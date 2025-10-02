Życie w Architekturze 2025. Murawa 2. Insomia

Życie w Architekturze 2025. Murawa 2. Założenia Autorskie

Zespół domów jednorodzinnych Murawa 2 znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w Poznaniu w sąsiedztwie parku Cytadela. Wcześniej na działce znajdował się parterowy pawilon handlowy, który został rozebrany. Pełne wykorzystanie potencjału działki na terenie zurbanizowanym, przy doskonałym dostępie do komunikacji miejskiej, to naszym zdaniem właściwy kierunek projektowania zmniejszający tendencję rozlewania się miast.

Projekt Murawa 2 jest swego rodzaju fuzją zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. W naszej pracy projektowej rzadko spotykamy się z możliwością połączenia obu typów zabudowy. Tym razem zarówno charakter miejsca, jak i warunki formalne pozwalały na takie rozwiązanie. Dzięki temu mogliśmy zastosować szereg rozwiązań w celu racjonalizacji projektu – na przykład redukując ilość klatek schodowych. Większość lokali ma zapewniony dostęp windą, dzięki powiązaniu domów w potrójne układy klatek, obsługiwane przez jeden dźwig windowy.

Zaprojektowany zespół tworzą budynki z podziałem poziomym – jeden lokal mieszkalny znajduje się nad drugim. Zbliżenia domów w strefie komunikacji są duże, ale pozwoliło to zwiększyć odległości w częściach ogrodowych – tam, gdzie jest to najbardziej pożądane. Zadaniem projektowym było znalezienie takiej bryły, aby szukając światła i prywatności, można było ją dowolnie obracać na działce, bez rozbudowania typologii. Dzięki temu mieszkania są bardzo dobrze doświetlone. Staraliśmy się, aby intensywność zabudowy została zrównoważona wszechobecną zielenią. Pierwotnie niemal całkowicie zabetonowana działka zmieniła się w intensywnie zazielenioną mieszkalną enklawę.

Prawie wszystkie istniejące drzewa zostały. W kilku przypadkach to ich korony kształtują elewację budynków – drzewa były pierwsze, więc to zabudowa musi się dostosować. Samochody ukryliśmy głównie w części podziemnej, aby strop nad halą zazielenić. Komunikacja samochodowa jest w większości odseparowana od pieszej.

Życie w Architekturze 2025. Murawa 2. Autorzy

Autor projektu:

Insomia

Zespół autorski:

Insomia

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Murawa 2 to bardzo miejska realizacja będąca poszukiwaniem wartości w jednorodzinnej zabudowie, która w samych założeniach nie jest dobrą odpowiedzią na kryzys środowiskowy. Mierząc się z takim wyzwaniem projektowym szukaliśmy rozwiązania, dzięki któremu uda się zaprojektować domy jednorodzinne z intensywnością zabudowy wielorodzinnej bez nadmiernych, często niepotrzebnych powierzchni.

Zaprojektowany zespół budynków to przykład realizacji, w którym wykorzystano potencjał działki w miejscu, gdzie nie ma konieczności rozbudowy infrastruktury. Wszystko czego potrzebujemy jest już dostępne – świetna komunikacja miejska, czy pełne uzbrojenie z miejską siecią cieplną. Kubatury budynków udało się zmniejszyć dzięki realizacji nieogrzewanych klatek schodowych. Zaprojektowaliśmy racjonalnej wielkości domy o funkcjonalnych układach. Ukryliśmy miejsca parkingowe pod ziemią, aby uwolnić jak najwięcej przestrzeni na zieleń na kondygnacji parteru. Cała przestrzeń wspólna jest otwarta, dzięki czemu przez osiedle można swobodnie przejść.

Bardzo istotnym aspektem jest również zieleń wysoka, która poza jednym drzewem została w całości zachowana. Urbanistyka, w której poszczególne zgrupowania domów powiązane są pieszymi przejściami z przestrzenią wspólną, sprzyja budowaniu relacji sąsiedzkich. Obserwujemy, jak toczy się życie w tak kształtowanej architekturze.

Bez wątpienia największą zaletą jest sama lokalizacja inwestycji. Czujemy też, że podział przestrzeni na małe grupy sąsiedzkie z 6 lokalami skupionymi wokół trzonów komunikacyjnych integruje i stwarza okazję do spotkań. Dodatkowo mamy jedną wspólna przestrzeń z siedziskami otoczonymi zielenią w pełni otwartą i dostępną dla wszystkich. To świetny skrót z przystanku tramwajowego dla mieszkańców okolicznych domów. Rolą architektury jest w pozytywny sposób wpływać nie tylko na mieszkańców zespołu, ale także na sąsiedztwo. Wydaje nam się, że w tym projekcie udało się to osiągnąć i można mówić o architekturze inkluzywnej.

Murawa 2. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Murawa 2, inny

Inwestor: Area Development

Generalny wykonawca: Area Development

Wykonawca konstrukcji: Bartels

Powierzchnia zabudowy: 1 439,2 m2

Powierzchnia użytkowa: 3 351,6 m2

Powierzchnia całkowita: 5 258 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 4 800 m2/ 16 204 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024

