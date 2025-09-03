Życie w Architekturze 2025. Most Europejski na Odrze w Siekierkach. Zespół MXL4, architekci: Tomasz Maksymiuk i Aleksandra Cegielska

Życie w Architekturze 2025. Most Europejski na Odrze w Siekierkach. Założenia Autorskie

Adaptacja zabytkowego, granicznego mostu kolejowego w Siekierkach (rok. bud. 1936) na graniczną przeprawę pieszo-rowerową. Po analizach Architekt zaproponował wykorzystanie nośności i wysokości konstrukcji mostu i posadowienie nad mostem platformy widokowej. 2-kondygnacyjny układ platformy zapewnia turystom schronienie (z możliwością awaryjnego noclegu) oraz kilka kameralnych miejsc widokowych. Most jest ważnym elementem programu sieci tras rowerowych w województwie. Łącznie z drugim mostem, adaptowanym przez stronę niemiecką stanowią wspólny, projekt przeprawy przez Odrę. Most przebiega nad rozlewiskami starorzecza Odry stanowiącego rzadkie siedlisko ptaków. Teren jest chroniony jako obszar Natura 2000 i Cedyński Park Krajobrazowy.

Nakierowanie na potrzeby użytkowników: dwukondygnacyjna struktura platformy zapewnia schronienie i przestrzenie relaksu na długości mostu kilkunastu miejsc odpoczynku (wkomponowanych w układ kratownic).

Minimalizacja wpływu na środowisko: zachowanie całości oryginalnej konstrukcji mostu technologia remontu bez piaskowania materiały zapewniające wieloletnią trwałość i ograniczenie konserwacji (korozyjne środowisko) - ograniczenie śladu węglowego oraz kosztów utrzymania kompozytowa nawierzchnia w innowacyjnej technologii Infra Core - odporność na warunki atm. i uszkodzenia, mały ciężar własny (min. środowiskowych kosztów transportu) platforma widokowa z odpornej na korozję i niewymagającej konserwacji stali cortenowej rezygnacja z oświetlenia - ochrona dobrostanu zasiedlających rozlewisko ptaków.

Zabytkowa struktura mostu: brak ingerencji w kształt mostu – 9 kratownicowych przęseł podkreślenie (formą i materiałem) odrębności platformy widokowej jednorodna kolorystyka, ujednolicona z projektem po stronie niemieckiej

Nagrody: PROPERTY DESIGN AWARD 2022 w kategorii „PRZESTRZEŃ PUBLICZNA” Publikacje: Architektura – murator 12/2021, Architektura&Biznes 3/2022, Design Alive, WhiteMad Magazine, Sztuka architektury.

Życie w Architekturze 2025. Most Europejski na Odrze w Siekierkach. Autorzy

Autor projektu:

Zespół MXL4, architekci: Tomasz Maksymiuk i Aleksandra Cegielska

Zespół autorski:

Współpraca autorska: Wojciech Kujawski (konstrukcja), Ewa Palacz (konserwacja zabytków).

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Bo spontaniczne relacje i emocje użytkowników Mostu oraz wielość inicjatyw nim inspirowanych realizują ŻYCIE w ARCHITEKTURZE a często dzięki ARCHITEKTURZE. Przez 4 lata funkcjonowania, mimo położenia na uboczu obiekt odwiedziło ponad 116 tys. osób. Most stał się nie tylko łącznikiem polskich i niemieckich tras rowerowych oraz sąsiedzkich relacji ale też maskotką i „landmarkiem”.

Jego popularność i rozpoznawalność przerosła wyobrażenia inwestora. Bo miejsce wcześniej nie znane i oddalone od większych miast, stało się lubianym celem wycieczek oraz miejscem wypoczynku, spotkań i randek. Architektura wniosła w infrastrukturę wartość dodaną. Media społecznościowe są pełne emocjonalnych relacji i zdjęć odwiedzających. Brak jest negatywnych komentarzy. Nie ma też hejtu (sic!) i to mimo, że inwestycja jest kojarzona z Marszałkiem Województwa i jego opcją polityczną. Bo dzięki rozwiązaniom przestrzennym Most poza funkcją komunikacyjną stał się miejscem wielu wydarzeń i różnej skali inicjatyw, m.in. warsztaty jogi, koncerty, spotkania autorskie (m.in. Filip Springer), plenery, rajdy rowerowe, święto flagi. Okoliczne pole kempingowe gościom, na platformie widokowej organizuje wschody słońca.

Bo stał się rozpoznawalnym symbolem ważnego turystycznie i ekonomicznie systemu tras rowerowych Województwa Zachodniopomorskiego. Zdobył Property Design Award 2022 w kat. Przestrzeń publiczna. Został włączony do projektów Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki: Mozaika lokalnych tożsamości, Mapping Identities – contenporary Polish Architecture in Context. Bo jest bohaterem reportaży mediów popularnych i rowerowych youtuberów, publikacji w architektonicznych i turystycznych czasopismach i portalach. Jest postrzegany jest jako nowocześniejszy i lepiej zaprojektowany od niemieckiego (druga część przeprawy). Dzięki niemu znacząco wzrosła rozpoznawalność malowniczego, pobliskiego Morynia sam Most stał się obiektem dumy, wzmacniającym poczucie lokalnej tożsamości mieszkańców

Most Europejski na Odrze w Siekierkach. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Most Europejski na Odrze w Siekierkach, przestrzeń publiczna

Inwestor/generalny wykonawca: Konsorcjum INTOP Skarbimierzyce, INTOP Warszawa

Wykonawca konstrukcji: Konsorcjum INTOP Skarbimierzyce

Powierzchnia użytkowa: 2 230 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 16 077 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2022

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.