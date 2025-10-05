Życie w Architekturze 2025. Hybrydowy zespół sal gimnastycznych z salą do szermierki przy XIII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Arch_it Piotr Zybura

Życie w Architekturze 2025. Hybrydowy zespół sal gimnastycznych z salą do szermierki przy XIII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Założenia Autorskie

Budynek stanowi połączenie dwóch niezależnie funkcjonujących obiektów w jednej zwartej bryle – na parterze umieszczono samodzielny blok do szermierki dostępny bezpośrednio z zewnątrz, zaś ponad nim kompleks sal sportowych dla liceum nr XIII. Komunikacja z istniejącym skrzydłem szkoły odbywa się poprzez łącznik zawieszony nad wewnętrznym dziedzińcem.

Forma budynku jest całkowicie podporządkowana jego funkcji. Poszczególne sale ułożono na sobie niczym klocki, tak aby możliwe było umieszczenie bogatego programu w możliwie najmniejszej bryle, z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń zabudowy działki (np.: konieczność nadwieszenia budynku nad istniejącą stacją trafo). Minimalistyczną formę obiektu podkreśla kompozycja wielkoformatowych przeszkleń odzwierciedlających układ funkcjonalny oraz oszczędne użycie detalu architektonicznego z wykorzystaniem białej cegły klinkierowej o różnym stopniu szkliwienia i wybarwienia. W celu uzyskania artykulacji narożnika budynku zastosowano przestrzenny wątek cegły.

Budynek stanowi kontrapunkt dla dwóch istniejących skrzydeł szkoły (północnego z 1887 roku, autorstwa H.F. Steinbarta i Richarda Plüddemanna, z ceglaną elewacją zdobioną glazurowanymi elementami, a także południowego z końca XX wieku, według projektu Andrzeja Prymona). Zastosowana na elewacjach jasna cegła pełni funkcję pośrednika pomiędzy budynkiem istniejącym i nowo projektowanym, tradycją i nowoczesnością.

Życie w Architekturze 2025. Hybrydowy zespół sal gimnastycznych z salą do szermierki przy XIII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Autorzy

Autor projektu:

arch_it Piotr Zybura

Zespół autorski:

Piotr Zybura (główny projektant), Marta Bazan, Sylwian Moska, Anna Sobiech; współpraca: Maja Cichocka, Szymon Ciupiński, Andrzej Doktor, Jakub Dunal, Agnieszka Gałwiaczek, Joanna Karnicka, Nicole Kowlaczuk, Jakub Marczewski, Maciej Marszał, Karol Mądrecki, Kamila Modzelewska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Mniej znaczy więcej – te słowa, przypisywane niemieckiemu architektowi Ludwigowi Miesowi van der Rohe, są dziś jednym z bardziej znanych sformułowań opisujących redukcjonizm, który przyświecał modernistom na początku XX wieku. Jeśli by jednak oderwać je od ich korzeni okaże się, że mogą doskonale opisywać postawę wielu współczesnych architektów, którzy – inaczej niż rewolucjoniści-moderniści – swoje realizacje starają się wpisać jak najlepiej w złożoną, nierzadko chaotyczną, nawarstwioną przez wieki tkankę miejską.

W XXI wieku architekci najczęściej uzupełniają struktury wciąż rozrastających się i dogęszczanych miast. W takich warunkach formy nowo projektowanych budynków determinują już nie tylko oczekiwania klienta, zapisy planu miejscowego czy wygląd i skala sąsiedniej zabudowy. Dopasować się trzeba również do skomplikowanych układów instalacji czy sieci komunikacyjnej, niewielkich lub nietypowych kształtów działki, niekorzystnego położenia względem stron świata itd. Przyjmują do tego bardzo różne strategie, bo nie ma jednej dobrej odpowiedzi na takie wyzwanie projektowe. Przed takim wyzwaniem stanął zespół pracowni arch_it, podejmując się zaprojektowania zespołu sal gimnastycznych przy budynku szkolnym w centrum Wrocławia.

Architekci mieli do dyspozycji niewielką działkę u zbiegu szerokiej arterii komunikacyjnej z kameralną ulicą o tradycyjnym układzie pierzejowym, w otoczeniu zróżnicowanej miejskiej zabudowy, zarówno zabytkowych gmachów o formach historycznych, jak współczesnych brył. NZespół sal gimnastycznych z salą do szermierki przy XIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Haukego-Bosaka we Wrocławiu jest współczesną interpretacją hasła „mniej znaczy więcej”. Choć nie zawsze ta idea jest wytrychem do poradzenia sobie z kontekstem, nie za każdym razem minimalizm jest odpowiedzią dopasowanie się do zróżnicowanej miejskiej tkanki, w tym wypadku udało się uzupełnić lukę w zabudowie w sposób pełen szacunku, a zarazem autorski, zindywidualizowany.

Hybrydowy zespół sal gimnastycznych z salą do szermierki przy XIII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Hybrydowy zespół sal gimnastycznych z salą do szermierki przy XIII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Wrocław - Zarząd Inwestycji Miejskich

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: HARAS

Powierzchnia użytkowa: 4000 2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2022

