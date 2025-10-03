Życie w Architekturze 2025. Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO. Nizio Design International Mirosław Nizio

Życie w Architekturze 2025. Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO. Założenia Autorskie

Jak opowiedzieć historię polskiej animacji bez użycia słów? Takie wyzwanie postawił przed sobą Mirosław Nizio, projektując Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO – nową siedzibę Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. To właśnie tutaj powstawały najważniejsze postaci i opowieści polskiej animacji: Bolek i Lolek, Reksio czy Baltazar Gąbka. Architektura miała opowiedzieć tę historię na nowo: za pomocą bryły, rytmu i przestrzeni.

Celem zespołu Nizio Design International było stworzenie spójnej kompozycji, która w sposób harmonijny połączy zabytkową Willę Rotha z nowoczesnym pawilonem wystawienniczym. Nadrzędnym założeniem projektu było uszanowanie historycznej tkanki miasta i dziedzictwa Studia Filmów Rysunkowych, przy jednoczesnym wprowadzeniu wyrazistej, współczesnej formy architektonicznej. Trójkątny rzut stanowi odwołanie do promieni wydobywających się z kinowego projektora, zaś perforacje w elewacji przywodzą na myśl taśmę filmową, tworząc symboliczne połączenie pomiędzy historią animacji a jej współczesną interpretacją. Fragment nowego budynku został „zawieszony” nad parterem, dzięki czemu odwiedzający mogą mieć złudzenie, że część obiektu jest oparta, bez żadnych podpór i wbrew prawom fizyki, bezpośrednio na szkle. Dzięki temu zabiegowi przestrzeń została optycznie powiększona, a wnętrze budynku zyskało wizualne połączenie z otoczeniem – zazielenionym placem o amfiteatralnym charakterze, pomyślanym jako miejsce spotkań i wypoczynku dla mieszkańców miasta.

Kluczowym gestem przestrzennym jest kontrast minimalistycznej bryły z XIX-wieczną Willą Rotha, która została poddana kompleksowej rewitalizacji, przy zachowaniu jej historycznego charakteru i dostosowaniu do współczesnych funkcji użytkowych. Nowa struktura nie konkuruje z zabytkiem – zamiast tego stanowi jego harmonijne uzupełnienie. Całość tworzy spójną i estetycznie zrównoważoną całość z poszanowaniem dziedzictwa, a jednocześnie wprowadza nową jakość wizualną do otaczającej tkanki miejskiej.

Życie w Architekturze 2025. Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO. Autorzy

Autor projektu:

Nizio Design International Mirosław Nizio

Zespół autorski:

Mirosław Nizio, Bartłomiej Terlikowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO to nowa ikona Bielska-Białej – miejsce spotkań, edukacji i kultury, a także żywy pomnik dziedzictwa Studia Filmów Rysunkowych. Centrum zostało zaprojektowane jako interaktywna platforma międzypokoleniowa – miejsce, gdzie dzieci uczą się poprzez zabawę, a dorośli wracają pamięcią do klasyki animacji takich jak „Bolek i Lolek” czy „Reksio”. Projekt jest mocno zakorzeniony w lokalnym dziedzictwie. Dzięki rewitalizacji zabytkowej Willi Rotha budynek wiąże się bezpośrednio z początkami i historią Studia Filmów Rysunkowych, a użycie symbolicznych materiałów i elementów takich jak perforowany beton architektoniczny budzący skojarzenia z taśmą filmową czy trójkątny rzut przywołujący promień rzutnika, spaja narrację architektoniczną z misją edukacyjną.

Nowy budynek został wyposażony w wielofunkcyjną salę kinową mieszczącą około 120 widzów, zaprojektowaną z myślą o seansach filmowych, wykładach i wydarzeniach kulturalnych. Multimedialna ekspozycja rozlokowana została na dwóch wyższych kondygnacjach: tu zwiedzający mogą dowiedzieć się jak powstaje film rysunkowy, jak również samodzielnie wcielić się w rolę reżysera i stworzyć własną animację. Na pierwszym piętrze mieści się archiwum cyfrowe, na drugim – przestrzeń pracy animatorów i sala konferencyjna. Na tym poziomie znajduje się również przeszklony łącznik spinający oba budynki, z którego roztacza się widok na ich bryły oraz pobliskie ulice. Istotnym założeniem projektu jest redefinicja otoczenia – strefy wejściowej i terenów zielonych – jako przestrzeni otwartej, demokratycznej, sprzyjającej spotkaniom, kontemplacji i odpoczynkowi.

Plac z amfiteatralnym układem zaprasza mieszkańców i turystów zarówno do spontanicznej aktywności, jak i zorganizowanych wydarzeń kulturalnych. OKO to architektura zorientowana na użytkownika, mocno zakorzeniona w miejscu i jego historii, ale otwarta na nowe interpretacje i potrzeby współczesnej publiczności.

Nizio Design International Mirosław Nizio. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Nizio Design International Mirosław Nizio, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Studio Filmów Rysunkowych

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

