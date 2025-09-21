Życie w Architekturze 2025. L'UNI. Maćków Pracownia Projektowa

Życie w Architekturze 2025. L'UNI. Założenia Autorskie

Ten budynek długo nie miał szczęścia. Ciężko doświadczony bombardowaniem w czasie Festung Breslau, następnie przeorany doczesną potrzebą szybkiej, powojennej odbudowy, stał się karykaturą gmachu. Swoistym kolażem czasów świetności z napierającą zewsząd bylejakością i programowym obrzydzeniem dla niemieckiego dziedzictwa. Na ten status materialny nałożyły się problemy funkcjonalne – migracja rozproszonych po mieście obiektów Uniwersytetu Medycznego do nowo powstającego kampusu, dająca uczelni synergie organizacyjne. Pozostał opuszczony budynek o proweniencji gmachu z krzywym dachem urągającym logice geometrii, fatalną kondycją techniczną i niewiadomą przyszłością funkcjonalną.

Naszym nadrzędnym zamiarem projektowym było przywrócenie mu geometrycznej spójności, która pozwalałaby uzyskać status odpowiedni rangą do jakościowego sąsiedztwa. A mówimy tu o Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich i kościele uniwersyteckim, który łączy się z gmachem głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowo tę potrzebę mocno podbijała ekspozycja na nabrzeże Odry tłumnie obserwowane od strony niezwykle witalnych wysp. Przywróciliśmy proporcje, wracając do historycznej geometrii dachu. Niestety nie udało się przekonać planistów i służb konserwatorskich do replikowania belwederu. Niemniej zmienione gabaryty, geometria i ciężar optyczny dachu pracują na nową tożsamość gmachu. Współczesność tej interwencji, niezauważalną w sylwecie panoramy nabrzeży, zapisaliśmy w materiale pokrycia dachowego. Jest to jednorodna tafla szklana pokryta migrującym wzorem sitodruku, dająca z zewnątrz efekt monomateriału, a od strony użytkowników niesłychane doznania widokowe. Jednocześnie przy włączonym oświetleniu, efekt latarni wydobywa nowoczesność realizacji. Całość dopełniliśmy monochromatyzmem fasad, nie szukając dodatkowych środków wyrazu, które rozpraszałyby koherentność bryły.

Życie w Architekturze 2025. L'UNI. Autorzy

Autor projektu:

Maćków Pracownia Projektowa

Zespół autorski:

Autor budynku oryginalnego: Theodor Milczewski Autorzy projektu: Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Mariusz Maury (architekt prowadzący), Agata Kowalczyk, Anna Puchała, Magdalena Rokosa; współpraca: Mateusz Fret, Paweł Karpa, Alicja Mołyń, Małgorzata Radaj

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ta realizacja stanowi przykład odpowiedzialnej i odważnej transformacji budynku o trudnej historii i skrajnie zdegradowanej kondycji. Wrażliwa, a zarazem wyrazista interwencja architektoniczna nie tylko przywróciła mu dawną świetność i funkcjonalność, ale także nadała nową, współczesną tożsamość bez nachalnej manifestacji nowoczesności.

Projekt pokazuje, że architektura może być narzędziem świadomego dialogu z historią: nie ucieka od trudnego dziedzictwa, lecz redefiniuje je z szacunkiem i precyzją. Przywrócenie geometrycznej spójności, zastosowanie szlachetnych i innowacyjnych materiałów (szklany dach z sitodrukiem), minimalizm elewacji oraz konsekwencja w zachowaniu historycznego układu wewnętrznego to działania, które razem tworzą harmonijną, spójną i odważną całość. To nie jest spektakularna, lecz mądra architektura. Jej siłą jest subtelność i głęboka świadomość kontekstu zarówno urbanistycznego, jak i kulturowego.

Realizacja ta przekonująco pokazuje, że możliwe jest połączenie szacunku dla przeszłości z jakością współczesnych rozwiązań. To także istotny sygnał dla inwestorów i miast: że w porzuconych, zniszczonych budynkach drzemie ogromny, często niedostrzegany potencjał.

L'UNI. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: L'UNI, obiekt komercyjny

Inwestor: Luni

Generalny wykonawca: Ozbud

Wykonawca konstrukcji: Paweł Kuśnierek, Maciej Yan Minch

Powierzchnia zabudowy: 1095 m2

Powierzchnia użytkowa: 4605 m2

Powierzchnia całkowita: 6041 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1138 m2/13400 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2013/2022

