokalizowano główny hall oraz kaplicę. Pozostałe funkcje wpisano, pod merytoryczną opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w istniejącą strukturę dawnej wartowni i pomieszczeń kasyna. Budynek wyposażony jest w sale łóżkowe oraz powiązane funkcje lekarskie, rehabilitacyjne, opieki psychologicznej oraz sale konferencyjno- szkoleniowe. Na poddaszu zapewniono pomieszczenia mieszkalne dla krótkotrwałego pobytu odwiedzających członków rodzin.

We wnętrzach zachowano elementy wyposażenia, w tym oryginalne piece kaflowe oraz sztukaterie sufitowe. W sposób wyraźny wyróżniono elewacje nowych części obiektu. Sposób użycia nowej okładziny z indywidualnie zaprojektowanych kształtek ceramicznych nawiązuje do materiału elewacji historycznej, tworząc nowy, charakterystyczny rysunek. Kształtkę wykorzystano także do wystroju kaplicy. W ramach inwestycji zadbano o zachowanie historycznego bruku ulicy Kromera, ocalono starodrzew. Rozbudowa wpłynęła pozytywnie na urbanistyczny kontekst najbliższego otoczenia, mobilizując do lokalnych inicjatyw modernizujących sąsiednie podwórka oraz realizując dodatkowe nasadzenia zieleni.

Życie w Architekturze 2025. Hospicjum CARITAS Archidiecezji Warmińskiej. Autorzy

Autor projektu:

Architekci GADOMSCY

Zespół autorski:

Piotr, Wojciech, Ewa, Wiesława GADOMSCY

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek wyróżniony został tytułem Nagrody Roku SARP- 2022 w kategorii „Architektura w przestrzeni dziedzictwa” oraz nagrodzony został w ramach polskiej edycji konkursu BRICK AWARD 2023 w kategorii „BUILDING OUTSIDE the BOX”. Jury, złożone z niezależnych ekspertów- uznanych architektów i krytyków architektury- tak uzasadniło swój werdykt: „Jury nagrodziło projekt, który dzięki niestandardowemu użyciu ceramiki buduje emocje właściwe zarówno dla funkcji, jak i przede wszystkim dla użytkowników obiektu. Jednocześnie, dzięki stworzeniu kilku planów w strukturze fasady, autorom udało się uzyskać subtelność odpowiednią w przypadku rozbudowy zabytkowego kompleksu. Zarówno forma rozbudowy, jak i struktura i morfologia fasad, tworzą stosowny nastrój, a ceramika pozwala na jego harmonijne wpisanie i utrwalenie w zabytkowym kontekście.”

Hospicjum CARITAS Archidiecezji Warmińskiej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Hospicjum CARITAS Archidiecezji Warmińskiej, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: CARITAS Archidiecezji Warmińskiej

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Przedsiębiorstwo Budowlane "SKORŁUTOWSKI"

Powierzchnia zabudowy: 500 m2

Powierzchnia użytkowa: 1500 m2

Powierzchnia całkowita: 2000 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 920 m2/5600 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018-2020/2021

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.