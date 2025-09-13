Życie w Architekturze 2025. Lakeside budynek biurowy przy ul. Szturmowej 2 w Warszawie. Grupa 5 Architekci sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Lakeside budynek biurowy przy ul. Szturmowej 2 w Warszawie. Założenia Autorskie

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego budynku biurowego, który ma harmonijnie współgrać z otaczającym terenem, czyli potokiem Służewieckim. Geometryczne linie bryły kontrastują z naturalnym krajobrazem, tworząc unikalne połączenie. Kręte ścieżki, łagodne formy oraz naturalne elementy budują przestrzeń sprzyjającą relaksowi i regeneracji. Kontrastem dla tego krajobrazu jest kształt budynku, który w geometrycznej formie skrywa wnętrze spełniające najwyższe wymagania standardów biurowych.

Budynek składa się z dwóch odrębnych brył z niezależnymi rdzeniami komunikacyjno-instalacyjnymi, scalonych łącznikiem na drugim i trzecim piętrze. Każda z nich składa się z cofniętego parteru o prostej, ciemnej (lub szklanej) fasadzie. Piętra powyżej parteru mają zróżnicowane obrysy i tworzą dwie lub trzykondygnacyjne grupy. Najwyższe piętra pełnią funkcje techniczne. Aby podkreślić sposób kształtowania budynku, wspomniane grupy kondygnacji są zespolone jasną, przestrzenną strukturą „żyletek”, a także wykończeniem górnych i dolnych krawędzi brył. Drugi plan stanowi fasada składająca się z ciemnych elementów obróbek, pełnych wykończeń, paneli uchylnych i elewacyjnych, osłon przestrzeni technicznych oraz przeszklonej elewacji w strefie pięter biurowych. Dzięki takim działaniom fasada uzyskuje wrażenie przestronności. Między obiema częściami budynku znajduje się dziedziniec przykryty ażurową konstrukcją stalową, która w przyszłości może służyć do zawieszania rzeźb lub dekoracji czasowych, wystaw i wydarzeń. Przestrzeń dziedzińca jest miejscem, gdzie spotykają się główne drogi komunikacji, istotnych aktywności oraz manifestacji architektonicznych rozwiązań.

Życie w Architekturze 2025. Lakeside budynek biurowy przy ul. Szturmowej 2 w Warszawie. Autorzy

Autor projektu:

Grupa 5 Architekci sp. z o.o. Dziedziejko, Leszczyński, Mycielski, Zelent, Grzelewski; Zespół projektowy: Autorzy - architekci prowadzący: Rafał Grzelewski, Piotr Bzdel

Zespół autorski:

Piotr Bzdel, Martyna Kuryłowicz, Mateusz Mazurowski, Mateusz Gawron, Anna Zagorec

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja ta stanowi dojrzałą odpowiedź na jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej architektury – tworzenie funkcjonalnej przestrzeni o wysokiej jakości, która nie tylko nie zakłóca istniejącego kontekstu, ale aktywnie go wzbogaca. Budynek biurowo-usługowy nad Potokiem Służewieckim jest przykładem architektury świadomej – wpisującej się w krajobraz miejski i przyrodniczy, a zarazem wyraźnie artykułującej własną tożsamość.

Jego forma wynika z kontekstu: podział na dwie bryły, przesunięcia kondygnacji i zastosowanie jasnych struktur „żyletek” nadają całości rytm i skalę odpowiadającą różnorodnemu otoczeniu – od parkowego krajobrazu po wielkomiejską zabudowę. Obiekt staje się częścią parku, tworząc jego pierzeję, a jednocześnie zachowuje miejski charakter. Projekt harmonijnie łączy krajobraz z architekturą – geometryczna bryła kontrastuje z łagodną zielenią i krętymi ścieżkami, kreując środowisko sprzyjające zarówno pracy, jak i wypoczynkowi. Kluczowym elementem jest dziedziniec – otwarta, półpubliczna przestrzeń pod ażurową konstrukcją, pełniąca funkcję komunikacyjną, społeczną i artystyczną. To miejsce, w którym architektura spotyka się z życiem.

Lakeside budynek biurowy przy ul. Szturmowej 2 w Warszawie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa: Lakeside budynek biurowy przy ul. Szturmowej 2 w Warszawie

Inwestor: Atenor Poland S.A.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: PORR S.A.

Powierzchnia zabudowy: 2 927 m2

Powierzchnia użytkowa: 43 770,50 m2

Powierzchnia całkowita: 46 443,12 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 9 925,62 m2/101 334 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.