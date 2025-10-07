Życie w Architekturze 2025. Ogród Polskiego Radia Kielce. Gdak Studio

Życie w Architekturze 2025. Ogród Polskiego Radia Kielce. Założenia Autorskie

Projekt Ogrodu Polskiego Radia Kielce wyrasta z przekonania, że architektura krajobrazu może nie tylko porządkować przestrzeń, ale również budować relacje społeczne, sprzyjać kontemplacji i stawać się codziennym tłem dla działań kulturalnych i medialnych.

Założeniem projektowym było stworzenie przestrzeni o podwójnym charakterze – intymnej i otwartej zarazem. Miejsca, które z jednej strony zapewni pracownikom radia codzienny kontakt z zielenią, ciszą i światłem, a z drugiej – będzie dostępne i gościnne dla odwiedzających: słuchaczy, uczestników warsztatów, wydarzeń i spotkań. Kompozycja przestrzenna ogrodu opiera się na połączeniu naturalnych materiałów z prefabrykowanymi elementami betonowymi o nieregularnych formach. Klomby, uzupełnione przemyślaną selekcją roślin odpornych na suszę i ekspozycję na słońce, pełnią funkcję strukturalną i estetyczną, wydzielając mikroprzestrzenie sprzyjające odpoczynkowi i interakcji. Drewniane siedziska wpisują się w logikę ogrodu – są rozmieszczone tam, gdzie naturalnie zatrzymuje się użytkownik.

Sercem założenia jest altana – lekka, półotwarta konstrukcja pozwalająca na organizację spotkań, kameralnych koncertów, rozmów na antenie na żywo w otoczeniu zieleni. Ruchome żaluzje umożliwiają dostosowanie jej do zmieniających się warunków pogodowych i potrzeb użytkowników, podkreślając ideę „żywej architektury”. Ogród nie jest formalnym parkiem – to dynamiczna, współdzielona przestrzeń, która z jednej strony pełni funkcję zaplecza pracy redakcyjnej, z drugiej staje się symbolicznym „zielonym studiem” i żywą scenografią dla działań Polskiego Radia Kielce. To architektura blisko codzienności, funkcji i ludzi.

Życie w Architekturze 2025. Ogród Polskiego Radia Kielce. Autorzy

Autor projektu:

Gdak Studio

Zespół autorski:

Ewelina Gdak, Michał Gdak

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ogród Polskiego Radia Kielce to przykład, jak niewielka interwencja przestrzenna może nie tylko poprawić jakość codziennego życia, ale również zbudować nową jakość relacji między architekturą, pracą i kulturą. Ta realizacja przekracza granice tradycyjnego myślenia o przestrzeni rekreacyjnej, stając się narzędziem komunikacji, miejscem integracji i symbolem otwartości instytucji medialnej na społeczne potrzeby.

Projekt nie imponuje skalą – imponuje trafnością, odwagą i głębią myślenia o architekturze jako środowisku życia. W dobie kryzysu relacji i deficytu wspólnych przestrzeni, stworzono tu ogród, który łączy – ludzi, funkcje, narracje. Pracownicy zyskują warunki do regeneracji i pracy w zielonym otoczeniu. Słuchacze i goście – zaproszenie do spotkania z radiem nie tylko poprzez eter, ale poprzez obecność, wydarzenie, rozmowę.

To projekt, który działa nie tylko w warstwie fizycznej. Jest odpowiedzią na potrzebę czułego miejsca w centrum instytucji. Jego kompozycja – zrównoważona, skromna i elastyczna – pozwala na różne scenariusze użytkowania: od samotnej refleksji po koncert czy debatę. Altana – z ruchomymi żaluzjami – to manifest otwartości i adaptacyjności.

Realizacja Ogrodu Polskiego Radia Kielce dowodzi, że architektura życia to nie monumentalne gesty, lecz inteligentne i wrażliwe działania wpisane w codzienność. To projekt, który uczy, że przestrzeń publiczna może powstawać także w miejscach dotąd pomijanych – że każda instytucja może tworzyć otwartą, piękną i funkcjonalną przestrzeń dla wspólnoty.

Ogród Polskiego Radia Kielce. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Ogród Polskiego Radia Kielce, przestrzeń publiczna

Inwestor: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" S.A , ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: SEKOBUD Sp. z o.o.

Powierzchnia terenu: 9 000 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2022

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.