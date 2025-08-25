Życie w Architekturze 2025. Hotel GLAR. Piotr Maciaszek, Karol Pasternak

Życie w Architekturze 2025. Hotel GLAR. Założenia Autorskie

Hotel Glar w Wisełce to projekt czerpijący inspirację z bogatego dziedzictwa wyspy Wolin. Nazwa "Glar" (Świetlisty) nawiązuje do świętego konia czczonego przez dawne plemiona. Projektanci współpracowali z archeologami z PAN, odkrywając historię IX-XII wiecznego grodu Wolin - jednej z najludniejszych osad ówczesnej Europy i kluczowego portu bałtyckiego.

Założeniem było stworzenie przestrzeni zarazem lokalnej i uniwersalnej, łączącej tradycję z nowoczesnością. Inspiracje czerpano z bałtyckiej przyrody, wolińskich odkryć archeologicznych prezentowanych w muzeum, lokalnego rzemiosła oraz sznurów paciorków służących dawniej jako waluta. Te motywy kulturowe i materiały osadzone w tradycji miejsca stały się wątkami lokalnymi i uniwersalnymi zarazem, czytelnymi dla gości z odległych stron.

Kluczowe rozwiązania projektowe obejmują surowe odlewy stropu nawiązujące do estetyki wabi-sabi, fryz z motywem kół formowany w gruboziarnistym tynku inspirowany pisaniem po piasku, umywalki z wyżłobionych głazów symbolizujące erozję skał oraz drewno wyszczotkowane i wykończone jak wyrzucone przez morze. Elementy artystyczne to drewniane totemy w pokojach inspirowane sznurami paciorków, słup z dekoracyjnie wypalanego drewna w lobby, ściana z tynku glinianego imitująca przekrój gleby od średniowiecza oraz mozaiki na dnach basenów projektu Oli Niepsuj.

Projekt uwzględnia potrzeby różnych grup gości poprzez 8 typów pokoi, strefę konferencyjną z ruchomymi ścianami, SPA z elementami słowiańskich rytuałów oraz restaurację z strefą gotowania na żywo. Powstała przestrzeń autentyczna i relaksująca, gdzie każdy detal tworzy spójne, multisensoryczne doświadczenie łączące uniwersalne potrzeby komfortu z głębokim szacunkiem dla lokalnego dziedzictwa.

Życie w Architekturze 2025. Hotel GLAR. Autorzy

Autor projektu:

Piotr Maciaszek, Karol Pasternak

Zespół autorski:

Piotr Maciaszek, Karol Pasternak, Marcin Adamczewski, Marcin Sudnik, Aleksandra Hyz, Michał Niedośpiał, Justyna Puchalska, Paulina Cziba, Ola Niepsuj oraz OS Architekci

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Hotel Glar wskazuje kierunek myślenia o relacji życia i architektury poprzez autentyczne połączenie lokalnego dziedzictwa z uniwersalnymi potrzebami człowieka. Projekt wykracza poza standardowe rozwiązania hotelowe, tworząc przestrzeń aktywnie kształtującą doświadczenia gości na poziomach sensorycznych.

Realizacja wyróżnia się głębokim zakorzenieniem w miejscu - inspiracje z IX-XII wiecznej historii grodu Wolin, współpraca z archeologami PAN oraz przeniesienie odkryć muzealnych do współczesnej architektury pokazują, jak budować w dialogu z dziedzictwem. Drewniane totemy nawiązujące do dawnych sznurów paciorków, umywalki wyżłobione w głazach czy mozaiki przedstawiające lokalną faunę budują autentyczną tożsamość miejsca. Funkcjonalnie hotel odpowiada na różnorodne potrzeby współczesnego życia - pokoje dla różnych użytkowników, przestrzenie pracy zdalnej, strefy relaksu, konferencje oraz SPA oparte na słowiańskich rytuałach.

Architektura wspiera jakość życia poprzez ruchome ściany konferencyjne, dwukondygnacyjną restaurację otwartą na jezioro czy sauny zaprojektowane z myślą o gościach skandynawskich. Materiałowa paleta - surowe odlewy betonowe, drewno wyszczotkowane jak wyrzucone przez morze, tynki gliniane formowane ręcznie - tworzy środowisko sprzyjające regeneracji i kontemplacji. Hotel staje się miejscem odkrywania relacji z naturą, historią i sobą samym. Projekt pokazuje, że architektura może być medium przekazującym kulturową ciągłość, odpowiadając na współczesne wyzwania zrównoważonego rozwoju i autentyczności doświadczeń.

To realizacja wzorcowo łącząca lokalne zakorzenienie z uniwersalną potrzebą regeneracji, tworząc nowy model architektury hotelowej głęboko osadzonej w miejscu.

Hotel GLAR. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa: Hotel GLAR

Inwestor: Poręczenia Kredytowe

Generalny wykonawca/ wykonawca konstrukcji: Rembudex

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

