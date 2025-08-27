Życie w Architekturze 2025. Kamienica przy Rynku Wildeckim. Ultra architects Sp. z o.o .

Życie w Architekturze 2025. Kamienica przy Rynku Wildeckim. Założenia Autorskie

Urbanistyka: Budynek ten domyka i ostatecznie formuje dotąd niezakończoną pierzeję Rynku Wildeckiego w Poznaniu. Działka ta była historycznie zabudowana jedynie niskimi, wolnostojącymi obiektami, niewystarczająco wysokimi, by tworzyć pierzeję w znaczeniu urbanistycznym. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat znajdował się tu parterowy, blaszany pawilon handlowy.

Idea: W elewacjach typowych kamienic z końca XIX wieku (także na Wildzie) widoczna była struktura społeczna ich mieszkańców. Łatwo dostrzec charakterystyczny trójpodział: handlowy lub usługowy parter, podkreślone detalem kondygnacje dla zamożnych mieszkańców, i skromne, wyższe kondygnacje, zajmowane przez mniej zamożnych lokatorów. Nasz budynek miał wyrażać bardziej demokratyczne podejście i nie podkreślać takich podziałów. Kompozycja elewacji składa się z dwóch części – parteru z lokalami handlowymi oraz jednolitej w wyrazie części mieszkalnej.

Forma: Budynek został urbanistycznie powiązany z otaczającą tkanką miejską poprzez charakterystyczne odchylenie od pionu ściany powyżej czwartej kondygnacji. Przełamanie to następuje na wysokości, na której znajdują się okapy dachu kościoła pw. Maryi Królowej oraz sąsiedniego budynku dawnej plebanii. Charakterystycznym elementem elewacji są loggie obudowane ciemnoszarą blachą cięto-ciągnioną, których wnętrza wyłożono naturalnymi deskami modrzewiowymi. Inspiracją do ich zaprojektowania były skrzynki na owoce i warzywa ze straganów targowiska wypełniającego płytę Rynku Wildeckiego – miejsca od dziesięcioleci będącego główną funkcją oraz sednem tożsamości społecznej i estetycznej tego placu.

Kolorystyka: Południowa elewacja, wystawiona przez cały dzień na silne nasłonecznienie, otrzymała możliwie jasną kolorystykę, by ograniczyć nagrzewanie. Dla kontrastu wnęki okienne oraz zewnętrzne obudowy loggii zaprojektowano w ciemnych barwach, co pozwala ograniczyć ilość promieni słonecznych odbijających się i wpadających do wnętrz mieszkań.

Życie w Architekturze 2025. Kamienica przy Rynku Wildeckim. Autorzy

Autor projektu:

Ultra architects Sp. z o.o .

Zespół autorski:

Marcin Kościuch, Tomasz Osiegłowski, Łukasz Piszczałka, Anna Winna, Dorota Nowicka-Ginter, Alicja Wilczyńska.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

To próba pokazania nowego podejścia do tematu miejskiej kamienicy.

Kamienica przy Rynku Wildeckim. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa: Kamienica przy Rynku Wildeckim

Inwestor: OKRE Development

Generalny wykonawca/Wykonawca konstrukcji: Democo group

Powierzchnia użytkowa: 4500 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2014/2020

